Amendamentele la politica fiscală, avizate de Guvern. Ce modificări sunt propuse

Avizul privind amendamentele la proiectul de lege privind simplificarea politicii fiscale și vamale a fost aprobat de Guvern în ședința de joi, 15 octombrie. Ministerul Finanțelor susține că în procesul de examinare, din cele 87 de propuneri înaintate, 27 au fost acceptate integral sau parțial.

Astfel, principalele modificări acceptate vizează cinci domenii:

Venitul persoanelor fizice;



Scutirea personală de la impozitul pe venit va crește de la 34 620 la 46 680 de lei. Scutirea pentru persoanele întreținute crește de la 9900 la 11 040 de lei. Se introduce deducerea cheltuielilor pentru serviciile destinate practicării sportului. Organizațiile sindicale și patronale rămân scutite de impozitul pe venit pentru veniturile folosite în scopurile statutare.

TVA la utilități și produse agricole;



Plafonul lunar al consumului de energie electrică scutit de TVA crește de la 100 la 150 kWh pe punct de consum. Cota redusă de 8% se menține pentru materialul săditor, precum și se menține până la 1 ianuarie 2028 cota redusă de 8% TVA pentru produsele cerealiere. Concomitent, pentru aceste produse se instituie mecanismul de taxare inversă între plătitorii de TVA. Totodată, din proiect se exclude prevederea privind aplicarea cotei reduse a TVA de 8% pentru ou și carnea de pasăre.

Cultură, carte și sport;



Rămâne în vigoare scutirea de TVA la importul sau achizițiile de mărfuri efectuate de către organizațiile necomerciale folosite pentru necesitățile instituțiilor de asistență socială. Scutirea de TVA cu drept de deducere propusă pentru producția de cărți se extinde asupra serviciilor de editare și a drepturilor de autor aferente acestora. Totodată, se extinde lista federațiilor sportive naționale care vor fi în drept să primească cu titlu gratuit bunuri pentru activități sportive.

Administrație publică locală și compensații;



Potrivit Ministerului Finanțelor, se introduce obligația consiliului local de a adopta anual cotele taxelor locale. Totodată, rămâne aplicabilă compensarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale și energie electrică pentru locuitorii satelor Hagimus, Fârlădeni și Hârbovăț, până la 1 aprilie 2027.

Investiții și energie regenerabilă;



Importatorii de acumulatoare pentru instalații regenerabile cu stocare pot amâna plata datoriei vamale până la 20 de luni, fără garanție. Datoria se stinge la prezentarea certificatului de racordare și a confirmării că nu au primit alt sprijin financiar. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027.

Propunerile nesusținute au fost evaluate în funcție de impactul bugetar, coerența politicii fiscale și compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene.

Avizul include și ajustări propuse de Guvern, necesare în urma examinării proiectului în comisiile parlamentare:

taxa de viciu se reformulează și se aplică doar jocurilor de noroc: 6% din depunerile persoanelor fizice și 25% din venitul brut al organizatorului monopolului de stat și al partenerului său;

dividendele din străinătate ale persoanelor fizice rezidente se impozitează cu 8%;

cota de 8% la TVA se aplică laptelui și produselor lactate de la pozițiile 0402 (lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr) și 0403 (iaurt, lapte bătut, lapte acru, chefir și alte sortimente de lapte);

se stabilește soluția de rezervă pentru impozitul pe bunurile imobiliare; dacă decizia locală lipsește sau este anulată, se aplică cotele minime.

Ministerul Finanțelor menționează că avizul păstrează conceptul proiectului, urmând să fie transmis Parlamentului pentru examinare.