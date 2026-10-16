Ministra Finanțelor: „Cunosc problemele din sectorul taxi și am cerut să fie verificate”

„Nu am ignorat problema și nu am așteptat ca lucrurile să se schimbe singure. În sectorul taxi există evaziune fiscală. Nu se declară toate veniturile și toți șoferii care lucrează”, spune ministra Finanțelor, Victoria Belous, care și-a petrecut aproape întreaga carieră în Serviciul Fiscal de Stat (SFS), pe care l-a și condus pentru doi ani.

Într-o reacție publică pe rețelele de socializare, Belous a afirmat că „cunoaște problemele din sectorul taxi și am cerut să fie verificate”. Ministra a prezentat mai multe date, inclusiv că „81 de operatori au înregistrat servicii importate de la Yandex fără calcularea și achitarea TVA aferentă”.

Mesajul ministrei Finanțelor:

„În 2025, potrivit datelor ANTA, 165 de operatori de taxi au efectuat curse prin platformele analizate: 159 prin Yandex Go, 84 prin Letz și 54 prin Bolt. Cifrele nu se adună, deoarece aceeași companie poate utiliza simultan mai multe platforme. Pentru a înțelege unde apar neregulile, trebuie să clarificăm cum funcționează, de fapt, la moment, serviciile de taxi prin intermediul platformei Yandex Go în Republica Moldova. Yandex Go este o platformă tehnologică prin care clienții comandă curse, iar transportul este prestat de operatorii de taxi. Aceștia plătesc platformei un comision standard de 12%, pentru care achită TVA la importul de servicii în bugetul de stat. Platforma internațională oferă aplicația și intermediază comenzile, însă transportul este efectuat de șoferi care activează în cadrul companiilor înregistrate în Republica Moldova. Platforma nu este angajatorul șoferilor, iar mașinile utilizate pentru curse nu sunt proprietatea acestei platforme, dar sunt gestionate de companiile locale. Separat, operatorii de taxi trebuie să declare veniturile și șoferii și să achite impozitele aferente. Iată ce au constatat verificările Serviciului Fiscal de Stat: În primele șase luni ale anului 2026, au fost efectuate peste 7,1 milioane de curse, de către aproximativ 8.800 de șoferi.

Pentru 3,66 milioane de curse, în valoare de peste 303 milioane de lei, au fost identificate neconcordanțe privind declararea șoferilor, care necesită verificări individuale.

70 de companii de taxi au înregistrat diferențe de peste 20 de șoferi între datele ANTA și declarațiile fiscale.

81 de operatori au înregistrat servicii importate de la Yandex fără calcularea și achitarea TVA aferentă. La inițiativa mea, pe 24 septembrie, am convocat la Ministerul Finanțelor reprezentanții companiilor de taxi și ai asociațiilor de profil. Le-am spus direct că nu putem accepta declararea incompletă a veniturilor și angajaților. Le-am cerut să-și revizuiască declarațiile fiscale și să achite impozitele restante. Am transmis un mesaj fără echivoc: dacă aceste neconcordanțe nu vor fi corectate benevol, Serviciul Fiscal de Stat va continua controalele, va calcula impozitele nedeclarate și va aplica amenzile și penalitățile prevăzute de lege. Nu este prima dată când fiscul verifică acest sector. În urma controalelor anterioare au fost calculate impozite și sancțiuni suplimentare nu de sute de mii lei, dar de milioane de lei. În același timp, nu întregul sector activează în afara legii. Companiile de taxi contribuie la buget. În 2024 au achitat 151,5 milioane de lei în impozite și contribuții, iar în 2025 – 215,9 milioane de lei, cu peste 42% mai mult. Totodată, pentru serviciile importate de la Yandex, companiile au achitat TVA de peste 10 milioane de lei în 2024 și peste 12 milioane de lei în 2025. Aceste cifre sunt importante, dar nu înseamnă că toate obligațiile fiscale au fost declarate și achitate corect. Nu urmărim să penalizăm companiile care activează corect. Am spus-o la întâlnirea din septembrie și o repet: companiile care nu și-au declarat corect veniturile și angajații trebuie să-și corecteze declarațiile și să achite integral obligațiile fiscale. În caz contrar, vom continua controalele și vom aplica amenzile și penalitățile prevăzute de lege. Fiscul lucrează deja individual cu fiecare companie în cazul căreia există impozite nedeclarate. Nu putem accepta ca firmele care respectă legea să concureze cu cele care evită plata impozitelor. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toți”, a transmis ministra Finanțelor.

Mai multe companii, depistate cu șoferi nedeclarați, luate la întrebări de Serviciul Fiscal după ce ZdG a cerut informații

După ce ZdG a întrebat ANTA și SFS, în toamna anului 2025, despre acțiunile întreprinse, ținând cont că au la dispoziție o cantitate mai mare de informații, surse ale ZdG au spus că mai multe companii din domeniu au primit solicitări de la Serviciul Fiscal pentru a explica discrepanțele dintre numărul persoanelor angajate care au fost înregistrate în aplicații, conform informației ANTA, și numărul șoferilor reflectați în declarațiile depuse la SFS.

Conform informațiilor consultate de ZdG, în prima jumătate a anului 2025, peste 2400 de șoferi, în diferite luni, ar fi executat comenzi fără ca angajatorii lor să-i declare. Patru companii ar fi admis peste 100 de șoferi care au muncit la negru în unele dintre luni.

Serviciul Fiscal: „Ridetech NU oferă acces la serviciul YANDEX.Go furnizorilor de servicii de transport taxi”

Anterior, ZdG a întrebat și SFS ce acțiuni a întreprins în baza datelor pe care platformele au fost obligate să le furnizeze autorităților, dacă a comparat datele oferite de Yandex cu veniturile declarate de companiile care prestează servicii și transport de pasageri în regim de taxi și care au fost constatările.

Serviciul Fiscal a transmis că „trimestrial, asigură analiza informației recepționate de la Agenție aferent vehiculelor și a șoferilor care au operat cel puțin o cursă în regim de taxi prin intermediul sistemelor (platformelor) din proprietate/puse spre utilizare, în comparație cu informația disponibilă din sistemul informațional intern, în partea ce ține de angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi declarați de către operatorii de transport rutier, precum și livrările declarate de către aceștia.” Cu toate acestea, SFS nu a comunicat exact acțiunile întreprinse în baza acestor informații noi pe care le are la dispoziție, menționând doar că „sunt aplicate măsuri de conformare față de contribuabilii care au admis divergențe”.

Datele generale prezentate de SFS, care a menționat că „nu sistematizează rezultatele controalelor pe tipuri de încălcări”, arată că în perioada 2020–2025, față de operatorii de transport rutier de persoane în regim de taxi care prestează servicii prin intermediul platformei „Yandex” au fost aplicate sancțiuni în sumă de peste 26 de milioane de lei, cele mai mari sancțiuni fiind aplicate în 2024 – peste 23 de milioane de lei. În perioada 2024–2025, de către agenții economici au fost depuse 13 contestații, fiind emise nouă decizii privind respingerea contestației și menținerea deciziei contestate; două decizii privind satisfacerea parțială a contestației și modificarea deciziei contestate; o decizie privind suspendarea executării deciziei contestate și efectuarea unui control repetat, iar o contestație a rămas neexaminată „din motivul neînlăturării neajunsului”.

Date furnizate ZdG de Serviciul Fiscal de Stat , la 17 noiembrie 2025

Totodată, potrivit sistemului informațional al SFS, în ultimii doi ani, contribuabilii care prestează servicii de transport în regim de taxi utilizând oricare dintre aplicații au fost amendați în total cu peste 40 de milioane de lei. Astfel, datele analizate de ZdG arată că 74% din companiile verificate în 2024 de SFS lucrau cu Yandex, iar amenzile aplicate acestora reprezintă 63% din suma totală aplicată în acel an – aproape 37 de milioane de lei. În 2025, numărul amenzilor aplicate a descrescut semnificativ – la circa 3,5 milioane de lei, dintre care doar 50% în privința companiilor a căror șoferi preiau comenzi prin Yandex.

ZdG a mai întrebat dacă Serviciul Fiscal a verificat activitatea Ridetech și cum explică instituția faptul că compania care a notificat ANTA în calitatea sa de „persoană juridică care pune spre utilizare pe teritoriul R Moldova sisteme (platforme) electronice de management”, adică Yandex, platforma cea mai utilizată pentru servicii de taxi în ultimii ani, a declarat în 2024 pierderi de 31 de mii de lei.

Conform răspunsului SFS, compania „Ridetech” a fost supusă controlului fiscal pentru perioada de activitate 28.11.2023 – 31 decembrie 2024. Instituția a verificat corectitudinea reflectării în contabilitate a tranzacțiilor efectuate de entitate, „ca urmare a furnizării serviciilor de taxi prin intermediul sistemelor (platformelor) din proprietate/puse spre utilizare”, dar a constatat că „entitatea a fost fondată cu scopul de a furniza servicii de ride-hailing (servicii de taxi prin aplicație, n.r.) și nu deține contracte încheiate în mod direct cu prestatorii de servicii de transport taxi din R. Moldova.” Totodată, chiar dacă la ANTA Ridetech s-a înregistrat drept compania care pune spre utilizare aplicația „Yandex Go”, Serviciul Fiscal a comunicat că „Ridetech NU oferă acces la serviciul YANDEX.Go furnizorilor de servicii de transport taxi”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a anunțat că Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a demarat „o evaluare aprofundată” a activității Yandex Go în Republica Moldova. Acesta a comunicat că, în 2025, în bugetul de stat au fost achitate circa 12,5 milioane de lei din TVA-ul aplicat comisionului care ajunge la Yandex.

ZdG a scris încă acum un an că o asociație de profil estimează evaziunea fiscală privind neplata TVA (20%) pentru importul de servicii la 30 de milioane de lei anual.

Amenda de peste 39 de mii de euro aplicată, în noiembrie 2025, companiei care opera aplicațiile Yandex în R. Moldova, a fost achitată abia după aproape un an, a relatat Europa Liberă. Sursa a scris și că compania a câștigat în R. Moldova într-un singur an peste 7 milioane de euro. Totuși, ZdG a constatat că odiseea amenzii este departe de a se fi încheiat.

Instanțele nu au examinat deocamdată solicitarea companiei de anulare a deciziei Consiliului Concurenței prin care a fost amendată și i s-a cerut să prezinte date despre bonusurile de care au beneficiat șoferii, ci doar o cerere de suspendare a executării actului. Astfel, legea prevede „un mecanism de restabilire a situației anterioare în ipoteza anulării actului administrativ defavorabil, prin restituirea sumei amenzii achitate din bugetul de stat”, a indicat Curtea de Apel (CA) Centru, care a respins cererea cu privire la suspendarea executării deciziei.

Reprezentantul legal în R. Moldova al companiei, cel puțin din 2023, este biroul asociat de avocați condus de fosta președintă a Consilului Concurenței. Contactată de ZdG miercuri, 14 octombrie, Viorica Cărare a afirmat că nu poate vorbi.

ZdG a scris anterior că, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la aproape trei ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova. Proiectul a fost votat abia în prima lectură.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.