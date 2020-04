Declarațiile pentru anul 2019/ Ce venituri și averi au indicat primarul și viceprimarii Chișinăului

Cu sute de mii de lei conturi, edilul capitalei, Ion Ceban, nu a făcut achiziții în 2019. Totodată, în declarațiile viceprimarilor găsim automobile cu valoare de 10.000 de lei, credite și achiziții.

În declarația de venituri și interese personale pentru anul 2019, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, indică venituri totale de peste 130 de mii de lei, dintre care: peste 12 mii pentru perioada cât a deținut funcția de primar, pe care o ocupă din 3 noiembrie, peste 112 mii de lei a câștigat din salariul de la Parlament și peste șase mii drept indemnizații. Soția sa a avut un salariu anual de peste 36 de mii de lei de la „Exclusiv Media” SRL. Totuși, în declarația depusă cu ocazia validării mandatului de primar este menționat că aceasta a obținut peste 54 de mii de lei de la Asociația Națională a Companiilor private din Domeniul TIC, fapt ce nu se regăsește în declarația anuală.

Familia Ceban deține mai multe conturi și depozite bancare, pe care are, în total, peste 226 de mii de lei și nu indică achiziții făcute anul trecut. Astfel, Ceban a trecut în declarație autoturismul Skoda Kodiaq din 2017, apartamentul din 2016 și un teren intravilan din 2012.

Viceprimarul pe domeniul social și în special pe domeniul educației, Angela Cutasevici, a câștigat anul trecut peste 242 de mii de lei de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, iar soțul ei a obținut peste 26 de mii de lei din salariu și peste 107.000 de lei din dividente de la una dintre cele două firme la care deține cote-părți. Potrivit acesteia, remunerarea pentru funcția de viceprimar, în care este din 27 noiembrie, nu a fost inclusă, deoarece primul salariu l-a primit în luna ianuarie, iar „zilele din noiembrie și luna decembrie au fost incluse în luna ianuarie”.

Totodată, în 2019, familia acesteia a vândut un automobil cu 50.000 de lei și a procurat un Nissan Qashqai cu 100.000 de lei. Angela Cutasevici a menționat pentru ZdG că automobilul a fost cumpărat înainte să fie numită în funcția de viceprimar.

Angela Cutasevici a contractat anul trecut un credit de 85.000 de lei, cu rata dobânzii de 5%, pe care trebuie să-l ramburseze până în 2022, iar soțul ei a luat un credit în valoare de 99.000 de lei în 2020, pe un termen de 5 ani, cu rata dobânzii de 14%.

Familia Angelei Cutasevici deține un apartament de peste 68 m.p., dobândit în 2007.

Viceprimarul pe domeniul investiții și economie, Inga Ionesii, a obținut anul trecut aproape 206 mii de lei salariu pentru funcția de ambasador, pe care a deținut-o înainte de a ajunge la primărie, precum și o indemnizație de peste 552 de mii de lei. Familia acesteia deține 50% dintr-un apartament dobândit în 2001 și un automobil Mercedes E280, fabricat în 1994 și procurat în 2017.

Viceprimarul pe domeniul juridic, Ilie Ceban, indică în declarația pentru anul 2019 un onorariu privind prestarea serviciilor juridice în sumă de peste 146 de mii de lei. Soția acestuia a obținut peste 100.000 de lei pentru activitatea din cadrul Parlamentului și a Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta a contractat, în 2018, un credit de 100.000, cu rata dobânzii de 5%, pe care trebuie să-l ramburseze până în anul 2023.

Familia Ceban are un apartament de peste 91 m.p. din 2015 și două automobile procurate în 2018, fiind indicată și pentru KIA Optima, și pentru Toyota Prius o valoare de câte numai 10.000 de lei. Viceprimarul nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a oferi explicații.

Viceprimarul pe domeniul planificării urbane, Victor Chironda, nu a depus declarația de avere și interese personale, deși acest lucru trebuia făcut până la 31 martie.

„Eu am vrut să pun în formă scrisă, dar, din cauza carantinei, nu am putut, iar semnătura electronică am pierdut-o și am rugat să mi se facă alta”, a explicat acesta pentru ZdG.