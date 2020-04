Veniturile și achizițiile miniștrilor din Guvernul Chicu în 2019. Un ministru și-a cumpărat casă de milioane. Altul NU a depus declarația de avere

Miniștrii din Guvernul Chicu nu s-au remarcat în 2019 prin achiziții importante. Cea mai costisitoare cumpărătură a făcut-o noul ministru al Afacerilor Externe, care a cumpărat o casă de locuit cu o valoare de 1,45 de milioane de lei.

ZdG a radiografiat declarațiile de avere și interese personale depuse de membrii cabinetului Chicu și vă prezintă detalii despre veniturile și achizițiile acestora în 2019.

Declarația unui ministru din cabinetul Chicu nu apare pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI). Reprezentanții instituției afirmă că oficialul o va depune în termen de 30 de zile de la data numirii în funcție, asta deși legea prevede obligația tuturor funcționarilor de a face publice declarațiile de avere și interese până la data de 31 martie a fiecărui an.

Viorica Dumbrăveanu: venituri cumulate de aproape 300 de mii de lei

Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aflată acum în lumina reflectoarelor, a avut, în 2019, venituri cumulate de aproximativ 240 de mii de lei de la locurile sale de bază: MSMPS și Președinția R. Moldova, unde l-a consiliat pe președintele Igor Dodon. De la OIM și Lumos Foundation, pentru activitate didactică, ministra a declarat venituri cumulate de 37,5 mii de lei, iar de la Întreprinderea de Stat CREPOR – o îndemnizație de 16,5 mii de lei. Alți 2200 de lei familia ministrei i-a primit de la darea în arendă a unui teren.

Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a mai declarat că deține aceleași două apartamente de 55 și 58 m.p., obținute în 2015 și 2018 prin moștenire și prin contract de donație. Totodată, familia Dumbrăveanu mai are o casă de locuit obținută în 2010, un automobil Mercedes C200, cumpărat în 2010 și cinci terenuri.

Fadei Nagacevschi: venituri de 131 mii de lei și nicio achiziție în 2019

Fadei Nagacevschi, ministrul Justiției din luna noiembrie 2019 a raportat venituri cumulate de la Parlament și de la Ministerul Justiției în valoare de 131 mii de lei.

Fadei Nagacevschi a mai declarat aceleași două apartamente cu suprafețe de 33, respectiv 68 m.p., dobândite în anii 2010 și 2018, dar și un garaj, cumpărat în 2012. Familia Nagacevschi mai are două automobile, declarate și anterior, un Volvo S80 și un MiniCooper S, cumpărate în 2012 și 2013 și trei terenuri obținute în 2017

Serghei Pușcuța: Au dispărut cele peste o mie de terenuri din declarație

Serghei Pușcuța, ministrul Finanțelor, a avut în 2019 venituri declarate de la locul de muncă de bază, Serviciul Fiscal de Stat, unde a fost șef, de 472 de mii de lei. De la minister, unde activează de la mijlocul lunii noiembrie, a raportat venituri de 12,2 mii de lei.

Familia sa a raportat venituri de aproximativ 1 milion de lei de la darea în arendă a terenurilor agricole sau din activitate pe bază de patentă. În schimb, din declarație au dispărut cele aproximativ o mie de terenuri cu suprafețe ce variază de la câțiva ari până la câteva hectare, declarate anterior. Oficialul nu a indicat ce a făcut cu aceste bunuri. Cel mai probabil, acestea au fost donate.

Pușcuța rămâne însă unul dintre cei mai prosperi miniștri din Guvernul Chicu. El deține două apartamente, de 67 și 93 m.p., și două garajuri, cu o valoare cadastrală cumulată de un milion de lei. Pușcuța declară, ca și anul trecut, alte câteva imobile, unul dintre care depășește o mie de m.p. În 2018, actualul ministru al Finanțelor a devenit proprietarul unui autoturism Skoda nou, cumpărat cu 556 mii de lei.

În noiembrie 2019, Pușcuța era acuzat de deputatul Chiril Moțpan de îmbogățire ilicită. Oficialul însă a respins acuzațiile.

Igor Șarov: A vândut un apartament în capitală pentru 652 mii de lei

Igor Șarov, ministrul Economiei, Culturii și Cercetării din martie 2020 a raportat venituri pentru anul 2019 tot de la Minister, în sumă de 259 mii de lei., fiind, până în august 2019, secretar general. Oficialul a mai raportat onorarii de la trei instituții de învățământ în sumă totală de 80 de mii de lei, dar și îndemnizații de la Tipografia Centrală, Moldova-Concert și Combinatul Poligrafic în valoare de 60 de mii de lei.

În 2019, Șarov a vândut un apartament în capitală cu 652 de mii de lei. El deține un autoturism Honda CRV și un Renault 25 vechi, fabricat în 1989

Ion Perju: venituri cumulate de 185 de mii de lei

Ion Perju, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din luna noiembrie 2019 a raportat pentru anul 2019 venituri de la minister, în sumă de 10360 de lei și de la Președinție, unde a fost consilier al președintelui – 175 mii de lei.

Ministrul indică în declarația de avere și interese personale aceeași casă de locuit de 106.8 m2, același automobil de model Honda CRV și patru terenuri agricole, obținute în 2013.

Oleg Țulea: casă nouă și îndemnizație de 34,5 mii de euro pentru funcția de ambasador

Oleg Țulea, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din luna martie a avut în 2019 venituri tot de la MAEIE, fiind ambasador al R. Moldova în Ungaria. Acesta a indicat un salariu de 202 mii de lei, dar și o îndemnizație de 34,5 mii de euro.

Soția sa a avut venituri de la CEPOL în sumă de 33,4 mii de euro. În 2019, ministrul și-a cumpărat o casă de locuit cu o valoare cadastrală de 1,45 milioane de lei. El mai deține un apartament și un automobil Mercedes C180 cumpărat în 2014.

Alexandru Pânzari: Venituri de la IGP, Tirex-Petrol și „Estconstruct”

Alexandru Pînzari, ministrul Apărării din luna martie 2020 a activat, pe parcursul anului 2019 la Inspectoratul General al Poliției, compania „Tirex-Petrol” și compania „Estconstruct” de unde a adunat venituri de 215 mii de lei. Pînzari a mai declarat și o pensie în sumă de 81,9 mii de lei, echivalentul a aproximativ 7 mii de lei pe lună.

Foto: politia.md

Familia Pânzari deține în proprietate două apartamente și două garaje. Un apartament de 48,9 m.p., familia l-a cumpărat în 2002. Despre acesta, Alexandru Pânzari susține că are o valoare de 20 de mii de lei. În posesia celui de-al doilea apartament, de 106 metri pătrați, familia a intrat în 2009, în baza unui contract de învestire a caipatului în construcție. Șeful IGP susține că valoarea bunului este de 52 500 de euro. Familia Pânzari mai deține o motocicletă fabricată în 1961, cumpărată în 2018 cu 3000 lei.

Pavel Voicu: a vândut cu 22,3 mii de euro mașina cumpărată în 2017

Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne, a trecut în actul de avere și interese un venit de 22 350 de euro după ce a renunțat la mașina de model Skoda pe care o cumpărase în leasing în 2017. Conform informației din declarația anuală, ministrul a returnat mașina, întrerupând astfel contractul de leasing.

Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne indică în actul de avere și interese pentru anul 2019 salariul de 28 489 de lei în calitatea de ministru al Afacerilor Interne, funcție pe care o deține din 14 noiembrie 2019, salariul de 96 850 de lei în calitatea de ministru al Apărării între iunie-noiembrie 2019 și salariul de 105 639 de lei încasat pentru ianuarie-iunie 2019, când a drept consilier pentru misiuni speciale al președintelui Igor Dodon.

În 2019, ministrul a ridicat și o pensie în valoare totală de 62 267 de lei.

Ministrul nu indică achiziții de bunuri imobile sau terenuri pe parcursul anului trecut.

ZdG scria anterior că Pavel Voicu locuiește într-o casă amplasată în Durlești. Imobilul cu două etaje, de 118 m.p., a ajuns în posesia familiei ministrului în urma unei donații de la părinții săi. Între 2007-2012, perioadă în care, oficial, casa era construită de părinții săi, Pavel Voicu a deținut diverse funcții de conducere în poliție, printre care și cea de comisar al sectorului Botanica și comisar al raionului Cimișlia.

Casa ministrului Afacerilor Interne Pavel Voicu

„Până la o anumită fază casa a fost a părinților, pe urmă eu am plecat în România trei ani de zile, m-am întors și am finisat-o. Împreună cu părinții am construit-o. Mama a fost în Italia vreo 12 ani, iar tata a fost mai mult cu mine. Eu am procurat lotul și am început construcția, apoi eu am fost în România și am activat trei ani de zile director general la o uzină metalurgică și am avut un salariu care mi-a permis să-mi finisez casa”, preciza ministrul, în noiembrie 2019, pentru ZDG, despre resursele financiare care i-ar fi permis construcția casei în care locuiește.

Serghei Răilean: Lipsește declarația de avere și interese pentru anul 2019

Pe portarul Autorității Naționale de Integritate lipsește declarația de avere și interese pentru anul 2019 depusă de ministrul Economiei și Infrastructurii, Serghei Răilean. Este doar o declarație depusă de acesta la demisia din funcția de director al Agenției Servicii Publice.

Reprezentanții instituției pe care Răilean o reprezintă ne-au comunicat că declarația oficialului va fi depusă într-un termen de 30 de zile de la data numirii în funcție, deși, conform legii, toți funcționarii sunt obligați să depună declarațiile de avere și interese personale până la data de 31 martie a fiecărui an. Un anunț în acest sens pentru funcționari a fost publicat și pe pagina Autorității Naționale de Integritate la data de 30 martie 2020.