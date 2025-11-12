Parlament: R. Moldova va adera la Convenția Consiliului Europei privind protecția mediului prin dreptul penal

Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru semnarea de către Republica Moldova a Convenției Consiliului Europei privind protecția mediului prin dreptul penal, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Conform Legislativului, documentul este primul instrument internațional cu caracter obligatoriu care consacră criminalizarea unitară a faptelor grave împotriva mediului și stabilește standardele minime comune pentru prevenirea, investigarea și sancționarea acestora.

Sursa citată scrie că obiectivul principal al Convenției este prevenirea și sancționarea eficientă a infracțiunilor de mediu, consolidarea cooperării internaționale și instituirea unui mecanism de monitorizare.

Documentul a fost propus la sesiunea Comitetului Miniștrilor a Consiliului Europei din mai 2025, iar deschiderea Convenției pentru semnare este planificată pentru 3 decembrie, în cadrul reuniunii plenare a Grupului multidisciplinar pentru mediu la Strasbourg.