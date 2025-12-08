LIVE TEXT Sumî și Cernihiv, atacate cu drone. Numărul răniților. Război în Ucraina, ziua 1383

UPDATE 08:27 În noaptea de 8 decembrie, trupele ruse au atacat regiunile Sumî și Cernihiv. Au fost avariate case și există victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În urma prăbușirii unei drone rusești, un bloc de locuințe a fost avariat în Cernihiv. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la spital.

În clădire au fost avariate ferestrele și conducta de gaz. Echipele de salvare au stins incendiul provocat de gaz”.

În Sumî, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra unui bloc de 9 etaje din orașul Ohtîrka. A izbucnit un incendiu.

„Din cauza amenințării unor noi atacuri inamice, operațiunile au trebuit să fie temporar suspendate. În ciuda dificultăților, toate focare de incendiu au fost stinse. Se continuă demolarea structurilor avariate”, se arată în postarea Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Informațiile privind numărul persoanelor rănite sunt în curs de clarificare.