LIVE Ședința CSM: Concursul pentru CSJ și rapoartele de evaluare externă pentru două judecătoare, pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc marți, 6 octombrie, în ședință plenară. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și rapoartele de evaluare externă a două magistrate. La ședință sunt prezenți toți cei 12 membri.

UPDATE 10:44 CSM examinază contestațiilor depuse de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, Inspecția judiciară și judecătorii Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 27 februarie 2026.

Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința din 27 februarie 2026, a Colegiului disciplinar de pe lângă CSM.

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