LIVE Executivul se întrunește în ședință. Pe agendă, peste 40 de subiecte

Peste 40 de subiecte se regăsesc pe agenda ședinței Guvernului din 23 decembrie 2025. Dintre acestea, 14 vor fi raportate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Cabinetul de miniștri va examina inclusiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei R. Moldova, dar și avizul la proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport.

UPDATE 10:50 Miniștrii au susținut proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere, care instituite un șir de proceduri de gestionare a siguranței rutiere:

a) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;

b) audit în domeniul siguranței rutiere;

c) inspecții în materie de siguranță rutieră;

d) clasificarea siguranței rețelei.

UPDATE 10:40 Guvernul a aprobat proiectul care prevede prelungirea termenului de impunere a obligației de serviciu public S.A. „Energocom” public cu 12 luni, adică până la 31 decembrie 2026.

UPDATE 10:33 Executivul a susținut un pachet larg format din 14 proiecte care vizează servicii sociale, regulamentele cadru și standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale. Printre acestea se numără un proiect cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință socială asistată” și a standardelor minime de calitate, un proiect privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime de calitate și un proiect privind prestarea serviciilor sociale în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități la trai independent și incluziune în comunitate.

UPDATE 10:20 Guvernul a aprobat punerea în circulație a noilor permise de conducere și a permiselor de conducere provizorii, de modelul 2025.

„Noile modele ale permiselor se caracterizează printr-un grad sporit de securitate împotriva contrafacerii și falsificării și se vor deosebi prin extinderea câmpului informațional „restricții” (…) și introducerea unui cod QR pe verso care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor”, a explicat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, prevederile proiectului votat.

UPDATE 10:16 Andrei Chistol a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, în baza cererii de demisie, de pe data de 29 decembrie.

UPDATE 10:14 Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului din 23 decembrie.