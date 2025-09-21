Israelul continuă atacul asupra orașului Gaza, cel puțin 60 de palestinieni uciși

Armata israeliană și-a continuat atacul asupra orașului Gaza și a Fâșiei Gaza sâmbătă, 20 septembrie, demontând sonde subterane și structuri cu capcane în atacuri care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, scrie Reuters.

Atacul a avut loc în contextul în care 10 țări, inclusiv Australia, Belgia, Marea Britanie și Canada, urmează să recunoască oficial un stat palestinian independent luni, 22 septembrie, înainte de reuniunea anuală a liderilor de la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare.

Campania intensificată de demolare militară a Israelului, care viza clădirile înalte din orașul Gaza, a început săptămâna aceasta, odată cu un asalt terestru.

Forțele sale, care controlează suburbiile estice ale orașului Gaza, au bombardat zonele Sheikh Radwan și Tel Al-Hawa, de unde ar urma să avanseze asupra părților centrale și vestice ale orașului.

Cea mai mare parte a populației orașului Gaza se adăpostește în acele zone.

Armata estimează că a demolat până la 20 de blocuri turn din orașul Gaza în ultimele două săptămâni. De asemenea, conform presei israeliene, se consideră că peste 500.000 de oameni au părăsit orașul de la începutul lunii septembrie.

Gruparea militantă Hamas, care controlează Gaza, contestă această afirmație, afirmând că puțin sub 300.000 de persoane au plecat și aproximativ 900.000 au mai rămas, inclusiv ostatici israelieni.

Pe site-ul de mesagerie Telegram, aripa militară a Hamas a publicat anterior o imagine de tip montaj cu ostaticii israelieni, avertizând că viețile lor sunt în pericol din cauza operațiunii militare a Israelului în orașul Gaza.

Hamas estimează, de asemenea, că, începând cu 11 august, armata israeliană a distrus sau avariat peste 1800 de clădiri rezidențiale în orașul Gaza și a distrus peste 13 000 de corturi care adăposteau familii strămutate.

În aproape doi ani de lupte, ofensiva Israelului a ucis peste 65 000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, a răspândit foametea, a demolat majoritatea structurilor și a strămutat cea mai mare parte a populației, în multe cazuri de mai multe ori.

Israelul susține că criza foametei din Gaza a fost exagerată și că o mare parte din vină aparține Hamas.

COGAT, ramura armatei israeliene care supraveghează fluxurile de ajutoare către enclavă, a declarat anterior că Hamas a tras asupra echipelor ONU sâmbătă și a împiedicat deschiderea unei noi rute umanitare în sudul Fâșiei Gaza.

Hamas a respins categoric afirmațiile, spunând că bandele criminale cărora li s-a acordat protecție prin puterea de foc și acoperirea aeriană israeliană atacă camioanele de ajutoare, jefuiesc și fură. ONU nu a fost disponibilă imediat pentru a comenta.

„Am cerut zi și noapte organizațiilor ONU să își desfășoare activitatea umanitară și de ajutorare”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial media Hamas.

Războiul a început după ce Hamas a condus atacuri în Israel pe 7 octombrie 2023, ucigând 1200 de persoane și luând 251 de ostatici. Un total de 48 dintre ostatici sunt încă în Gaza, iar aproximativ 20 se crede că sunt în viață.