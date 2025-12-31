Își ascundea telefonul mobil în proteza de la picior. Un deținut a fost condamnat la încă 1 an și 6 luni de închisoare

Un deținut de 42 de ani a fost condamnat cu încă 1 an și 6 luni de închisoare pentru deținerea și utilizarea în mod ilegal a unui telefon mobil, pe care îl ascundea în proteza de la picior. Aflându-se în executarea unei pedepse cu închisoarea, într-un penitenciar din municipiul Chișinău, acesta folosea telefonul pentru comunicări neautorizate cu persoane din exterior, anunță Procuratura Generală a R. Moldova, printr-un comunicat de presă.

Potrivit probelor administrate, inculpatul, aflându-se în executarea unei pedepse cu închisoarea într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a deținut și a utilizat în mod ilegal un telefon mobil cu cartelă SIM activă, obiecte a căror posesie este strict interzisă pe teritoriul instituțiilor de detenție. Telefonul a fost folosit pentru comunicări neautorizate cu persoane din exterior, încălcând regimul strict al instituției.

Fapta a fost descoperită la data de 30 septembrie 2024, în cadrul unui control de rutină desfășurat în penitenciar, care a inclus efectuarea unei percheziții corporale inopinate. În timpul verificărilor, angajații instituției au depistat asupra deținutului telefonul mobil cu cartelă SIM activă, ascuns ingenios într-o proteză de la picior.

În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut integral vina, iar cauza a fost examinată în procedură simplificată.

Astfel, pentru fapta comisă, condamnatul a fost sancționat cu 1 an și 6 luni de închisoare. Cumulând partea neexecutată a pedepsei pentru fapta anterioară, instanța l-a condamnat pe inculpat la 13 ani și 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.

Sentința este cu drept de atac, mai anunță reprezentanții Procuraturii Generale a R. Moldova.