Început de toamnă cu caniculă. Prognoza meteo pentru următoarele zile

Luna septembrie vine cu temperaturi ridicate în raioanele din centrul și sudul țării. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de caniculă.

Potrivit meteorologilor, în perioada 2-3 septembrie, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.

Totodată, până pe 4 septembrie este valabil codul galben de pericol de incendiu pentru toată țara. cu excepția a patru raioane din nordul țării. Astfel, în zonele vizate, se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.