Doi judecători se vor în fruntea CSJ. Integrarea soluțiilor de inteligență artificială și crearea unei biblioteci electronice a Curții, printre propunerile magistraților pentru eficientizarea instituției

Judecătorii Stela Procopciuc și Vladislav Gribincea au depus cereri pentru alegerea în calitate de candidat la funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dosarele celor doi vor fi examinate de plenul CSJ pe 8 octombrie. Pentru funcția de vicepreședinte al Curții, cereri nu au fost depuse.

Viziunea Stelei Procopciuc

Magistrata Stela Procopciuc propune ca Consiliul științific consultativ să fie reconstituit din personalități juridice notorii, a căror autoritate profesională și reputație de integritate sunt recunoscute în mediul juridic național și european.

„Un Consiliu științific funcțional ar deveni o punte între doctrină și jurisprudență. Ar întări calitatea deciziilor de unificare și ar da Curții acces la o expertiză pe care, în actualele condiții de deficit de personal, nu o poate genera exclusiv din resurse proprii”, a motivat Stela Procopciuc.

Judecătoarea mai propune crearea bibliotecii electronice a Curții, care are scopul de a răspunde unei „nevoi practice imediate”: accesul judecătorilor și al asistenților judiciari la surse de documentare actualizate, rapid și de oriunde. Biblioteca electronică va reuni într-o platformă unică, securizată, mai multe categorii de resurse:

Prima categorie este doctrina juridică: tratate, monografii, comentarii ale codurilor și reviste de specialitate, naționale și străine. Accesul va fi obținut prin abonamente la baze de date juridice, finanțate din buget și prin sprijinul partenerilor de dezvoltare.

A doua categorie este jurisprudența europeană. Platforma va oferi acces structurat la bazele oficiale HUDOC, CURIA și EUR-Lex, însoțit de traduceri și sinteze ale hotărârilor relevante pentru Republica Moldova. Această componentă devine indispensabilă în perspectiva aderării, când Curtea va aplica direct dreptul Uniunii.

A treia categorie sunt propriile instrumente de unificare ale Curții: avize consultative, fișe tematice, note informative, sinteza erorilor de drept constatate în hotărârile curților de apel și opiniile Consiliului științific. Toate vor fi indexate tematic și ușor de găsit.

A patra categorie este patrimoniul jurisprudențial istoric al Curții. Digitizarea arhivei din perioada 1976–2013 îl va face din nou accesibil, după ce astăzi este indisponibil din motive tehnice.

Procopciuc mai propune crearea unui asistent digital bazat pe inteligență artificială pentru redactarea proiectelor de decizie: „Instrumentul va extrage normele relevante din Registrul de stat al actelor juridice, în versiunea în vigoare la data faptelor, ceea ce este esențial pentru corectitudinea aplicării legii în timp. Va identifica, totodată, jurisprudența relevantă a Curții și hotărârile pertinente ale Curții Europene a Drepturilor Omului și CJUE. Astfel, timpul consumat de asistenții judiciari pentru operațiunile repetitive de documentare se va reduce considerabil. În același timp, crește uniformitatea redactării și scade riscul omiterii unor norme sau precedente relevante”.

Viziunea lui Vladislav Gribincea

De cealaltă parte, Vladislav Gribincea propune eficientizarea CSJ prin:

analiza minuțioasă a responsabilităților fiecărui angajat al CSJ, pentru a asigura că fiecare persoană își îndeplinește pe deplin atribuțiile, iar resursele disponibile CSJ sunt alocate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele;

digitalizarea integrală a activității CSJ, inclusiv schimbarea tuturor computerelor și continuarea lucrului tuturor angajaților CSJ exclusiv pe cloud;

integrarea responsabilă, și cu respectarea regulilor europene, a soluțiilor de inteligență artificială în activitatea CSJ;

simplificarea la maxim posibil a procedurilor interne din cadrul CSJ;

aprobarea și implementarea unei strategii realiste de reducere a stocului de dosare; îmbunătățirea calității activității asistenților judiciari și introducerea mecanismelor de control al calității proiectelor hotărârilor, până ca acestea să ajungă la judecător;

instituirea în cadrul CSJ a unităților de filtraj, care să proceseze la primire recursurile vădit inadmisibile;

cartografierea tuturor dosarelor pendinte, urmată de soluționarea cauzelor în bloc, potrivit procedurii pilot;

aplicarea eficientă în practică a noului mod de constituire a completelor la CSJ, pentru a reduce amânările în examinarea cauzelor;

etc.

Stela Procopciuc, judecătoare la Curtea de Apel (CA) Bălți, detașată ulterior pentru o perioadă la CSJ, a promovat evaluarea conform raportului din 14 martie, acceptat de CSM la 19 martie 2024.

Vladislav Gribincea este director de program în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). El a promovat evaluarea Comisiei Vetting potrivit raportului din 11 aprilie 2024.

Potrivit legii, plenul CSJ urmează să propună Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) candidații la funcția de președinte care, în urma votului secret, au obținut cel puțin trei voturi.