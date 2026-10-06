Propunerile Comisiei Europene pentru o UE pregătită de extindere, explicate de către directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene

Comisara pentru Extindere Marta Kos a prezentat viziunea Comisiei Europene, cu propuneri despre ce poate face Uniunea Europeană pentru a fi pregătită pentru o viitoare extindere. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a explicat ce propune mai exact Comisia și ce înseamnă asta pentru R. Moldova.

Potrivit lui Groza, prin propunerile sale Uniunea Europeană a confirmat că este gata să primească noi țări în cadrul Uniunii, inclusiv R. Moldova, „prin unele adaptări în cadrul actual al tratatelor UE, pe patru paliere: guvernanță, valori, politici și buget”.

Acesta a notat câteva propuneri importante, care vizează direct și R. Moldova.

Foile de Parcurs

În pachetul de extindere din 2026, pe care îl va publica la finalul lunii octombrie, Comisia va propune foi de parcurs indicative, cu priorități și termene, pentru cele mai avansate state în negocieri: Montenegro, Albania, Moldova și Ucraina. Singura condiție este menținerea ritmului reformelor. Pentru prima dată, calendarul aderării va capăta repere mai concrete.

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Deblocarea procesului

Comisia Europeană recomandă adoptarea cu votul cu majoritate calificată pentru deschiderea clusterelor de negociere și pentru deciziile intermediare.

„Un singur stat membru nu ar mai trebui să poată bloca singur un întreg proces din motive bilaterale. Decizia finală privind aderarea rămâne prin unanimitate. Dar drumul până acolo devine mai previzibil. Este o propunere mai veche, dar pentru prima data apare cu detalii într-un document al Comisiei Europene. O astfel de decizie totuși va avea nevoie de un vot al statelor membre ale UE în Consiliu și a Parlamentului European. Urmează să vedem dezbaterile în Consiliul UE și Consiliul European care vor avea loc în lunile ce urmează până la finalul anului curent”, a explicat directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

Integrarea graduală

Potrivit lui Groza, Moldova deja beneficiază de unele elemente ale integrării graduale înainte de aderare: „Moldova e în SEPA. De la 1 ianuarie suntem în „Roam Like at Home”. Planul de Creștere leagă finanțarea europeană de reforme reale”.

„Europa nu mai e doar o destinație. Devine o experiență de zi cu zi. Comisia propune o reformă a politicii de extindere care întâlnește efortul țărilor candidte care avansează și merită. În 2023, Ursula von der Leyen declara că Uniunea va fi la înălțimea determinării candidaților și că, în mandatul acestei Comisii, UE trebuie să avanseze spre extindere. Documentul de astăzi transformă acea promisiune într-o foaie de parcurs. Comisia Europeană susține, promovează și vine cu propuneri care să avanseze țările candidate în parcursul lor spre UE, pe baza meritelor proprii și a unor condiții clare. Noile clauze de salvgardare, perioadele extinse de monitorizare, exigențele privind statul de drept, toate rămân. Nimeni nu ne scutește de temele noastre de acasă. Scurtături nu vor fi. Dar logica se schimbă. Nu mai așteptăm o ușă care s-ar putea deschide cândva. Construim, de ambele părți, condițiile ca ea să se deschidă la timp”, a concluzionat Groza.

Comisia Europeană a adoptat pe 6 octombrie un pachet privind revizuirea politicilor în perspectiva extinderii, stabilind orientările politice și acțiunile necesare pentru a pregăti Uniunea pentru viitoarele extinderi.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că în zilele care urmează vor fi organizate discuții cu societatea civilă despre propunerile Comisiei, „pentru a analiza împreună ce înseamnă ele pentru Moldova și cum putem valorifica oportunitățile pe care le deschid”.