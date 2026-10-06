Călătoriile cu transportul public din capitală ar putea fi plătite electronic: CMC a aprobat sistemul integrat de taxare electronică
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat, în ședința din 6 octombrie, conceptul sistemului integrat de taxare electronică în capitală. Sistemul prevede plata călătoriei în transportul public prin apropiere mijlocului de plată de validator.
Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Ciornîi, a afirmat că sitemul „va permite o evidență transparentă a încasărilor și va crea intrumentele necesare pentru reducerea evaziunii tarifare și îmbunătățirea controlului”.
El a precizat că trecerea la noul sistem va duce la renunțarea la taxatori, însă procesul va dura de la șase până la douăsprezece luni. Potrivit lui, pentru taxatori vor fi propuse alte funcții libere în cadrul întreprinderilor, inclusiv funcția de revizor controlor.
Municipalitatea promitea încă în 2010 implementarea sistemului de plată electronică în transportul public, nici la final de 2024, proiectele demarate și anunțate nu au ajuns să aibă o finalitate.
Abia în 2021 au fost introduse primele terminale de plată care erau însă în posesia… taxatorilor.
Cronologia promisiunilor privind taxarea electronică în Chișinău
- 2009 – Primăria anunța semnarea unui precontract cu BERD pentru procurarea a 90 de troleibuze noi şi instalarea unui nou sistem de taxare cu tichete electronice
- 2010 – Are loc semnarea unui contract de împrumut între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care susținea strategia de dezvoltare a transportului public în Chișinău, una din condițiile Băncii a fost oferirea asistenței municipiului la implementarea unui sistem modern de tichetare electronică și de tarifare
2014 – Prin decizia Consiliului municipal Chișinău, a fost aprobată Strategia de transport a municipiului Chișinău, care prevedea implementarea sistemului de tichetare electronică în transportul public
- 2015 – Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului Municipal Chișinău informa despre proiectul „Implementarea sistemului de taxare electronică în municipiul Chișinău”. Sistemul de taxare electronică urma să fie introdus pe toate liniile de troleibuz și autobuz
- 2017 – La Primăria municipiului Chişinău au loc dezbateri publice privind aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău; viceprimarul de atunci, Ruslan Codreanu, estima că taxarea electronică va fi implementată până pe 1 septembrie 2018
- 2019 – Licitația prin care urma să fie selectată compania care să implementeze sistemul de taxare electronică în transportul public din Chișinău a fost anulată
2020 – Primăria municipiului Chișinău informa că regiile municipale de transport public pasageri vor testa, timp de 6 luni, sistemul de taxare electronică în unitățile de transport. Astfel, din ianuarie 2021, urma să fie inițiat proiectul-pilot privind sistemul de taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău
- 2021, proiect pilot privind taxarea electronică – prima etapă
- 2023, proiect pilot privind taxarea electronică – a doua etapă
- Noiembrie 2024: Lansarea publică a studiului de e-ticketing și o nouă promisiune