Călătoriile cu transportul public din capitală ar putea fi plătite electronic: CMC a aprobat sistemul integrat de taxare electronică

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat, în ședința din 6 octombrie, conceptul sistemului integrat de taxare electronică în capitală. Sistemul prevede plata călătoriei în transportul public prin apropiere mijlocului de plată de validator.

Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Ciornîi, a afirmat că sitemul „va permite o evidență transparentă a încasărilor și va crea intrumentele necesare pentru reducerea evaziunii tarifare și îmbunătățirea controlului”.

El a precizat că trecerea la noul sistem va duce la renunțarea la taxatori, însă procesul va dura de la șase până la douăsprezece luni. Potrivit lui, pentru taxatori vor fi propuse alte funcții libere în cadrul întreprinderilor, inclusiv funcția de revizor controlor.

Municipalitatea promitea încă în 2010 implementarea sistemului de plată electronică în transportul public, nici la final de 2024, proiectele demarate și anunțate nu au ajuns să aibă o finalitate.

Abia în 2021 au fost introduse primele terminale de plată care erau însă în posesia… taxatorilor.

Cronologia promisiunilor privind taxarea electronică în Chișinău