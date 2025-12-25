Curse suplimentare cu trenul pe ruta Chișinău-Iași, de sărbători, începând de mâine

În perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta Chișinău-Socola, Iași. Decizia a fost luată de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” la solicitarea călătorilor, potrivit unui comunicat al întreprinderii.

„Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026”, a subliniat Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Începând cu data de 16 ianuarie 2026, trenul internațional Chișinău-Socola, Iași, va circula regulat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, conform graficului stabilit.

În februarie 2022, CFM anunța despre lansarea, înainte de termen, a cursei Chișinău –Iași – Chișinău, după ce a fost sistată mai mult de un an de zile.

După majorările din mai 2024 prețul pentru un bilet de călătorie este de: