Bilete și abonamente electronice în transportul public din capitală – promisiuni întinse pe parcursul a 15 ani

În 2024, biletele și abonamentele electronice pentru transportul public din Chișinău rămân printre obiectivele autorităților locale. Deși încă în 2010 municipalitatea promitea implementarea sistemului de plată electronică în transportul public, nici la final de 2024, proiectele demarate și anunțate nu au ajuns să aibă o finalitate.

Abia în 2021 au fost introduse primele terminale de plată care erau însă în posesia… taxatorilor. În noiembrie 2024 Primăria Municipiului Chișinău a anunțat despre prezentarea publică a Studiului de e-ticketing, parte a proiectului „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană. Pilotarea sistemului de e-ticketing urma să înceapă pe ruta de troleibuz cu numărul 30, care leagă centrul orașului de Aeroportul Internațional Chișinău, urmând extinderea și adaptarea acestuia la nivelul întregului oraș. Deocamdată nu e stabilit când va începe procesul propriu-zis, procedura fiind una complexă, potrivit unui comunicat de presă al responsabililor de proiect.

În octombrie 2024, printr-un răspuns oficial remis ZdG de către Direcția Generală Mobilitate Urbană se precizează că „s-a propus stoparea introducerii de noi soluții, precum și a extinderii celor existente în transportul public municipal, pentru a evita confuzia călătorilor în legătură cu modalitatea de achitare”.

Cronologia promisiunilor privind taxarea electronică în Chișinău

2009 – Primăria anunța semnarea unui precontract cu BERD pentru procurarea a 90 de troleibuze noi şi instalarea unui nou sistem de taxare cu tichete electronice



2010 – Are loc semnarea unui contract de împrumut între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care susținea strategia de dezvoltare a transportului public în Chișinău, una din condițiile Băncii a fost oferirea asistenței municipiului la implementarea unui sistem modern de tichetare electronică și de tarifare



2014 – Prin decizia Consiliului municipal Chișinău, a fost aprobată Strategia de transport a municipiului Chișinău, care prevedea implementarea sistemului de tichetare electronică în transportul public



2015 – Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului Municipal Chișinău informa despre proiectul „Implementarea sistemului de taxare electronică în municipiul Chișinău”. Sistemul de taxare electronică urma să fie introdus pe toate liniile de troleibuz și autobuz



2017 – La Primăria municipiului Chişinău au loc dezbateri publice privind aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău; viceprimarul de atunci, Ruslan Codreanu, estima că taxarea electronică va fi implementată până pe 1 septembrie 2018

2019 – Licitația prin care urma să fie selectată compania care să implementeze sistemul de taxare electronică în transportul public din Chișinău a fost anulată



2020 – Primăria municipiului Chișinău informa că regiile municipale de transport public pasageri vor testa, timp de 6 luni, sistemul de taxare electronică în unitățile de transport. Astfel, din ianuarie 2021, urma să fie inițiat proiectul-pilot privind sistemul de taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău

2021, proiect pilot privind taxarea electronică – prima etapă

Introducerea parțială a plății electronice în transportul public din Chișinău s-a produs în 2021, în perioada când primar al capitalei devenise Ion Ceban, plata efectuându-se prin terminale de plată care erau … în posesia taxatorilor. Deci, taxatorii mergeau prin transportul public cu un terminal de plată după ei. Schimbarea a avut loc în cadrul unui proiect-pilot privind taxarea electronică în transportul public municipal. Potrivit unui comunicat al primăriei, investiția în implementarea proiectului la acea etapă a fost de 986 de mii de lei. Prima etapă de testare a durat 6 luni și a avut loc în 110 de unități de troleibuze și autobuze, transmitea atunci Primăria Chișinău.

„La moment, taxatorii percep plata cu cardul. Ulterior, vor fi instruiți astfel încât să se reprofileze în funcția de controlor. Majoritatea taxatorilor pot deveni controlori”, scria portalul Primăria Mea în 2021. Doar că, nici în 2024 taxatorii nu au dispărut.

2023, proiect pilot privind taxarea electronică – a doua etapă



În a doua etapă a proiectului-pilot, demarată în 2023, în troleibuzele cu rutele 22, 23, 24 și 30 au fost instalate câte două validatoare staționare performante. Tot în această perioadă, terminalele staționare precedente cât și pos-terminalele taxatorilor au fost retrase în totalitate. La câteva luni distanță a fost introdusă o nouă metodă de taxare electronică prin SMS, inițiată de un operator de telefonie mobilă, serviciul fiind disponibil exclusiv pentru abonații acestuia, transmitea Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) în martie 2023.

„Această metodă de plată este o premieră pentru R. Moldova și are drept scop simplificarea și accelerarea procesului de plată pentru transportul public, eliminând necesitatea tranzacțiilor cu numerar. Diversificarea modalităților de plată în transportul public este un pas important către un sistem de transport public mai modern și mai eficient”, transmitea DGMU.

Alte două inițiative anunțate de Primăria Chișinău în 2021 și 2022



În paralel, Primăria mun. Chișinău a demarat mai multe proiecte prin care se intenționează dezvoltarea digitală a transportului public.

În decembrie 2021 era anunțat proiectul „Chișinău Smart City 2030”. Documentul reprezintă un plan strategic de transformare digitală a orașului Chișinău până în 2030 în mai multe domenii. Printre „inițiativele de dezvoltare digitală” ale proiectului se numără și ideea implementării unui „Sistem de bilete electronice pentru transportul public” care ar însemna, potrivit proiectului „un sistem central de bilete și plată care acoperă toate facilitățile de transport public (autobuze, troleibuze) și integrat perfect cu tehnologia mobilă actuală”.

O altă inițiativă de dezvoltare a transportului public este proiectul „MOVE IT Like Lublin” lansat în ianuarie 2022, cu scopul îmbunătățirii sistemului de transport public din municipiul Chișinău. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3,5 milioane de euro, dintre care peste 3 milioane de euro sunt contribuția Uniunii Europene în formă de grant, iar 175 de mii de euro sunt alocați de către Primăria municipiului Chișinău.

Noiembrie 2024: Lansarea publică a studiului de e-ticketing și o nouă promisiune

În luna noiembrie 2024, Primăria Municipiului Chișinău a anunțat despre prezentarea publică a Studiului de e-ticketing, parte a proiectului „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană.

„Studiul prezintă soluții moderne pentru transportul public, precum carduri contactless, bilete digitale și aplicații mobile, menite să asigure cetățenilor acces rapid, confort sporit și un mediu mai curat. Acesta include funcționalități inovatoare, printre care posibilitatea achiziționării biletelor prin diverse metode de plată, flexibilitate în stabilirea tarifelor și renunțarea la biletele fizice”, potrivit unui comunicat al municipalității.

Pilotarea sistemului de e-ticketing urma să înceapă pe ruta de troleibuz cu numărul 30, care leagă centrul orașului de Aeroportul Internațional Chișinău, urmând extinderea și adaptarea acestuia la nivelul întregului oraș. Deocamdată nu e stabilit când va începe procesul propriu-zis, procedura fiind una complexă, potrivit unui comunicat al responsabililor de proiect din 19 noiembrie.

„S-a propus stoparea introducerii de noi soluții în transportul public municipal”

În octombrie 2024, conform informațiilor prezentate de către Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) într-un răspuns oferit ZdG, doar 122 de unități de transport public ar dispune de sistem de plată electronic. Plățile sunt la etapa de „testare”.

„La ora actuală în troleibuze și autobuze se testează 2 modalități de plată a călătoriei: achitarea prin SMS, cu QR-cod, care este valabilă pentru toate rutele municipale și validatoarele staționare. În prezent sunt 192 de validatoare instalate în 96 troleibuze (intrările din mijloc și spate), pe rutele nr. 3, 22, 23, 24 și 30. Alte 52 de validatoare sunt instalate în 26 de autobuze (intrările din mijloc și spate), pe rutele nr. 2 și 5”, potrivit DGMU.

Direcția informează în același răspuns că „în cadrul studiului privind biletul electronic în transportul public din capitală, experții au recomandat implementarea unui sistem unic de plată. De asemenea, s-a propus stoparea introducerii de noi soluții, precum și a extinderii celor existente în transportul public municipal, până la adoptarea unei decizii de către Consiliul Municipal Chișinău, pentru a evita confuzia călătorilor în legătură cu modalitatea de achitare a călătoriilor”, conform DGMU.

„Din păcate a fost ignorat acest proiect”

Victor Ceban, expert în transport din cadrul Universității Tehnice din Moldova, susține că finalizarea proiectului ține de atitudinea factorilor de decizie din cadrul autorităților municipale.

Victor Ceban, sursa/ fimit.utm.md

„Ne putem orienta după practica de implementare a acestui sistem, care este destul de masivă deja aproape în toate orașele, capitalele țărilor europene și nu numai europene. Din păcate a fost ignorat acest proiect. Pe parcursul a 10 ani am simțit că există rezistență la nivel local. Trebuie să depășească toate aceste momente de blocare și, totuși, să ducă proiectul până la implementare. Ar fi un avantaj foarte bun pentru imaginea orașului Chișinău. Totodată și un avantaj pentru cei de la DGMU ca să treacă la un nivel mai performant de activitate”, explică Victor Ceban.

ZdG a încercat să discute la subiectul taxării electronice în transportul public cu mai mulți consilieri municipali din Chișinău.

„Dacă noi vrem ca Chișinăul să fie cu adevărat un oraș european, atunci sunt proiecte care trebuie implementate cât mai repede. Acum s-a prezentat acest studiu de e-ticketing, legat de proiectul «Move it like Lublin». Eu circul cu transportul public și văd cum se promovează anumite proiecte, se promovează strategii de mobilitate, dar pentru mine e ciudat că aceste strategii nu au fost votate de Consiliul Municipal. E un lucru ca aceste strategii să ajungă pe masa noastră și e cu totul altceva ca strategiile astea să fie implementate. La nivel de municipalite, deocamdată în mandatul ăsta, pe masa noastră, nu a ajuns niciuna dintre strategiile prezentate”, spune Ana Dabija, consilieră municipală PAS.

În perioada noiembrie-decembrie 2024, am încercat să discutăm cu mai mulți consilieri municipali din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). Grigore Bajenaru, unul dintre consilierii MAN ne-a spus de mai multe ori că este în ședințe și nu poate discuta, iar ulterior nu a răspuns nici la mesaje. L-am telefonat de mai multe ori și pe Ilie Ceban, viceprimarul capitalei și supervizor al proiectului „MOVE IT like Lublin”, doar că acesta nu a răspuns la apeluri.

Edineț, cu un pas înaintea capitalei?

Dacă în capitală sistemul de plăți electronice în transportul public a trecut de la o promisiune la alta fără să aibă o finalitate, în orașul Edineț, localitate aflată la circa 175 de km de capitală circulă opt autobuze dotate cu sistem modern de plată. Călătorii au la dispoziție trei modalități de achitare: card bancar, card special dezvoltat sau numerar. De asemenea, locuitorii beneficiază și de stații de așteptare moderne, cu ecrane și camere de supraveghere, unde oamenii pot vedea harta orașului în format digital.

Mircea Morari, sursa/Facebook.com

„În Edineț sunt opt unități de transport dotate cu sistem de plată electronic. La noi autobuzele sunt mici, de 22 locuri. În afară de acest sistem de plată, temporar, mai avem și achitarea la șofer, oferindu-le un bilet special pasagerilor. Biletul are un QR cod care trebuie scanat la aparatele de plată. Ce e nou e complicat mereu, mai ales că așa ceva nu a fost în Moldova până acum. Nici în Chișinău nu au așa ceva încă. La început poate oamenilor le-a fost mai greu, dar cu timpul s-au deprins. Compania care este responsabilă de această plată în transport oferă și carduri bancare care pot fi folosite ca un tip de abonament. Tindem spre a exclude de tot biletele pe suport de hârtie”, precizează Mircea Morari, Secretarul Consiliului Municipal Edineț, într-o discuție cu ZdG. Proiectul fusese anunțat de autoritățile din Edineț în 2023.

Proiectul „Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Edineț, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia din România și a avut un buget de circa 4,3 milioane de euro. Aproximativ 4 milioane de euro au fost alocați cu titlul de grant din partea Uniunii Europene prin programul „Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020”, iar restul de 200 000 de euro reprezintă contribuția partenerilor de implementare.