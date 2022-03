Art Granit – Stabilitate prin parteneriate și reprezentanțe internaționale

Contextul actual ne-a demonstrat cât de important este pentru afacerile din Republica Moldova să fie ancorate pe piața din Europa. Echipa Art Granit ne-a povestit cum au reușit să mențină politica de preț în contextul scumpirilor la materialele de construcție, dar și să ofere un cadru sigur echipei sale ce numără peste 300 de angajați în România și R. Moldova.

Art Granit, este o companie specializată în prelucrarea și comercializarea produselor din piatră naturală și compozit, fondată în Republica Moldova în 2009. La doar cinci ani de la lansare a decis să se afirme și pe piața din Romania, exportând nu doar produse, dar și experiența și tehnologia proceselor. Decizie strategică ce a determinat evoluția câtorva factori:

accesul la cei mai de top furnizori a materiei prime

perfecționarea proceselor de producere, odată cu creșterea rulajelor

ameliorarea lanțului de producere, dotarea cu utilaje noi

dezvoltarea profesionalismului echipei

stabilizarea companiei prin extinderea gamei de produse livrate.

Lansarea pe o nouă piață aduce multe provocări, dar beneficiile ce vin în timp se răsfrâng pozitiv asupra întregului grup, prin diverși factori. Spre exemplu – acces la furnizori cu condiții de colaborare avantajoase, prin îmbunătățirea proceselor de producție și a produsului finit acumulând din experiența ambelor piețe, și prin asigurarea stabilității pentru echipă.

Cele mai bune practici din ambele țări au rezultat prin asigurarea unor livrabile ce respectă standardele europene. Iar experiența comunităților internaționale de arhitecți, designeri, dezvoltatori și specialiști de nișă, ne permit să livrăm produse peste așteptările clienților. Fapt prin care am câștigat încrederea clienților noștri drept o companie ce poate realiza proiecte de orice complexitate. Nu renunțăm la provocări, ci căutăm soluții.

La baza activității noastre sunt sustenabilitatea, inovațiile, responsabilitatea și profesionalismul. Principii care au determinat reputația de care ne bucurăm acum și care aduce roade în momentele incerte.

De la începutul destabilizării am contactat toți furnizorii de materie primă și, prin discuții, am obținut renegocierea costurilor la prețul de achiziție a stocului deja livrat, asigurând menținerea productivității. Astfel am reușit să oferim un preț redus cu 30% la o serie de materiale de piatră compozit și ceramică, și o reducere de până la -50% la o serie de culori de marmură premium Calacatta. Totodată ținem să vă atenționăm că depindem totuși de costurile de transport sau fluctuațiile de preț pe piața internă la capitolul consumabile.

Ce ne propunem este să vă încurajăm să gândiți în afara hotarelor și să riscați să deveniți mai buni în timp, asumându-vă provocările de moment. Suntem deschiși să împărțim din experiența noastră internațională pentru dezvoltarea comunității interne de afaceri.

Date de contact:

Adresă web: https://artgranit.md/ro/

Număr de telefon: +373 (79) 04-02-05

E-mail: info@artgranit.md

Adresă: Bulevardul Grigore Vieru, 19, MD-2005

