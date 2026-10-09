Analiză IDIS „Viitorul” Exportul de servicii al R. Moldova atinge un nou record

Exportul de servicii al R. Moldova a ajuns la 3,53 de miliarde de dolari, înregistrând o accelerare semnificativă a ritmului de creștere în ultimele 12 luni, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, după o creștere anuală moderată de 9,6% în ultimii doi ani și jumătate, exportul de servicii a accelerat în ultimele 12 luni cu 23,3%, o creștere de peste 650 de milioane de dolari.

Potrivit lui Ioniță, serviciile au devenit una dintre principalele surse de creștere a exporturilor R. Moldova. În valoarea anuală, în trimestrul doi din 2026, exporturile totale de bunuri și servicii au ajuns la 7,52 de miliarde de dolari, cu 901 milioane de dolari mai mult față de 2022. În această perioadă, exportul de bunuri a scăzut cu 229 de milioane de dolari, în timp ce exportul de servicii a crescut cu 1,13 miliarde de dolari.

Economistul afirmă că structura exportului de servicii este dominată de serviciile de informatică și transport. Serviciile IT au generat circa 890 de milioane de dolari, iar transportul – circa 693 de milioane de dolari. Împreună, cele două domenii au însumat aproximativ 1,58 de miliarde de dolari, reprezentând circa 45% din exportul total de servicii.

„Sectorul serviciilor pentru afaceri (BSS) a ajuns la 1,32 miliarde de dolari, dintre care serviciile IT reprezintă 890 de milioane de dolari. În ultima perioadă, exportul serviciilor IT a crescut cu 5,9%, iar BSS – cu 22,1%. În același timp, IT și BSS au avut o contribuție importantă la creșterea totală a exportului de servicii. Din majorarea de 667 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, IT a contribuit cu 23,9%, iar BSS cu 20,4%. Împreună cu transportul aerian, primele trei sectoare au asigurat 53,2% din creșterea totală (…).

Analistul economic a mai menționat că în prima jumătate a anului 2026, exportul de servicii a crescut cu 22%, fiind cea mai mare creștere înregistrată în ultimii patru ani. Valoarea exporturilor de servicii în această perioadă a ajuns la aproximativ 1,73 de miliarde de dolari. Creșterea este susținută și de alte categorii de servicii, inclusiv serviciile de instruire și cele medicale. Exportul serviciilor de instruire a ajuns la o valoare anualizată de 136,3 milioane de dolari, în creștere cu 18,7% față de prima jumătate a anului 2025.

Un ritm important de creștere este înregistrat și în cazul serviciilor medicale. Exportul acestora a crescut cu 19,5% față de anul precedent, cu aproximativ 7 milioane de dolari. Printre principalele servicii medicale exportate se numără stomatologia, operațiile estetice și fertilizarea in vitro”, se spune într-un comunicat al IDIS „Viitorul”.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, un alt indicator important este balanța comercială pozitivă în domeniul serviciilor. În 2025, soldul pozitiv al comerțului cu servicii a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari, iar în prima jumătate a anului 2026 acesta a ajuns deja la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Evoluția indică o transformare importantă în structura economiei și a exporturilor Republicii Moldova: serviciile devin tot mai competitive pe piețele externe și contribuie tot mai mult la generarea veniturilor valutare ale țării.

Datele prezentate arată că Republica Moldova își consolidează poziția pe piețele externe nu doar prin exportul de produse, ci și prin exportul de servicii cu valoare adăugată mai mare. Dinamica din IT, serviciile pentru afaceri, transport, instruire și sănătate demonstrează că sectorul serviciilor are un potențial important de dezvoltare și poate deveni unul dintre principalii piloni ai exporturilor moldovenești în următorii ani.