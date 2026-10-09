O judecătoare din Africa de Sud câștigă Premiul Nobel pentru Pace din 2026

Judecătoarea sud-africană Navanethem „Navi” Pillay, în vârstă de 85 de ani, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”, a declarat Comitetul Nobel din Norvegia, conform Reuters.

În 2011, aflată la Chișinău în calitate de comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, în comunicarea sa despre libertatea presei, s-a referit la cazul în care mai mulți procurori au cerut de la ZdG 1 milion de lei.

Pillay a tras la răspundere statele și liderii naționali, a adus speranță victimelor violenței și conflictelor și a dat dovadă de o busolă morală fermă pe parcursul lungii sale cariere, a afirmat comitetul.

„Există un fir conductor care se întinde de la activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheidului până la activitatea sa în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale epocii noastre”, a declarat comisia.

Navi Pillay a fost președinta Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite privind Teritoriile Palestiniene Ocupate, care a concluzionat anul trecut că Israelul a comis un genocid în Gaza. Israelul a respins raportul, calificându-l drept „scandalos”.

Premiul Nobel pentru Pace este al cincilea premiu Nobel acordat în această săptămână, după cele pentru literatură, chimie, fizică și medicină. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a câștigat premiul în 2025.

Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari, urmează să fie înmânat la Oslo pe 10 decembrie, data aniversară a morții industriașului suedez Alfred Nobel, care a înființat aceste premii prin testamentul său din 1895.