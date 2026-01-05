161 de arbori au fost tăiați ilegal la Criuleni, cu un prejudiciul de aproximativ 200 de mii de lei. Ministrul Mediului: „Cei vinovați trebuie să răspundă”

În urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost descoriți 161 arbori tăiați ilegal, iar prejudiciu este de 200 mii de lei, a anunțat luni, 5 ianuarie, Ministerul Mediului.

În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări de curățare, însă verificările au arătat că, de fapt, au fost efectuate tăieri integrale de arbori, care nu corespund lucrărilor planificate de Agenția Moldsilva.

Potrivit Ministerului, materialele au fost transmise Procuraturii raionului Criuleni pentru examinare.

„Cei vinovați trebuie să răspundă, iar în cazul persoanelor din sistem, răspunderea nu se va limita doar la pierderea locului de muncă, ci va include și răspundere penală și materială, până la recuperarea ultimului leu din prejudiciul creat”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Totodată, Ministerul îndeamnă cetățenii să semnaleze orice suspiciune de tăiere ilegală și reamintește că exploatarea abuzivă a pădurilor va fi pedepsită conform legii.