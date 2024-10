VIDEO Procuror, inculpat, candidat. Cine este Alexandr Stoianoglo, candidatul PSRM la Prezidențiale

Fost membru al Alianței pentru Integrare Europeană, susținător declarat al parcursului european al R. Moldova, umbrit de figura liderului socialist Igor Dodon, Alexandr Stoianoglo a fost desemnat de Partidul Socialiștilor drept candidat la funcția de șef al statului.

Ziarul de Gardă a analizat profilul lui Alexandr Stoianoglo, primul candidat înregistrat oficial în cursa electorală, și prezintă detalii despre afilierea politică și controversele din jurul acestuia.

Cronologia transformării lui Stoianoglo în candidat socialist la prezidențiale

Mai 2024. La inițiativa fostei jurnaliste Natalia Morari, mai mulți politicieni de opoziție se întâlnesc și discută despre identificarea unui candidat unic la prezidențiale. Se zvonește că fostul procuror general Alexandr Stoianoglo ar fi una dintre candidaturi. Nu se ajunge la un numitor comun însă.

Iulie 2024. În cadrul unui briefing de presă, ținut în sediul Partidului Socialiștilor, după un discurs de șase minute al lui Igor Dodon, aflăm că Alexandr Stoianoglo este candidatul desemnat de socialiști pentru Președinție. După Dodon, pentru trei minute, a intervenit și Stoianoglo, citind un discurs de pe foaie, precizând că decizia de a candida a fost influențată de „mai mulți factori: injustiția în Moldova crește, abuzul demonstrativ, batjocura față de oameni. Legile sunt călcate în picioare, ordinea constituțională este atacată”. Stoianoglo mai declara atunci că „mulți știu că sunt un susținător al integrării în UE”, totuși acesta susținea narațiunea rușilor: „O Moldovă europeană trebuie să fie neutră, în care să existe loc de cooperare, un stat care oferă securitate.”

20 septembrie 2024. Chiar în prima zi de campanie electorală, socialiștii organizează un eveniment de lansare a lui Stoianoglo în alegeri. Evenimentul a început tot cu discursul liderului socialist Igor Dodon, care a întârziat, timp în care Alexandr Stoianoglo îl aștepta în fața mulțimii. După Dodon a vorbit și Stoianoglo.

„Astăzi pornim din nou la drum spre cel mai de preț și dorit obiectiv pentru majoritatea absolută a poporului din Moldova – instaurarea dreptății, victoria definitivă a adevărului absolut asupra minciunii și violenței. Triumful legii asupra dezmățului este ceea ce merită Moldova, este ceea ce vom realiza împreună în lupta decisivă”, a delcarat Stoianoglo în ziua lansării oficiale în cursa electorală.

Stoianoglo – între politică și justiție

Procuror. Imediat după absolvirea Universității de Stat din Moldova în domeniul dreptului, este angajat în cadrul Procuraturii mun. Chișinău. La scurt timp însă, este numit în funcția de procuror la Procuratura Unității Administrativ Teritoriale (UTA) Găgăuzia. În 2001, revine la Chișinău, devenind adjunctul procurorului general.

Avocat. În 2007, la expirarea mandatului de procuror, Stoianoglo își deschide propriul birou de avocatură.

Deputat PDM. În perioada 2009-2014, Alexandr Stoianoglo a fost afiliat Partidului Democrat din Moldova (PDM), formațiune de centru-dreapta. A ajuns de două ori consecutiv deputat din partea PDM, în iulie 2009 și noiembrie 2010. Fiind deputat, a făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană.



Candidat la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. În cadrul alegerilor din 22 martie 2015, Stoianoglo candidează independent pentru mandatul de bașcan al Găgăuziei, obținând un scor care l-a plasat pe locul șase.

Procuror general. În 2019, Stoianoglo revine din politică în justiție. Este numit în calitate de procuror general, prin decret prezidențial, de către Igor Dodon, urmare a unui concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Nu și-a dus însă mandatul de procuror general la final, fiind suspendat din funcție în 2021 ca urmare a începerii cercetării sale pentru fals în declarații, corupere pasivă, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Stoianoglo, vizat în șase cauze penale

Numele candidatului PSRM la alegerile prezidențiale apare în șase cauze penale, cinci dintre ele fiind încă în examinare.

În una dintre cauzele penale în care este cercetat, Stoianoglo este învinuit de procurori că „acționând în participație cu alte persoane, urmărind scopul încălcării inviolabilității vieții private a altor persoane şi divulgării datelor urmăririi penale, prin folosirea situației de serviciu, cu aportul altei persoane”, ar fi intrat în posesia unor corespondențe private ale fostului procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, informații ocrotite de lege şi care constituiau date ale urmăririi penale. Dosarul se află în instanță din vara anului 2022.

Din toamna anului 2022, pe masa magistraților a ajuns un alt dosar în care este cercetat Stoianoglo, acesta fiind învinuit de corupere pasivă pentru primirea de avantaje ilegale, abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale, fals în declarații și, alături de procurorii suspendați din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Elena Ceruța și Dumitru Raileanu – de eliberarea din detenție a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon și renunțarea ilegală la acuzare.

La faza de urmărire penală se află două cauze penale, una – privind îmbogățirea ilicită și alta – privind depășirea atribuțiilor de serviciu. Stoianoglo a fost învinuit de îmbogățire ilicită în aprilie 2023. Despre cel de-al doilea dosar pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acuzatorii de stat nu au oferit mai multe informații.

Doar în unul dintre dosarele expediate de PA a fost pronunțată sentința de către prima instanță, în februarie 2024, în cauza penală în care Stoianoglo a fost învinuit că și-a depășit atribuțiile de serviciu la eliberarea din funcție a procurorului Nicolae Chitoroagă, fapt ce ar fi prejudiciat bugetul Procuraturii Generale cu 160 de mii de lei. Acesta a fost achitat, împreună cu o fostă subalternă. Unul dintre cei trei judecători care au examinat cauza a formulat o opinie separată, indicând că acțiunile imputate ar fi trebuit să fie verificate sub prisma art. 329 din Codul penal – neglijență în serviciu. PA a contestat decizia.

O cauză penală a fost clasată – cea în privința acțiunilor pretins ilegale ale fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, manifestate prin investigarea defectuoasă a urmăririi penale în cauza numită generic „expulzarea profesorilor turci”.

Stoianoglo, fără venituri considerabile și cu o datorie de 200 de mii de lei

Potrivit celei mai recente declarații depuse de Stoianoglo la Comisia Electorală Centrală (CEC), în ultimii ani, acesta nu a făcut achiziții și nu a vândut niciun bun, de trei ani în declarație figurând aceleași bunuri mobile și imobile. Mai mult, în 2023, acesta declară doar 50 de mii de lei drept salariu – circa 4000 de lei lunar. Alte venituri Stoianoglo nu declară.

Familia Stoianoglo deține în proprietate două imobile – un apartament de 161 de metri pătrați, în valoare de 942 047 de lei și un alt imobil de 60 de metri pătrați, în valoare de 844 de mii de lei.

Potrivit documentului, familia Stoianoglo deține două mașini – un Hyundai Tucson fabricat în 2021 și cumpărat în același ani cu 575 de mii de lei și un Mitsubishi Outlander fabricat în 2005, cumpărat în 2007 cu 80 de mii de lei.

În 2023, Stoianoglo declară un venit de circa 50 de mii de lei și o datorie de 200 de mii de lei către Alexandr Sicinski, nume similar cu cel al unui avocat, pe care se angajează să o întoarcă până în 2026.

Încăperea de 60 de metri pătrați, amplasată într-un bloc de locuit de pe bd. Renașterii Naționale din Chișinău, a fost utilizată drept spațiu pentru un salon de frumusețe gestionat de familia Stoianoglo – Opium Beauty Salon. În aprilie 2021 compania a fost închisă.

Controverse

Relația Stoianoglo-Platon. Potrivit procurorilor Anticorupție, Platon și Stoianoglo s-ar fi întâlnit în fiecare zi de sâmbătă, după ce Stoianoglo, în calitate de procuror general, avea ședințele cu procurorii care investigau dosarele în privința lui Platon. „Acest lucru este demonstrat de mai multe probe, inclusiv și de înscrisurile din agenda fostului procuror general”, susțin acuzatorii. De asemenea, oamenii legii declară că dețin probe care demonstrează că soția procurorului general a fost înregistrată în calitate de beneficiară efectivă a întreprinderilor din Ucraina controlate de Platon.

Performanța în calitate de procuror general. Nesatisfăcător – acesta este calificativul primit de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo din partea Comisiei care i-a evaluat în 2022 performanțele.

A pledat pentru „sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea R. Moldova de sub ocupația fascistă” și nu a votat pentru condamnarea comunismului. În 2012, Stoianoglo a fost unul dintre cei cinci deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană care nu au votat pentru condamnarea comunismului. „Da, eu am fost la şedinţă, dar am ieşit când s-a votat asta. Nu am fost de acord cu condamnarea comunismului. Nu înţeleg de ce era nevoie de asta. Acolo unde eu locuiesc (în Găgăuzia, n.r.), oamenii nu susţin asta”, a declarat atunci Stoianoglo. În 2014, unul dintre ultimele proiecte de lege semnate de Stoianoglo a fost cel privind „sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea R. Moldova de sub ocupația fascistă”. Deși s-a aflat în examinare mai bine de un an, în mai 2015 a fost retras.

Dosarul „Kuliok”. În 2020, Procuratura Generală sub conducerea lui Stoianoglo a refuzat să inițieze un dosar penal în cazul „kuliokului” propus de către Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon. „Eu sunt convins că acolo erau bani. Dar una este ceea ce cred eu și cu totul altceva este să putem dovedi acest lucru. Noi dovezi nu avem” – astfel argumenta Stoianoglo motivul pentru care nu a fost inițiat un dosar pe această cauză. Dosarul „Kuliok” a fost redeschis după suspendarea lui Stoianoglo și se examinează la Curtea Supremă de Justiție.

Până în momentul publicării, Alexandr Stoianoglo nu a dat curs invitației noastre de a discuta.