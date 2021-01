Construcțiile din pădurea Durlești: primăria orașului anunță că a cerut sistarea lucrărilor și demolarea construcțiilor. „Orice acțiune întreprinsă în fondul forestier cu folosirea betonului armat este ILEGALĂ”

După ce ZdG a relatat recent că în pădurea Durlești au loc lucrări de construcție a unor case, fiind folosite materiale de construcții interzise în păduri, precum betonul armat, primăria or. Durlești anunță că a sesizat Agenția pentru Supraveghere Tehnică „în vederea sistării oricărui tip de lucrări de construcții în fondul forestier, efectuate cu abateri de la cadrul legal, precum și trimiterea în instanța de judecată a proceselor verbale de constatare, cu scopul demolării acestora”.

„Primăria or. Durlești își exprimă îngrijorarea și indignarea vis-a-vis de acțiunile ilegale comise de către titularii contractelor de arendă asupra fondului forestier din or. Durlești, manifestate prin tăierile ilicite și încălcarea grosolană a prevederilor actelor permisive privind amplasarea construcțiilor în fondul forestier. Orice acțiune întreprinsă în fondul forestier cu folosirea betonului armat este ILEGALĂ, or, actele normative ce reglementează aceste raporturi de arendă obligă arendașul să returneze arendatorului (Agenției Moldsilva), odată cu expirarea termenului de arendă, terenurile arendate în starea lor inițială, în lipsa oricăror vicii”, se spune în reacția primăriei ca urmare a articolului publicat de ZdG.

„În acest context, solicităm implicarea și intervenția tuturor organelor de stat competente întru stoparea fărădelegilor pe terenurile fondului silvic din or. Durlești”, mai transmite administrația locală a or. Durlești.

ZdG a relatat recent că pădurea Durlești, situată la doi pași de Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, construcții din beton armat, chiar dacă în păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile.

Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure este enorm: prețul unei case în această zonă poate depăși 200 de mii de euro. În prezent, în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri imobiliare.

Pădurea Durlești se află la marginea sectorului Buiucani al mun. Chișinău, între localitățile Durlești și Dumbrava, și este întretăiată de șoseaua Balcani. Pădurea are o suprafață totală de peste 250 de hectare.

În 2008, în urma unui contract de arendă încheiat cu Moldsilva, 40 de hectare din trupul acestei păduri au ajuns în posesia firmei „Batami Grup”, fondată și administrată de Ion Meleca. Contractul de arendă a fost încheiat pentru o perioadă de 29 de ani și este valabil până în 2037. Pe această parcelă de pădure, luată în arendă, Meleca a inițiat construcția mai multor imobile.

Vedeți în materialul video de mai jos ce a găsit echipa ZdG când a mers la șantierul din pădure.

