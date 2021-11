Administratorul SRL „Arena Națională” se adresează autorităților cu rugămintea de a fi discutate la Guvern sau CSS problemele cu care se confruntă compania publică

Eduard Calancea, administratorul SRL „Arena Națională”, gestionara „Chișinău Arena”, se adresează autorităților cu rugămintea de a fi discutate la Guvern sau Consiliul Suprem de Securitate (CSS) problemele cu care se confruntă compania publică.

Compania turcă care a ridicat „Chișinău Arena” nu mai vrea să acopere, începând cu luna noiembrie, cheltuielile de întreținere a complexului sportiv. Informația a fost făcută publică de fostul deputat al Fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari, fiind confirmată pentru Ziarul de Gardă de către administratorul SRL „Arena Națională”, Eduard Calancea.

În condițiile în care compania turcă nu își va schimba poziția, potrivit sursei citate, cheltuielile de întreținere, care nu țin de remedierea defectelor vor trebui să fie în sarcina Partenerului Public, adică a companiei publice de implementare SRL „Arena Națională”.

„Bineînțeles că nu vom permite să intrăm într-o situație proastă, care să afecteze patrimoniul, să degradeze. El trebuie păzit, întreținut la o anumită temperatură, ventilat, sunt bunuri care trebuie păstrate. Partenerii privați au considerat că având în vedere că au avansat în remedierea defectelor nu vor să mai suporte cheltuielile înafară de cele care țin de remediere”, susține Calancea.

Problemele de la „Chișinău Arena” au fost dezvăluite de ZdG încă în septembrie 2020. Menționam atunci că „Arena Națională” urma să fie dată în exploatare în octombrie 2019, exact la un an de la începerea lucrărilor.

Inițial, s-a constatat că arena polivalentă nu putea fi dată-n exploatare pentru că nu putea fi conectată la rețelele de alimentare cu gaze, apă și canalizare, existente în zonă, apoi că nu era racordată la rețelele electrice. În mai 2019, printr-un prim acord adițional, statul și-a asumat obligația să achite în plus față de prevederile contractuale inițiale 1,5 milioane de euro pentru ca „Chișinău Arena” să fie conectată la apeduct și canalizare.

Ulterior, au apărut alte probleme care nu au fost luate în calcul la etapa inițierii proiectului, iar pentru a fi rezolvate, ZdG scria că era nevoie de investiții suplimentare: arena nu are construite drumuri de acces, iar unele terenuri adiacente complexului sportiv, pe unde urmează să fie făcute căi de acces, sunt în proprietate privată.

Chiar dacă contractul pentru construcția căilor de acces a complexului sportiv „Chișinău Arena” ar urma să fie semnat în noiembrie 2021 lucrările nu vor fi finalizate până la sfârșitul anului curent din cauza temperaturilor scăzute, a declarat pentru Ziarul de Gardă administratorul SRL „Arena Națională”, Eduard Calancea.

„Cu căile de acces situația este precontractuală, deocamdată contractul nu este semnat. Este un proiect de contract care se discută cu partenerii. Chiar dacă anticipăm că va fi semnat în noiembrie, tehnologic vorbind nu este posibil ca drumul să fie construit până la Anul Nou, pentru că vine perioada rece a anului și nu poți să pui stratul bituminos. Tehnolologic nu este posibil la temperaturi mai reci, deaceea noi nu anticipăm că obiectul o să fie dat în exploatare mai devreme decât în aprilie-mai anul viitor, din cauza drumului.

Am venit cu un demers la Consiliul de Administrare, format din mai mulți reprezentanți, inclusiv de la ministere, APP, la care am spus ca să se ia o decizie referitor la conservare. Am primit însă un mesaj că nu se recomandă conservarea, dar semnarea cât mai urgentă a Acordului adițional la contract ca să înceapă lucrările pentru drum, așa ca noi să ne putem lansa la nivel operațional. Oricum, chiar dacă ne lansăm o să trebuiască să avem niște mijloace financiare circulante mici ca să putem să demarăm toată mașinăria aceasta.