VIDEO MOTI – povestea desertului japonez produs în Moldova și savurat în Europa

Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a reușit să aducă o inovație surprinzătoare – desertul japonez mochi. În doar câțiva ani, acest produs exotic a devenit un adevărat ambasador al Moldovei pe mesele europenilor.

De la o idee curajoasă la prima fabrică de mochi care exportă în Europa

Totul a început în 2015, când fondatorii au decis să creeze prima fabrică de mochi la Chișinău. Inspirată de lipsa unui astfel de produs pe piață, echipa MOTI a mizat pe originalitate și inovație. Primele încercări au fost făcute într-un punct comercial local, unde clienții au putut gusta desertul și oferi feedback direct. Astfel, produsul a fost perfecționat pas cu pas.

Succesul internațional a venit în 2017, la o expoziție din Germania, unde reacția consumatorilor a fost un simplu, dar hotărât „WOW”. Curând după acest moment, MOTI a început exporturile în România, urmate de Spania, Franța, Cehia și Olanda.

„Cea mai mare provocare a fost să educăm consumatorul, pentru că mulți nu știau ce este mochi. Și astăzi, după zece ani, continuăm să promovăm produsul zi de zi. Dar extinderea ne-a adus stabilitate și clienți constanți, ceea ce ne permite să dezvoltăm producția”, explică Ivan Sîrbu, administratorul companiei.

Un alt secret al succesului a fost adaptarea la preferințele consumatorilor. Dacă în Japonia mochiul este umplut adesea cu pastă de fasole, pe piața europeană produsele MOTI se disting prin creme fine și varianta semifredo, o combinație între înghețată și mousse. Astăzi, deserturile sunt disponibile în peste 30 de arome, de la fistic și mango până la fructe de pădure și căpșuni.

Pentru a intra pe piața europeană, compania a respectat cele mai stricte reguli de siguranță alimentară.

„Certificările internaționale precum IFS și, în curând, ISO sunt esențiale. Ele garantează calitatea și inspiră încredere partenerilor noștri”, subliniază Iulian Bulat, șeful de producere al companiei MOTI.

Un brand cu mândrie moldovenească

Astăzi, numele MOTI este asociat cu inovația, perseverența și atenția la detalii. Prin produsele sale, compania demonstrează că Moldova poate oferi Europei nu doar materii prime, ci și delicii sofisticate.

„MOTI este copilul nostru, pe care îl creștem de 11 ani. E o mândrie să vedem mochi moldovenești pe rafturile magazinelor din Europa, atât pentru noi ca echipă, cât și pentru țară”, spune Iulian Bulat.

