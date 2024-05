VIDEO Stare de asediu la Istanbul. Peste 200 de persoane au fost arestate în timpul unor proteste violente de 1 mai

La Istanbul, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva participanților la un miting organizat cu ocazia zilei de 1 mai după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a interzis mitingurile de Ziua Internațională a Muncii în piață Taksim. Poliţia turcă a arestat în total 210 persoane care se strânseseră la manifestație.

Poliția a folosit gaze lacrimogene, gaze cu piper și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor. Cei adunați în Piața Taksim se apărau de oamenii legii cu pietre și steaguri, lovind cu ele scuturile poliției, notează Novaia Gazeta Europe.

Vorbind alături de primar, preşedintele CHP, principalul partid de opoziţie, care a fost și el prezent la miting, a declarat că vor „continua eforturile până când Piaţa Taksim va fi liberă”.

May Day demonstration in Istanbul escalates into clashes with police



The police used rubber bullets and tear gas, and also brought in water cannons.



The conflict occurred due to the fact that the governor of Istanbul did not allow the celebration of May 1 in Taksim Square, but… pic.twitter.com/EzqqZyVctQ