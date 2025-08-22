VIDEO Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei – deconspirată de oamenii legii. Patru persoane au fost reținute

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la bugetul public de peste 51 milioane lei a fost deconspirată de oamenii legii, care au efectuat peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină.

Totodată, au fost reținute patru persoane din nordul țării, cu vârste cuprinse între 28 și 40 ani, cu activitate în domeniul agricol, dintre care o persoană fiind anterior anunțată în căutare. Acestea au fost escortate la Direcția de Poliție Chișinău.

PCCOCS anunțăt că investigațiile sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.