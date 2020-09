VIDEO/ Cum (nu) răspunde Igor Dodon la întrebarea ZdG despre mini-vacanța sa de pe Athos

Și în acest an, la sfârșitul lunii august, Igor Dodon, însoțit de mai multe persoane din anturajul său, a mers într-un pelerinaj pe Muntele Athos din Grecia. Asta deși autoritățile elene au prelungit până la data de 31 august restricțiile de intrare a cetățenilor non-UE, inclusiv cei cu cetățenia moldovenească.

Întrebarea Ziarului de Gardă pentru șeful statului

La 17 august, Ambasada R. Moldova în Grecia a emis o alertă de călătorie valabilă până la 31 august în baza unei decizii ministeriale din 11.08.2020 cu nr. D1a/50680 ce poate fi găsită aici bit.ly/2FtFUMZ. „Reamintim că doar cetățenii Republicii Moldova care posedă permis de ședere în statele membre UE pot accede pe teritoriul Greciei”, scrie pe pagina de facebook a Ambasadei.

Potrivit documentului publicat de autoritățile elene, restricțiile de intrare în Grecia se aplică tutror cetățenilor non-UE cu excepția celor din Australia, Georgia, Canada, Japonia, Noua Zeelanda, Rwanda, Coreea de Sud

Tailanda, Tunisia, Uruguay și Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, acestea nu se aplică și personalului corpului diplomatic acreditat, medicilor care vin în interes de serviciu, transportatorilor, studenților, angajaților cu contracte de muncă, dar și celor sezonieri.

În context, Ziarul de Gardă a transmis o întrebare pentru a afla cum a putut ajunge suita prezidențială în Grecia dacă există această restricție. Vedeți exact întrebarea pe care Ziarul de Gardă a transmis-o preledinției și care nu a fost citită până la capăt de Igor Dodon.

„Domnule președinte, ați revenit recent dintr-o mini-vacanță din Grecia, țară unde, din păcate, sunt impuse restricții de inrare pentru cetățenii moldoveni. Pentru dumneavoastră însă și mai mulți colegi de-ai dumneavoastră, ca de exemplu Vlad Bătrîncea, aceste restricții nu au fost aplicate. În context, ne puteți spune cum ați reușit să intrați în Grecia, dacă în baza pașaportului diplomatic, atunci la invitația cui, unde v-ați cazat și ați dormit și cât v-a costat această deplasare, din ce fonduri și câte persoane din delegație au mers în baza pașapoartelor românești”.

Cum a răspuns Igor Dodon

„Anual, în ultimii 4 – 5 ani, merg pe muntele Athos. Este un pelerinaj de suflet. După ce am fost prima dată în 2015, mă atrage să mă duc acoolo în fiecare an. În fiecare an merg pe muntele Athos pentru a mă ruga pentru R. Moldova, ca un om creștin.

Ca să ajungi acolo trebuie obligatoriu să deții o invitație. Fără o astfel de viză (n.r Igor Dodon prezintă un document) pe muntele Athos nu ajungi. Se face invitație din partea chinodului, un organ central, este o autonomie separată din interiorul Greciei. Ei deschis viză separat pentru fiecare persoană. În baza doar a acestui document poți merge încolo.

Ceea ce ține de cheltuieli, cei care merg acolo și se află în pelerinaj cunosc foarte bine că sunt cheltuieli doar pentru transport. Apropo, mă întrebau cum am ajuns, că altora nu li se permite – în a doua sau a treia zi am merg la o mănăstire unde erau un grup de moldoveni. Ajung toți care au o astfel de invitație. Unde am dormit? Clar că pe muntele Athos. Nu căutați sensații acolo unde nu sunt”, a declarat șeful statului în cadrul emisiunii sale „Președintele răspunde”.

Igor Dodon însă, a evitat să spună cum a intrat pe teritoriul Greciei și câte persoane din suita sa au intrat cu pașapoarte românești. La fel, nu a spus nimic și despre motivele pentru care la revenire, nu a stat în izolare pentru 14 zile așa cum impune decizia Comisiei Naționale de Sănătate Publică.

Igor Dodon a fost pe muntele Athos în perioada 28 – 31 august. Primul despre vizita șefului statului pe muntele Athos a anunțat Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru care a prezentat și o scrisoare oficială a Șefului SPPS care cerea asistență consulară pentru nu mai puțin de 14 ofițeri ai serviciului care să îi asigure președintelui drumul până la București, de unde urma să-și ia zborul în Grecia.

Tot în acea zi și deputatul Iurie Reniță prezenta și o listă cu persoanele care va călători Igor Dodon. Reniță spunea că din delegație fac parte fratele, nașul și cumnatul șefului statului, la fel ca unul din finii săi:

1. Igor DODON;

2. Alexandru DODON:

3. Sergiu CATANĂ;

4. Oleg TETEREA;

5. Petru MERINEANU;

6. Vlad BĂTRÂNCEA;

7. Dan DODON;

8. Valerii KAPSAMUN;

9. Serghei GAICIUC;

10. Oleg PAKHOLKOV (cetățean rus);

11. Lilian FILIPOV și Sergiu JUNCU (paza).

Igor Dodon a confirmat vizita abia a doua zi, dar nu a făcut publică și delegația cu care a mers în Grecia.