VIDEO Blocul „Alternativa” a primit undă verde de la CEC pentru a participa la alegerile parlamentare. Motivul pentru care președinta Comisiei a votat împotriva proiectului

Blocul electoral „Alternativa”, din care fac parte Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și Alexandr Stoianoglo, a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată miercuri, 25 iunie, de către șapte membri ai Comisiei. Președinta CEC, Angelica Caraman, a votat împotrivă, motivând unele carențe în actele depuse.

De cealaltă parte, reprezentanții blocului susțin că „actele corespund exigențelor stabilite de lege”.

„(…) Se înregistrează simbolul electoral al blocul electoral „Alternativa” pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie (…). Partidele politice din componența blocului electoral „Alternativa” nu au dreptul să depună cerere de a fi înregistrate în calitate de concurent electoral în nume propriu (…)”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

„Colegi, eu am să am o luare de cuvânt în sensul în care pentru mine proiectul respectiv nu este foarte clar ce se întâmplă după înregistrarea sau votarea acestuia, din perspectiva formulării rezerve (de revocare a deciziei, n.red.) dacă va trebui să revenim, dacă va fi înregistrat de fapt sau nu va fi înregistrat acest bloc electoral (…). Ținând cont de faptul că mai este termen până pe 13 august, când e termenul-limită pentru înregistrarea blocurilor, propunerea ar fi ca partidele politice să aducă în ordine actele de constituire, modificările să fie înregistrate la ASP pentru ca să nu planeze aceste semne de întrebare cu privire la faptul dacă organul competent a luat decizia de a crea blocul electoral (…). Nu pot să susțin acest proiect, pentru că nu am o claritate cum va funcționa acest bloc electoral, având o hotărâre sub rezerva revocării”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman, în timpul ședinței.