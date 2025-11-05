Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare, după ce și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor femeia a decedat

Un bărbat de 44 ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, anunță miercuri, 5 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit învinuirii, în luna decembrie 2024, inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia multiple lovituri, după care i-a înfipt un cuțit în brațul stâng.

„Femeia a fost transportată de urgență la spital, însă în urma leziunilor cauzate, în special a loviturii de cuțit, victima a decedat”, a precizat PG.

Astfel, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat la închisoare pe un termen de 14 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

„În privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv, până la intrarea sentinței de condamnare în vigoare.”

Totuși, acesta a pledat nevinovat.