Ucraina ar fi distrus peste 40 de bombardiere strategice rusești, susține Serviciul de Securitate ucrainean

O operațiune a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) care a folosit drone cu vedere la persoana întâi (FPV) introduse ilegal în Rusia și ascunse în camioane a lovit 41 de bombardiere grele rusești pe patru aerodromuri din țară, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent pe 1 iunie.

Operațiunea cu numele de cod „Web”,care ar fi fost planificată de un an și jumătate, ar fi dat o lovitură majoră aeronavelor pe care Moscova le folosește pentru a lansa atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra orașelor Ucrainei.

Sursa Kyiv Independent a spus că unul dintre aerodromurile lovite a fost baza aeriană Belaya din regiunea Irkutsk din Rusia, la peste 4000 de kilometri de Ucraina. Baza aeriană Olenya din regiunea Murmansk din Rusia, baza aeriană Diaghilev din regiunea Riazan și baza aeriană Ivanovo din regiunea Ivanovo au fost, de asemenea, vizate.

Videoclipul furnizat de sursă arată ceea ce pare a fi un rând de bombardiere grele în flăcări la una dintre bazele aeriene. Videoclipuri neconfirmate postate pe rețelele de socializare arată drone FPV lansate din camioane parcate în apropierea aerodromurilor.

Footage of a Ukrainian FPV strike drone rising from a cargo truck and heading towards Russia's Belaya Airbase.



The drone launch and airbase hit were over 4000 km (2500 mi) from Ukraine. pic.twitter.com/XU7bCzV5QJ