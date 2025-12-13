Trafic restricționat în centrul capitalei pe 13 decembrie pentru organizarea evenimentului sportiv „Maratonul de Crăciun”. Cum va circula transportul public

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, în intervalul orelor 08:00-15:00, în Piața Marii Adunări Naționale se va desfășura Maratonul de Crăciun, ediția 2025, informează Primăria Municipiului Chișinău. În acest context, circulația trasnportului public este reorganizată.

Pe 13 decembrie 2025, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.

În intervalul orelor 09:00-15:00 – pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Toma Ciorbă, cu redirecționarea traficului, inclusiv a transportului public, pe străzile adiacente.

În perioada desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”, circulația transportului public municipal va fi organizată, după cum urmează.

Între orele 06:00 – 09:00

Troleibuze:

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

Autobuze

traseul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit, retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, retur pe traseul stabilit;

Între orele 09:00 -15:00, transportul public municipal va circula după cum urmează:

Troleibuze

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

traseul rutei nr. 10 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, retur – pe traseul stabilit;

Autobuze