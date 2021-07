VIDEO/ Fondatorul companiei „Pro Imobil”, despre presupusa implicare a lui Dorin Damir în „atacul raider din 2017” împotriva companiei: „Imputau sume de bani pentru aplanarea problemelor. Mi s-a dat de înțeles că scopul de bază era ca eu să cedez afacerea”

Fondatorul companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, susține că președintele Asociației FEA, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, care, pe 7 iulie, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 în dosarul care vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), prin intermediul apropiatului său, Octavian Orheaianu, în 2017, ar fi imputat sume de bani pentru „aplanarea problemelor din cadrul companiei”. Totodată, Musteață susține că ar fi fost amenințat de către aceștia cu deschiderea unor dosare penale.

Ziarul de Gardă l-a contactat pe Iurie Tabarcea, avocatul lui Dorin Damir, pentru a comenta acuzațiile care i se aduc clientului său, însă, acesta nu a răspuns la apelurile și mesajul ZdG. În cazul în care apărătorii lui Damir vor reveni cu o reacție la subiect, ZdG o va publica.

Fondatorul companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, a declarat miercuri, 14 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, că, în anul 2019, în „administrația firmei au fost puși oameni de ai lui Octavian Orheianu și rude de ai lui Dorin Damir, al cărui scop de bază era preluarea afacerii”.

„Calvarul a început în 2016, când, fiind o companie tânără, cu anumite rezultate pe piață, la un moment dat, ne-am trezit cu percheziții de la o instituție despre care nici nu am auzit până atunci (…). În 2017, din partea lui Dorin Damir, prin intermediul apropiatului său, Octavian Orheaianu, primeam mesaje că doar ei pot rezolva toată situația și imputau sume de bani să le transmit pentru aplanarea problemelor pentru nu mai fi închiși alți agenți ai întreprinderii. Paralel se făceau percheziții. Erau doamne însărcinate, mă sunau părinții persoanelor arestate și mi s-a dat de înțeles că scopul de bază era ca eu să cedez afacerea, pentru că ei erau interesați de domeniul imobiliar. Era programată „Prima Casă”, trebuia să fie lansată, și doreau să aibă monopol sau să controleze piața imobiliară și nemijlocit, regimul oligarhic. Acest calvar a durat până în 2019. În 2019, practic, în toată administrația firmei erau puși oameni de ai lui Octavian Orheianu și rude de ai lui Damir.

Vladislav Musteață spune că el și foștii angajați ai companiei, în 2019, ar fi fost amenințați cu dosare penale, iar de doi ani este supus unor amenințări „inclusiv în privința sănătății, integrității familiei”.

„În 2019, când deja s-a schimbat regimul, practic am încercat cumva să scap de ei și cu mai mulți reprezentanți ai firmei am vrut să plecăm, dar am fost amenințați că la toți ni se vor deschide dosare penale, ni se spunea: „o să veniți în genunchi la Orheianu și o să vă rugați iertare, și o să vă rugați să vă închidă dosarele”. În aceeași perioadă, am fost filat ilegal, profesional. Apăreau diferite filmulețe, bloggeri, pe Facebook – adică o campanie, din nou, de denigrare a mea și un atac de dosare penale la fel ca în 2017. E bine că ceva s-a schimbat în sistemul juridic, dar deja de doi ani primesc amenințări de diferite tipuri, inclusiv în privința sănătății, integrității familiei mele, a mea, și problema este că această situație nu se termină. Anii au trecut, mai multe regimuri s-au schimbat, dar această grupare îmi trimite diferite mesaje”, a declarat Musteață.

În martie 2018, ZdG dezvăluia că, în timp ce fondatorul brandului „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, era vizat în câteva dosare penale, fiind dat în căutare internațională, în culise au avut loc mai multe schimbări și tranzacții în urma cărora activitatea de intermediere a vânzării/cumpărării bunurilor imobile a trecut de pe numele companiei „Pro Imobil Grup” SRL – pe cea a unei companii cu nume similar – „Pro Imobil Company” SRL. Unul dintre cofondatorii noii firme a devenit un tânăr fără tangențe cu businessul până în acel moment – Alexandr Petcoglo, un antrenor de arte marțiale apropiat lui Octavian Orheianu, pe atunci vice-președinte al Federației de K-1 Amatori din R. Moldova, condusă de Dorin Damir, finul fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc. Ulterior, Orheianu i-a luat locul lui Damir la conducerea federației, iar Petcoglo a devenit vice-președinte.

În martie 2018, atunci când ZdG a scris pentru prima dată despre mișcările obscure din culisele companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață nega că ar exista vreo legătură între dosarele în care figura și schimbarea proprietarilor afacerii, calificând acest lucru drept „insinuări totalmente irelevante și nefondate”. În 2019, însă, fondatorul „Pro Imobil” a vorbit, oficial, pronunțând și nume, despre „persoane afiliate fostului regim, care au devenit parteneri în companie prin metode ilegale”.

Musteață a numit atunci persoanele care i-ar fi preluat o parte din business în urma dosarelor deschise în 2017 pe numele său: „Ei au rămas patru oameni și cu neamurile lor: Orheianu Octavian, Petcoglo Alexandru, Dima Olari și Irina Călin. Ăștia-s toți oamenii care se ascund în spatele… Toți acești oameni nu au nimic în comun cu imobiliarele. Întrebați aceste persoane ce știu ei despre imobile. Știu ei cât costă metrul pătrat undeva?”.

DETALII AICI:

Președintele Asociației FEA, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, pe 7 iulie, în dosarul care vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, acolo unde și Damir a deținut o funcție. Procurorul de caz, Dumitru Raileanu, a spus pentru ZdG că lui Damir i se aduc următoarele acuzații: complicitate și instigarea la abuz în serviciu; trecerea ilegală a frontierei; complicitate la delapidarea averii străine; instigarea la divulgarea secretului de stat și complicitate la fals în acte publice.

ZdG a intrat în posesia unor documente, dar și a unei ordonanțe din dosar și vă prezintă detalii despre cum a ajuns Dorin Damir să fie angajat în cadrul fostei Direcții nr. 5 a INI, să dețină gradul special de „comisar”, pseodonimul „HOLRIO” și un pașaport cu o altă identitate pentru a efectua „investigații sub acoperire”.