DOC/ Detalii din dosarul „agentului” Damir: Cum a obținut finul lui Plahotniuc gradul special de comisar, pseudonimul „HOLRIO” , buletin și pașaport cu altă identitate pentru a efectua „investigații sub acoperire”

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, decid în acest moment dacă pe numele lui Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, va fi sau nu emis un mandat de arestare, în dosarul care vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, acolo unde și Damir a deținut o funcție.

Între timp, Ziarul de Gardă a intrat în posesia unor documente, dar și a unei ordonanțe din dosar și vă prezintă detalii despre cum a ajuns Dorin Damir să fie angajat în cadrul fostei Direcții nr. 5 a INI, să dețină gradul special de „comisar”, pseodonimul „HOLRIO” și un pașaport cu o altă identitate pentru a efectua „investigații sub acoperire”.

La 6 iulie curent, procurorul de caz, Dumitru Raileanu, a emis ordonanța de punere sub învinuire în cazul lui Dorin Damir în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin (4) și (5), art 327 alin (2) lit b (abuzul de serviciu), art. 42 alin (5), art. 191 alin (4) (delapidarea averii străine), art 42 alin (2), art 362 alin (1) (trecerea ilegală a frontierei de stat), art 42 alin (4), art 344 alin (1) (divulgarea secretului de stat), art 42 alin (4), (5), art 332 alin (1) (falsul în acte publice) din Codul Penal.

În Ordonanța procurorului se menționează că „vinovăția în comiterea infracțiunii Dorin Damir nu a recunoscut-o și a refuzat să facă declarații”.

Urmărirea penală în cazul lui Damir a început cu șase luni în urmă

Din Ordonanța de punere sub învinuire a lui Dorin Damir: Aproximativ în luna iunie 2017, folosindu-se de influența, autoritatea și puterea conferită de statutul său de fin de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, care era o personalitate notorie pe plan social și politic în R. Moldova, fiind președinte al PDM – partid de guvernământ în acea perioadă, l-a instigat pe Cojocaru Vladimir, care deținea funcția de șef al Direcției nr. 5 a INI al IGM al MAI, fiind abilitat cu mai multe drepturi, să realizeze o schemă infracțională, prin intermediul căreia să creeze aparența apartenenței sale la activitatea polițienească și în mod regulat să primească mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Astfel, din 15 iunie 2017 Damir a fost numit de Cojocaru în funcția de ofițer superior sub acoperire al Serviciului extern al Secției nr. 1 ”K” a Direcției nr. 5 a INI, acordându-i totodată lui Damir gradul special de inspector superior și pseudonimul „HOLRIO”.

În context, procurorii menționează că având intenția tăinuirii conexiunii cu Damir, Cojocaru a parafat mai multe documente atribuindu-le statutul de „secret de stat”.

Tot aici se menționează că, deși lui Damir nu i-a fost perfectat dreptul la acces la secretul de stat, Cojocaru și subalterni de-ai lui, i-au prezentat și divulgat lui Damir un șir de acte și proceduri secrete care se refereau la activitatea specială de investigații.

Secretele de stat divulgate:

Gradele și distincțiile acordate lui Damir

Procurorii mai spun că în perioada 2017 – 2019, la propunerea lui Cojocari, lui Damir i-a fost acordat înainte de termen gradul special de inspector-principal, ordinul în acest sens fiind emis la 16 august 2017. Tot în aceleași condiții, la 25 februarie 2019, Damir a primit înainte de termen gradul special de „comisar”. În doar doi ani, Damir a primit nu mai puțin de nouă distincții departamentale.

Lista măsurilor de stimulare și distincții departamentale acordate lui Damir:

O altă identitate pentru „comisarul” Damir

În Ordonanță, procurorul menționează că, în anul 2018, lui Damir, sub pretextul efectuării unor investigații sub acoperire, i-au fost perfectate acte de identitate (buletin și pașaport), pe termen de un an, pe numele Busuioc Dumitru, acte pe care, potrivit procurorului, Damir le-a folosit în scopuri personale.

În iunie 2018, Damir a zburat la Kiev prezentând pașaportul perfectat pe numele lui Dumitru Busuioc, dar cu fotografia sa. Potrivit documentului, călătoria nu a avut nicio legătură cu „presupusa activitate a lui Damir din cadrul Poliției”.

Mai târziu, Damir a primit și un permis de conducere eliberat de autoritățile R. Moldova pe numele lui Dumitru Busuioc, dar cu fotografia sa.

Detalii din ordonanță:

„Comisarul” Dorin Damir a primit și salariu de la Poliție

Procurorul mai menționează în ordonanță că, în toată această perioadă, din 2017 până în septembrie 2019, deși nu s-a prezentat nicio zi la muncă, Dorin Damir a primit și salariu de la Poliție, mai exact suma de 170 294 lei.

În motivarea solicitării de aplicare a măsurii preventive de arest în cazul lui Damir, acuzatorul susține că „învinuitul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală, ar putea să influențeze ceilalți participanți la comiterea infracțiunii sau să săvârșească alte infracțiuni”, astfel fiind necesară aplicarea arestului.

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (​PCCOCS) au efectuat luni, 5 iulie percheziții la mai multe locații din Capitală.

Potrivit reprezentanților PCCOCS, acțiunile procesuale au vizat activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5 din cadrul INI al IGP al MAI, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a cinci componențe de infracțiuni: „abuz de serviciu”, „delapidarea averii statului”, „trecerea ilegală a frontierei de stat”, „divulgarea secretului de stat” și „fals în acte publice”.

ULTIMA ORĂ! Ofițerii SIS și PCCOCS descind la mai multe locații din Capitală. Dorin Damir, finul lui Plahotniuc, a fost reținut. Detalii

Potrivit PCCOCS, în rezultatul acțiunilor de urmărire penală, luni au fost reținute 3 persoane: șeful Inspectoratului de Politie al mun. Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA.

Dorin Damir este finul de cununie al fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc

Dorin Damir este om de afaceri și președinte al FEA (Fighting & Entertainment Association).

În 2019, fostul șef al companiei de stat MoldAtsa, Sorin Stati, l-a acuzat pe finul de cununie al fostului lider al democraților, Dorin Damir, că ar sta în spatele unei scheme de contrabandă cu anabolizante, acuzații pe care Damir le-a negat.

Cine e Valeriu Cojocaru

La 26 august 2020, IGP anunța printr-un comunicat de presă că Valeriu Cojocaru a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Bălți. În vara anului 2019, Cojocaru și-a dat demisia din funcția de șef al Direcție nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.

Într-o investigație realizată în 2014, ZdG a scris că Valeriu Cojocaru, fost şef al Comisariatului de Poliţie Făleşti, demis pe 14 ianuarie 2013 de către ministrul de Interne pentru faptul că nu a informat MAI despre incidentul săvârşit la vânătoarea din „Pădurea Domnească”, în care a fost rănit mortal Sorin Paciu, a continuat să activeze în cadrul MAI până în primăvara anului 2014. Locotenent-colonelul de poliţie nu a fost de acord cu ordinul MAI şi, pe 3 februarie, l-a atacat în judecată, cerând restabilirea în funcţie, achitarea salariului mediu pe durata lipsei forţate de la muncă, repararea prejudiciului moral cauzat în sumă de 100 de mii de lei, precum şi încasarea cheltuielilor de judecată în sumă de 7500 de lei.

În mai 2013, prin hotărârea Judecătoriei Centru, acţiunea a fost admisă parţial, Cojocaru a fost restabilit, i s-au plătit 26 112 lei, salariul mediu lunar pentru perioada absenţei nemotivate de la serviciu, 10 mii de lei – prejudiciu moral, şi 7500 de lei – cheltuieli de judecată. În noiembrie 2013, Curtea de Apel Chişinău a anulat această hotărâre. Pe 14 aprilie 2014, CSJ a respins recursul fostului comisar, decizia fiind una definitivă şi irevocabilă.

Deşi demis din MAI, Valeriu Cojocaru a activat totuşi în cadrul acestei instituţii, fiind şef de secţie în cadrul Direcţiei Misiuni Speciale. Ulterior, fostul comisar de Făleşti a fost înlăturat din nou din sistem.

Notă:Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.