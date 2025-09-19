Transport redirecționat în acest weekend în centrul capitalei, unde va avea loc Festivalul Etniilor

Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.

Conform unui comunicat de presă, măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor, de către Agenția Relații Interetnice și Primăria Municipiului Chișinău.

În perioada menționată, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează:

Troleibuze

traseul rutelor de troleibuz nr. 1, 5 şi 8 se modifică după cum urmează: tur– de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir şi în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

traseul rutei de troleibuz nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit, retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Alexandr Puşkin, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei de troleibuz nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ştefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, bd. Dacia şi în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Ştefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir şi în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei de troleibuz nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pе bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir şi în continuare pe traseul stabilit retur – de pe bd. Ştefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, str. Ciuflea.

Se suspendă și activitatea troleibuzului turistic pentru zilele de 20 și 21 septembrie.

Autobuze

traseul rutei de autobuz nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ştefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Puşkin, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă;

traseul rutei de autobuz nr. 11 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei de autobuz nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ştefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Puşkin şi în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei de autobuz nr. 46 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Alexei Şciusev, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Alexei Şciusev, str. Bucureşti, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Puşkin, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

La data de 21 septembrie, începând cu ora 10:00, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din mun. Chișinău, se va desfășura cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor cu genericul ”Unitate în diversitate”.