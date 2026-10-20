„Situația îngrijorătoare a drepturilor omului în regiunea transnistreană” și „îngrădirea dreptului elevilor la educație” – subiectele discutate cu delegația ambasadorilor statelor membre pe lângă OSCE

La data de 19 octombrie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu reprezentanții permanenți pe lângă OSCE ai Franței, Germaniei și Poloniei, în cadrul formatului Weimar, aflați într-o vizită de lucru în R. Moldova, a informat Biroul Politici de Reintegrare.

Conform sursei citate, unul dintre subiectele întrevederii a fost „situația îngrijorătoare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, fiind semnalate abuzurile ce se manifestă în regiune, inclusiv prin îngrădirea dreptului elevilor la educație în școlile cu predare în limba română, precum și obstacolele artificiale în calea liberei circulații”.

În comunicat se menționează că a fost abordată și dinamica dialogului în platformele existente pentru reglementarea transnistreană, evoluțiile din regiune, precum și măsurile întreprinse de autoritățile naționale pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

„În acest context, au fost prezentate progresele înregistrate în promovarea politicilor de reintegrare graduală a țării, cu accent pe demersurile guvernamentale privind integrarea treptată a operatorilor economici din raioanele de est ale țării în cadrul fiscal-vamal unic al Republicii Moldova. Totodată, a fost evidențiat rolul Fondului de convergență, mecanism conceput să ofere instrumente adiționale de suport pentru prestarea serviciilor publice cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană”, scrie Biroul.

Sursa citată a menționat că ambasadorii celor trei state au reconfirmat „sprijinul ferm” pentru reglementarea pașnică și cuprinzătoare a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor sale recunoscute internațional.

Ceremonie de arborare a „drapelului” regimului de ocupație la începutul anului școlar și influența tot mai accentuată a Federației Ruse în regiunea transnistreană

Anterior, asociația Promo-LEX a scris că vulnerabilitățile structurale în domeniile educației, securității, spațiului informațional și protecției sociale din regiunea transnistreană se „aprofundează”.

Potrivit celui de-al treilea raport din acest an privind monitorizarea situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, care analizează evoluțiile din perioada 1 iulie–30 septembrie 2026,

Integrarea sistemului educațional în spațiul Federației Ruse se accentuează prin acreditarea instituțiilor de învățământ general în Rusia, emiterea actelor de studii rusești, inclusiv pentru absolvenții instituțiilor educaționale militarizate, și participarea copiilor la programe de educație „patriotică”, îndoctrinare și pregătire militară în Rusia, Belarus și Crimeea ocupată.