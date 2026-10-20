Chiar și după prelungirea termenului cu două luni, nu au fost depuse cereri pentru participarea la licitația pentru privatizarea hotelului „Zarea”. APP va relansa procedurile

Nu au fost depuse cereri la licitația cu strigare pentru privatizarea complexului hotelier „Zarea”. Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie, de Agenția Proprietății Publice (APP), când trebuia să aibă loc procedura, conform unui comunicat de presă.

Astfel, APP va relansa procedurile de expunere la privatizare pentru „Hotelul Zarea”, dar și pentru întreprinderea experimentală chimică „Izomer”, întreprinderea editorial-poligrafică „Știința” și editura didactică de stat „Lumina”.

„La pregătirea noilor licitații, echipa APP va ține cont de aspectele care prezintă interes pentru potențialii investitori identificate în discuțiile din etapa anterioară. Agenția Proprietății Publice va continua să promoveze aceste oportunități, cu obiectivul de a atrage capital privat și de a susține dezvoltarea întreprinderilor”, se menționează în comunicat.

Licitația cu strigare pentru privatizarea complexului hotelier „Zarea” urma să se desfășoare pe 20 octombrie, ora 10:30. Cererile de participare trebuiau depuse până la 19 octombrie, ora 12:00, la sediul APP din str. Vasile Alecsandri 78, municipiul Chișinău.

Situat pe strada Anton Pann 4, în centrul capitalei, complexul oferă posibilități de modernizare și dezvoltare în apropierea principalelor instituții publice și a zonelor de afaceri. Acesta cuprinde clădirea hotelului cu 12 etaje, o suprafață de 6123,7 m², spații de cazare, o sală de conferințe și o cafenea, precum și terenul aferent de 0,3111 ha.

„Prin privatizare, APP urmărește atragerea investițiilor pentru valorificarea patrimoniului și dezvoltarea unor servicii care să contribuie la economia capitalei.” Prețul inițial de vânzare este de 106 milioane de lei, iar acontul pentru participare constituie 10,6 milioane de lei. Taxa de participare este de 6000 de lei pentru persoanele juridice și participanții străini și de 1500 de lei pentru persoanele fizice din R. Moldova.

Condițiile privatizării prevăd păstrarea și exploatarea adăpostului de protecție civilă și asigurarea accesului pentru întreținerea stației de transformare.

„Aceste bunuri nu fac obiectul vânzării. Orice schimbare a destinației clădirii sau intervenție asupra acesteia necesită avizele urbanistice și tehnice corespunzătoare”, a precizat APP.

La solicitarea APP, în cadrul ședinței Consiliului Național al Monumentelor Istorice din 8 octombrie 2026, au fost desfășurate consultări tehnice privind scenariile de dezvoltare a complexului. Una dintre soluțiile considerate „promițătoare” presupune păstrarea și reconstrucția clădirii hotelului, concomitent cu edificarea unui corp nou pe locul restaurantului existent. Acesta ar putea găzdui funcțiuni complementare, precum restaurante, săli de conferințe și spații administrative. În cadrul consultărilor a fost examinată și posibilitatea amenajării unei parcări subterane pe locul restaurantului, precum și necesitatea îmbunătățirii accesului auto către complex.

Anterior, concursul pentru privatizarea hotelului „Zarea”, al cărui termen-limită fusese stabilit inițial pentru 19 august, a fost prelungit până la 20 octombrie. Atunci, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că privatizarea unui obiect de o asemenea importanță nu trebuie să se desfășoare în plin sezon estival, când perioada concediilor ar putea limita participarea potențialilor investitori și, implicit, diversitatea ofertelor.

Prezentarea complexului este disponibilă pe site-ul Hotel Zarea.