Jumătate din banii furați de la cetățeni, în urma schemelor de procurare a energiei electrice, cu implicarea, potrivit experților, a lui Dodon și Greceanîi au ajuns într-un offshore controlat de Plahotniuc: Cu banii, a fost cumpărat un ceas elvețian de 50 000 $. Ce spun socialiștii

În schema de procurare a energiei electrice din Ucraina în care, potrivit experților în energetică, au fost implicați socialiștii Igor Dodon și Zinaida Grecianîi și prin care, în 2008, cetățenii R. Moldova au fost păgubiți cu 14,5 milioane de dolari, s-au găsit legături și cu Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta afirmă experții în energetică Sergiu Tofilat și Tudor Șoitu, care susțin că, în contextul reluării, la 5 mai curent, a urmăririi penale pe acest caz, procurorii de la PCCOCS au furnizat informații precum că jumătate din banii furați de la cetățeni au ajuns într-un offshore controlat de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.

Expertul în energetică, fost consilier prezidențial în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, a declarat miercuri, 9 iunie, că acum două luni, când încă deținea funcția de consilier prezidențial, la Președinție a parvenit un document de la Serviciul Prevenire și Combaterea Spărării Banilor (SPCSB) cu informații confidențiale pe marginea acestui caz. Tofilat susține că nu poate divulga conținutul documentului, însă menționează că acolo sunt informații despre faptul că jumătate din banii pe care i-a câștigat compania Energo-Partner cu care R. Moldova a semnat în 2008 contracte pentru furnizarea energiei electrice au ajuns într-un offshore, cu denumirea Borgh Traders Corp, controlată de fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc.

„Două luni în urmă la Președinție a parvenit o informație, scrisoare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Informația este cu parafă secretă, deci este confidențială, eu nu am dreptul să o fac publică și nici Președinția nu are dreptul. Am să dau câteva detalii pe care societatea trebuie să le cunoască. Potrivit informației transmise de SPCSB jumătate din banii pe care i-a câștigat pe spatele nostru acest intermediar „Energo-Partner” a ajuns la un offshore, Borgh Traders Corp, de-a lui Vladimir Plahotniuc. A fost și un transfer direct de la „Energ-Partener” către offshore și din primul transfer acela a fost cumpărat un ceas elvețian de 50 000 $. Având toate aceste materiale, Procuratura a înțeles că nu va scăpa, nu va putea mușamaliza cauză și în mai curent, procurorul general a dispus reluarea urmăririi penale, de fapt a dispus deschiderea unui dosar penal pe acest caz”, a declarat Sergiu Tofilat.