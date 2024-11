EXCLUSIV Prima reacție a medicului Sergiu Cozub, încătușat în sala de judecată. Detalii din dosarul de malpraxis. Mai mulți oameni din medicină au protestat

Soția, pacienții și colegii chirurgului urolog Sergiu Cozub, medicul condamnat la doi ani de închisoare cu executare, din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, au protestat vineri, 8 noiembrie, în susținerea doctorului care a fost încătușat în sala de judecată miercuri, 6 noiembrie. Potrivit hotărârii emise de Curtea de Apel Bălți, acțiunile medicului ar fi dus la decesul șefului Secției urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Vitalie Spatari, în anul 2019.

În timp ce avocatul medicului, Gheorghe Sorici, spune că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), acuzând că s-a produs un „act de injustiție”, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, cere ca doctorului să i se facă „justiție corectă”. De cealaltă parte, avocatul părții vătămate, Viorel Berliba, a declarat că nu a citit decizia și că nu se poate expune pe caz, deocamdată.

Prin intermediul avocatului său, Sergiu Cozub a transmis Ziarului de Gardă primul mesaj din penitenciar în care a mulțumit colegilor care s-au solidarizat. „De-ar fi să știu că un pacient are nevoie de ajutorul meu, iar apoi să fiu supus aceluiași sistem de justiție, tot aș face intervenția”.

Detalii despre dosar

În perioada 19 – 23 septembrie 2019, la IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, secția Urologie, a cărei șef era medicul Sergiu Cozub, a fost internat Vitalie Spatari. Acesta a fost internat în stare de gravitate medie, fiind supus mai multor examinări medicale, conform documentelor din dosar.

Pe 20 septembrie 2019, după ce polițistului i s-au făcut trei USG-uri timp de o săptămână, are loc prima intervenție chirurgicală, efectuată de Sergiu Cozub. Ulterior, la 23 septembrie 2019 (deși în decizia instanței de judecată este menționat 2020, o dată greșită, întrucât pacientul a fost transferat înaintea decesului, care a avut loc în 2019) s-a constatat necesitatea transferării lui Vitalie Spatari la IMSP Institutul de medicină urgentă din municipiul Chișinău.

Pe 5 octombrie 2019, Vitalie Spatari a decedat, în ciuda intervențiilor chirurgicale repetate la care a fost supus la spitalul din capitală.

În noiembrie 2022, Judecătoria Bălți l-a recunoscut vinovat pe Sergiu Cozub, considerând că intervenția chirurgicală efectuată de Sergiu Cozub a dus la răspândirea unei infecții, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare cu suspendare pe un termen de doi ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în domeniul medicinii pe un termen de trei ani.

Pe 6 noiembrie 2024, instanța de Apel de la Bălți l-a condamnat pe Sergiu Cozub la doi ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis. Acesta a fost arestat în sala de judecată, cu privarea dreptului de a mai ocupa funcții în domeniul medicinii pe un termen de trei ani și obligat să achite părții vătămate 500 de mii de lei cu titlul de prejudiciu moral.

Soția medicului: „Au fost falsificate expertizele”

Soția doctorului, Dana Cozub, cea care a venit cu inițiativa de a protesta în fața IMSP Spitalul Clinic Bălți, susținută de Comitetul Sindical al spitalului, de pacienți și reprezentanți ai lumii medicale, a înregistrat mai multe adresări video în care afirmă că Sergiu Cozub, cu aproape 30 de ani de experiență, „avea în spate peste 7 mii de operații realizate”.

Sursă foto: tvn

„El (Sergiu Cozub, n.r.) este un om puternic, și eu sunt un om puternic. Desigur, avem emoții, dar rezistăm. Fac această adresare ca să fiți siguri și să știți că omul care și-a dedicat viața salvării oamenilor, care nu a avut zile libere, nopți libere – acum va sta la închisoare. Pentru că au fost falsificate expertizele, instanța n-a admis executarea unei noi expertize independente în România. De ce? Pentru că dacă s-ar fi petrecut această expertiză, atunci soțul meu ar fi fost achitat. De la noi vor să scoată bani, necătând la faptul că avem un copil cu dizabilitate, asta nu contează. Probabil cei care sunt corecți, au principii și coloană vertebrală, acei și trebuie să sufere. (…) L-au luat cu cătușe din sala de judecată și acum este închis. Ce va urma? (…) Nici măcar nu îi pot spune fiului că tatăl lui este în închisoare”, a relatat Dana Cozub.

Trei expertize medico-legale și trei concluziile diferite

După decesul pacientului Vitalie Spatari la Chișinău, a fost efectuat un prim raport de expertiză medico-legală. Conform acestuia, decesul a survenit în urma unei acțiuni traumatice cu un obiect contondent dur, produsă cu aproximativ o lună până la deces.

Ulterior, organul de urmărire penală a decis dispunerea unei alte expertize medico-legale. Astfel, în raportul de expertiză nr.2, experții concluzionează că doctorul Sergiu doctorul Cozub Sergiu a ales „o cale de acces necorespunzătoare (abord Volcovici) la efectuarea intervenției chirurgicale, fapt ce a permis contaminarea spațiului peritoneal cu survenirea complicațiilor ulterioare și consecințe nefavorabile – decesul”.

Apoi, organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale repetate, în comisie. Potrivit avocatului doctorului, Gheorghe Sorici, „din motive inexplicabile, pentru efectuarea acestei expertize, organul de urmărire penală nu a transmis experților fișele medicale și materialele unde erau descrise examinările USG în dinamică ale pacientului”.

„În raportul de expertiză nr. 3, experții combat total concluziile din raportul de expertiză nr. 2, neconfirmând originea traumatică a abcesului retroperitoneal pe dreapta, iar greșelile în timpul operației efectuate de către medicul Sergiu Cozub nu au fost stabilite. Apreciind corectitudinea alegerii căii de acces (abordul Volcovici) și tratamentul ulterior. Cu atât mai mult s-a constatat faptul că în cadrul Instituției de Medicină Urgentă din mun. Chișinău nu au fost alese cele mai bune tactici de tratament”, relatează Gheorghe Sorici.

Avocatul doctorului: „Acest precedent pune sistemul medical în dificultate, creând frica medicilor de a pune mâna pe bisturiu”

„Cu regret, nici acuzarea, nici prima instanță și nici Colegiul Penal al Curții de Apel Bălți nu au luat în considerare multitudinea de divergențe între concluzii, ce se combat între ele. Paradoxal, la baza învinuirii au stat concluziile raportului de expertiză nr. 2, Sergiu Cozub fiind acuzat de faptul că a efectuat intervenția chirurgicală pentru evacuarea abcesului retroperitoneal pe dreapta, prin incizie abdominală – abord Volcovici, cu toate că raportul de expertiză nr. 3 a exclus total aceast fapt.

Lanțul carențelor nu se finalizează aici. Experții din raportul de expertiză nr. 3, deși au făcut lumină cu privire la metodele și tactica intervenției chirurgicale, cu regret, au încurcat într-un mod rușinos și ireal unitățile de măsură și anume milimetrii (mm) cu centimetrii (cm) a unei formațiuni, nefiind în posesia fișei medicale cu examenele USG care de fapt nu constatau o progresie a formațiunii. Totodată, Sergiu Cozub a fost acuzat de acțiuni întârziate, deși tabloul ecografic nu releva careva modificări de dimensiune.

Toate aceste divergențe nu au fost deslușite de către instanța de judecată, deși în mod vădit toate aceste rapoarte de expertiză necesitau o clarificare. Din acest motiv evident, apărarea a solicitat efectuarea unei noi expertize (inclusiv internaționale), pentru a elucida în mod definitiv parcursul întâmplărilor, solicitări ce au fost respinse de instanța de Apel.

Apărarea se pronunță a fi total indignată de acuzarea unei persoane ce salvează vieți, cu o experiență de peste 7 000 de intervenții chirurgicale, bazată pe un amalgam de incertitudini și concluzii medico-legale confuze. Acest precedent în mod involuntar ar pune sistemul medical în dificultate, creând frica medicilor de a pune mâna pe bisturiu”, concluzionează avocatul medicului, Gheorghe Sorici.

Pentru o reacție la acuzațiile avocatului Gheorghe Sorici, Ziarul de Gardă a contact președintele instanței de Apel Bălți, Ion Talpă. Anticamera președintelui a promis că acesta va reveni cu un apel, însă ulterior a telefonat șefa Secretariatului, Ludmila Plămădeală.

„Încheierea urmează a fi redactată, ea nu este emisă integral. Decizia Curții de Apel este executorie, dar este cu termen de atac. Dacă părțile consideră, urmează să fie atacată la Curtea Supremă. Instanța ierarhic superioară se va expune asupra tuturor argumentelor și asupra legalității deciziei emise”, a menționat șefa Secretariatului, deși în decizie este menționat expres faptul că hotărârea este „motivată, pronunțată și înmânată părților la 06.11.2024”.

Avocatul părții vătămate, Viorel Berliba, a declarat pentru ZdG că nu se poate expune pe acest caz momentan.

„Nu vreau să discut pentru că eu nu am citit decizia și nu am nici un mandat ca să comunic. Trebuie să discut cu doamna succesor, dacă îmi permite să fac comunicate, nu pot să-mi asum acum răspunderea. O să discut astăzi cu dumneaei și dacă o să am un răspuns o să revin la dumneavoastră”, ne-a spus avocatul. ZdG va publica reacția părții vătămate ulterior, când și dacă aceasta va fi oferită.

Contactată de ZdG, soția victimei ne-a oferit mai multe detalii, dar a refuzat sa fie citată. Ea a precizat că va reveni ulterior cu informații despre caz.

Completul de judecători care a luat decizia

Ala Rotaru, Svetlana Șleahtițki și Ghenadie Liulca sunt magistrații care au format completul care a emis decizia de condamnare la doi ani de închisoare a lui Sergiu Cozub. Ala Rotaru este judecătoare la Curtea de Apel Bălți din 2009 și a fost președinta completului de judecată în dosarul în care a fost condamnat doctorul Cozub. Ghenadie Liulca și Svetlana Șleahtițki și-au început activitatea la instanța de apel în 2014, însă sunt judecători din 2006.

Gheorghe Brînza, directorul IMSP Spitalul Clinic Bălți: „Urologia din nordul țării a rămas fără specialist”

Gherghe Brînza, directorul IMSP Spitalul Clinic Bălți. Sursă foto: Facebook

Gherghe Brînza, directorul IMSP Spitalul Clinic Bălți, a declarat pentru Ziarul de Gardă că a citit și studiat, „cap-coadă, toate actele din dosarul lui Sergiu Cozub: Am stat aseară toată noaptea și am studiat decizia primei instanțe, decizia celei de-a doua instanțe, ambele expertize medico-legale. Sunt foarte multe omisiuni, au omis o sumedenie de analize care au dispărut. Noi cunoaștem că pacientul s-a transferat de la Bălți la Chișinău fără nicio infecție”.

„Domnul Cozub a fost un medic de categorie superioară. Este unicul urolog din nordul țării care operează cu laser, toți pacienții din 11 raioane din nord erau redirecționați către spitalul nostru. Fiecare pacient era operat cu laser de către domnul Cozub. De ieri încolo, toți acești pacienți sunt nevoiți să meargă la Chișinău, unde și așa cozile sunt foarte mari, nu poți să deservești 100 de oameni cu un specialist. Urologia din nordul țării a rămas fără specialist. Urologi sunt mulți buni, dar Cozub este foarte bun comparativ cu cei buni.

Acest protest va fi folosit ca un instrument politic, dar nu ca un instrument de solidaritate a lumii medicale. Opoziția R. Moldova va folosi acest protest în scopuri politice și nicidecum în susținerea lui Sergiu Cozub”, a menționat șeful spitalului, adăugând: „Condamn justiția care se face pe bani”.

Ala Nemerenco, despre cazul medicului Cozub: „Vom mai înregistra un caz pierdut la CtEDO”

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat vineri, 8 noiembrie, că fiecare om, vinovat sau nevinovat, „trebuie să fie asigurat că va avea dreptul la un proces corect”.

„(…)Decizia instanței pe cazul medicului Cozub Serghei e executorie, dar finală va fi cea a Curții Supreme. Solicităm tratarea acestui caz sensibil cu maximă atenție și oferirea dreptului medicului de a prezenta toate probele și expertizele necesare, inclusiv internaționale, nerefuzându-i-se dreptul la o justiție corectă. În caz contrar, vom mai înregistra un caz pierdut la CtEDO. În aceste timpuri grele trebuie să rămânem o societate unită. E timpul să ne europenizăm de-adevăratelea, nu doar geografic”, a scris ministra Nemerenco.

Mesaje în susținerea doctorului Sergiu Cozub au fost publicate de mai mulți medici, printre care și Emil Ceban, actualul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și președinte al Societății Urologilor din R. Moldova.

„Profesia medicală este o activitate nobilă, care implică o dedicare personală și profesională, cu riscuri inerente, care din păcate pot provoca inevitabil complicații intra și postoperatorii, indiferent de experiența și dedicarea medicului. Aceste riscuri nu ar trebui să ducă la sancțiuni penale pentru cei care și-au consacrat viața salvării și îmbunătățirii vieților pacienților. Este tot mai evidentă nevoia de a crea o organizație care să apere drepturile medicilor și să aplice o legislație echitabilă și specifică profesiei medicale. (…) Solicităm autorităților judiciare examinarea minuțioasă și corectă a cazurilor privind prestarea serviciilor medicale și tratarea cu responsabilitate a cazurilor care vizează activitatea medicală”, a scris Emil Ceban.

Prima reacție a lui Sergiu Cozub, din penitenciar

Sursa: ESP

Prin intermediul avocatului său, Sergiu Cozub a transmis Ziarului de Gardă primul mesaj din penitenciar în care a mulțumit colegilor care s-au solidarizat și a menționat că „ei protestează și pentru că într-o zi pot fi în locul meu și, la fel ca mine, nu vor fi protejați de lege”.