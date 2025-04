LIVE TEXT Regiunea Donețk: Atac aerian rusesc soldat cu morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1157

UPDATE 20:50 Forțele ruse au lovit unul dintre satele comunității Lîman, din regiunea Donețk, cu două bombe FAB-250, au anunțat pompierii. Bombardamentul a ucis două persoane și a rănit o alta.

Patru case, trei anexe și un garaj au fost avariate.

Salvatorii au stins incendiul pe o suprafață de 600 de metri pătrați: clădirile rezidențiale și dependințele erau în flăcări.

UPDATE 16:30 Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a declarat că, în cadrul discuțiilor de la Londra, organizate la 23 aprilie, delegația ucraineană și-a confirmat cele trei poziții fundamentale pentru o soluționare pașnică a războiului din Ucraina, scrie Hromadske.

Secretarul de presă al Ministerului de Externe, Gheorghi Tikhii, a declarat într-o conferința de presă că „Ucraina nu va recunoaște niciodată nicio parte a teritoriului său ca fiind rusească. Mai mult, Ucraina nu va accepta niciodată restricții asupra Forțelor sale Armate, capacităților de apărare, industriei de apărare sau asistenței militare din partea partenerilor. Ucraina consideră, de asemenea, că nicio țară terță nu are dreptul de influența aderarea la NATO sau UE” a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei.



UPDATE 16:10 Reuters a scris că SUA au prezentat „ultima ofertă” privind un potențial acord de pace în războiul inițiat de Rusia în Ucraina. Documentul a fost prezentat la o întâlnire oficială la Londra, de consilierul lui Trump, Steve Witkoff, pe 23 aprilie, un au participat delegațiile mai multor state europene, SUA și a Ucrainei.



Detalii la link-ul atașat.

UPDATE 15:05 Președintele american Donald Trump a declarat că Crimeea, ocupată de Rusia în 2014, va rămâne în continuare parte a Federației Ruse. El a subliniat că „Zelenski înțelege deja că Crimeea va rămâne în posesia Rusiei”, în cadrul unui interviu acordat revistei TIME.

În ceea ce privește promisiunea sa de a pune capăt războiului din Ucraina în termen de 24 de ore, el a precizat că a spus acest lucru „la figurat”.

„Am spus asta exagerând pentru că am vrut să transmit o idee și, știți, că acest lucru este, desigur, preluat de știrile false. Evident, oamenii știu că atunci când am spus asta, am glumit, dar am spus și că voi pune capăt acestui lucru”, a spus Trump.

În plus, președintele SUA a afirmat din nou că motivul războiului rus împotriva Ucrainei a fost dorința Kievului de a adera la NATO.

UPDATE 13:01 Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pe 25 aprilie, unde este așteptat să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, a relatat agenția de știri Interfax, citează Kyiv Independent.

Vizita lui Witkoff vine în urma unui atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, pe 24 aprilie, în timpul căruia au fost lansate un total de 215 rachete și drone asupra țării. Multe dintre rachete și drone au vizat Kievul, ucigând 12 persoane și rănind 87.

Sursa citată scrie că administrația lui Trump își intensifică eforturile pentru a negocia un armistițiu în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar Washingtonul a avertizat că s-ar putea retrage din procesul de mediere dacă nu se înregistrează progrese în următoarele zile.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 24 aprilie că atât Rusia, cât și Ucraina „vor pace”, adăugând că a stabilit un termen limită pentru finalizarea unui acord care vizează încheierea războiului.

UPDATE 11:24 Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până în această vară, în urma unui acord între Moscova și Kiev, a declarat premierul britanic Keir Starmer. „Trebuie să fie un armistițiu în condiții pe care toate părțile, inclusiv Ucraina, le pot accepta și trebuie să fie un armistițiu pe termen lung”, a declarat Starmer pentru The Telegraph.

El a subliniat că Londra nu ar aprecia o oprire temporară a ostilităților, deoarece acest lucru, a spus el, ar oferi Rusiei oportunitatea și mijloacele de a relua războiul. „Au mai făcut-o înainte, nu am nicio îndoială că o vor face din nou”, a spus Starmer.

Prim-ministrul britanic a declarat, de asemenea, că Londra nu susține propunerea SUA de a recunoaște oficial Crimeea ca fiind rusească în cadrul unui acord de pace. Totuși, el a adăugat că „Ucraina este cea care trebuie să rezolve aceste probleme, nu alte persoane”.

UPDATE 9:47 În dimineața zilei de 25 aprilie, trupele ruse au bombardat orașul Pavlograd din regiunea Dnipro. Armata rusă a lovit o clădire rezidențială cu cinci etaje, anunță guvernatorul regiunii Dnipro, Serhîi Lisak.

Conform datelor preliminare, numărul victimelor ajunge la 10, a declarat Lisak. Printre victime se numără și un băiat de 17 ani.

Majoritatea celor răniți au arsuri, provocate de incediul din clădirea rezidențială. Există, de asemenea, persoane care au suferit leziuni cerebrale și fracturi. Tuturor li se oferă îngrijirea medicală necesară, a precizat guvernatorul regiunii Dnipro.

UPDATE 8:39 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că racheta rusă care a lovit un bloc de locuinţe din Kiev în timpul nopţii şi a ucis 12 persoane a fost furnizată de Coreea de Nord, conform Reuters, citează News.ro.

„Conform informaţiilor preliminare, ruşii au folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord. Serviciile noastre speciale verifică toate detaliile”, a declarat Zelenski.

Rusia nu a comentat afirmaţiile lui Zelenski. Rusia şi Coreea de Nord au negat transferurile de arme care ar încălca embargourile impuse de ONU.

Sursa citată scrie că cooperarea militară a Rusiei cu Coreea de Nord a crescut rapid după ce Moscova a devenit izolată la nivel internaţional în urma invadării Ucrainei, în februarie 2022.

Ucraina susţine că Coreea de Nord a furnizat Rusiei cantităţi masive de obuze de artilerie, precum şi sisteme de rachete, mii de soldaţi şi rachete balistice, pe care Moscova a început să le folosească în atacuri împotriva Ucrainei la sfârşitul anului 2023.

Până la începutul anului 2025, Phenianul a furnizat Rusiei 148 de rachete balistice KN-23 şi KN-24, spune agenţia de spionaj militar a Ucrainei.

8:16 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, 24 aprilie că revine Rusiei, şi nu Ucrainei, să avanseze negocierile pentru a pune capăt conflictului, după ce preşedintele american Donald Trump a criticat Kievul, relatează AFP, citată de G4Media.

„Cred că mingea se află în mod clar în terenul Rusiei acum”, a declarat Mark Rutte la Casa Albă după o întâlnire cu preşedintele Trump.

Donald Trump l-a criticat pe preşedintele Volodimir Zelenski, acuzându-l că a făcut declaraţii „incendiare” privind Crimeea anexată, într-un moment în care un acord cu Rusia ar fi „foarte apropiat”, potrivit lui.

Refuzul Kievului de a accepta termenii americani pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în februarie 2022 „nu va face decât să prelungească masacrele”, a avertizat miliardarul republican, care nu a recunoscut niciodată responsabilitatea rusă în declanşarea conflictului.

LIVE TEXT/ Bloomberg: SUA vor cere Rusiei să recunoască, ca parte a unui acord de pace, dreptul Ucrainei la propria armată și industrie de apărare. Război în Ucraina, ziua 1156