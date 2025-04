Președintele Adunării Populare a Găgăuziei declară că trăiește într-o casă deținută de fiica sa, căreia i-a fost donată de către fratele său. ANI refuză să inițieze controlul averii

Autoritatea Naționale de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov. Decizia a fost luată vineri, 25 aprilie, în contextul unei sesizări privind casa în care locuiește acesta, care a scos la iveală că imobilul a ajuns în posesia fiului lui Constantinov prin donație, apoi donat repetat fiicei acestuia.

ANI a fost sesizată la sfârșitul lunii martie în privința casei declarate de Dmitrii Constantinov în perioada 2021-2023.

„Se invocă că Dmitrii Constantinov, în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2021-2023, a indicat la Cap.III-Bunuri imobile și țară și străinătate – Casă de locuit, amplasată în mun. XXXXX, modul de dobândire – Alte contracte de posesie și de folosință, anul dobândirii 2003, titularul bunului fiind XXXXX. Consecutiv, conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, s-a reținut că același bun imobil indicat supra este dobândit deja în anul 2023, titulararul căruia este altă persoană, XXXXX, nefiind stabilite careva precizări și mențiuni”, se arată în textul sesizării, la care face referire ANI.

Inspectoarea de integritate a constatat că președintele Adunării Populare și familia sa nu dețin în proprietate bunuri imobile.

Astfel, întrebat de ANI, Constantinov a explicat că bunul imobil indicat în declarațiile de avere și interese personale cu titlu de abitație îi aparține fiicei sale majore, în temeiul contractului de donație încheiat la 15 septembrie 2023.

Potrivit copiei contractului de donație prezentat inspectoarei de integritate, fiul lui Constantinov i-a donat surorii sale bunul imobil constituit din teren și casă de locuit individuală, deținute în proprietate „în temeiul contractului de delimitare a cotelor părți și donație din 21 decembrie 2015”.

„În consecință inspectoarea de integritate reține că Dmitrii Constantinov a reflectat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2021-2023 – Casă de locuit, amplasată în mun. XXXXX, modul de dobândire – Alte contracte de posesie și de folosință, titularul bunului fiind XXXXX (fiul major), ulterior având în vedere că proprietar la bunului imobil enunțat a devenit dna XXXXX (fiica majoră), în temeiul contractului de donație din 15.09.2023, a reflectat în declarația de avere și interese personale, depusă la 11.02.2025, bunul imobil enunțat cu titlu de abitație, titularul fiind deja indicată dna XXXXX. De asemenea, inspectoarea de integritate observă că pe numele subiectului declarării și a membrilor de familie nu au fost înregistrat dreptul de proprietate asupra cărorva bunuri mobile”, se arată în procesul-verbal de refuz al inițierii controlului.

Având în vedere că inspectoarea de integritate nu a atestat „prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei ce ar contura aparența existenței unei diferențe substanțiale”, ANI a refuzat inițierea controlului.

Deputata fostului partid „Șor”, Marina Tauber, șefii Autonomiei Găgăuze – bașcana Evghenia Guțul și președintele legislativului, Dmitri Constantinov, dar și liderii mai multor formațiuni afiliate fostului deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, s-au reunit la Moscova pentru a crea un nou bloc politic în aprilie 2024.

Dmitrii Constantinov are interdicție de a părăsi teritoriul R. Moldova, fiind vizat într-un dosar penal. „Vineri (18 aprilie 2025, n.r.), procuratura din Găgăuzia mi-a înmânat o decizie prin care nu am dreptul să părăsesc Moldova timp de două luni, invocând faptul că am un dosar penal”, a declarat președintele Adunării Populare pentru GRT, conform IPN.

Contactat de către Moldova1, Dmitri Constantinov a calificat interdicția drept „un abuz politic”. Acesta neagă acuzațiile care îi sunt aduse și spune că decizia de a-i interzice să părăsească țara ar avea legătură directă cu decizia lui de a vota, în 2023, Comitetul executiv în frunte cu bașcana Evghenia Guțul, susținută în campania electorală, dar și pe parcursul mandatului, de oligarhul fugar Ilan Șor.

Procuratura Generală (PG) a comunicat, în decembrie 2023, că oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale, pornite conform „bănuielii rezonabile” de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. 335 și 352 din Codul penal al R. Moldova, pe faptul „folosirii intenționate, de către o persoană care administrează o organizație comercială, a bunurilor organizației în interesul unor terțe persoane, precum și pe fapte de samavolnicie”.

PG nu a menționat cine este vizat în dosarul penal, dar a notat că informează despre percheziții „la solicitările apărute din partea mass-media”, după ce președintele Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia Dmitrii Constantinov a declarat că i-a fost percheziționat domiciliul.

„În cadrul acțiunilor de urmărire penale efectuate pe 6 adrese, au fost ridicate documente, laptopuri, telefoane mobile și alte bunuri. Organul de urmărire penală, sub conducerea Procuraturii, acumulează probatoriul pe caz, iar cu informații suplimentare despre derularea urmării penale vom reveni la momentul oportun”, a comunicat PG.

Omul de afaceri Dmitrii Constantinov a fost ales în luna februarie 2022 în funcția de președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Candidatura lui Constantinov a fost susținută de 18 deputați.