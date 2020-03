Ecaterina Litvinschi: înhumarea separată și presiunile post-mortem

După ce a lucrat aproape 60 de ani în sistemul medical și a fost internată cu COVID-19 fiind în exercițiul funcțiunii, Ecaterina Litvinschi a avut parte de o înmormântare stranie. Rudele s-au pomenit nevoite să o înmormânteze într-un sector separat, departe de alți defuncți ai familiei. Dezvăluirile au fost făcute de o rudă a Ecaterinei Litvinschi, care și-a exprimat nedumerirea față de această segregare, mai ales după ce consideră că doctora ar fi fost supusă presiunilor de a nu divulga modul în care a fost infectată. De cealaltă parte, Boris Golovin, directorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), declară că dezvăluirile făcute de ruda doctoriței ar fi un fals, mai mult, ar fi inventate de ZdG: Voi singuri stârniți zvonurile astea, voi nu aveți soviste, a răspuns Golovin.

La 28 martie medicul Ecaterina Litvinschi a fost condusă pe ultimul drum. Răpusă de COVID- 19, a fost înmormântată la cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău. Potrivit lui Iurie Botnari, nepotul Ecaterinei Litvinschi, aceasta a fost înmormântată la marginea cimitirului, într-un sector îndepărtat, chiar dacă apropiații ar fi vrut. să o înmormânteze lângă soțul ei.

„Sectorul 277, mormântul nr. 1. – la marginea cimitirului, unde este preconizat să fie înmormântați cei contaminați cu coronovirus . Așa din vremuri se înmormântau cei, care își pun capăt zilelor prin sinucidere, la o margină îndepărtată sau în afara cimitirului. Oare o așa „onoare” are un medic-erou?”, a scris Iurie Botnari pe Facebook.

Am solicitat Ministerului Sănătății să ne explice dacă există vreun regulament privind procedura înmormântare a persoanelor răpuse de COVID-19. Cristina Stratulat, ofițera de presă din cadrul MSMPS, a afirmat că există un astfel de protocol aprobat de curând și poate fi găsit pe site-ul MSMPS. Totuși, pe site-ul Ministerului Sănătății, nu am găsit vreun regulament referitor la procedura de înhumare. Am revenit repetat la Serviciul de Presă, dar așa și nu am primit documentul sau un link la acest regulament.

Organizația Mondială a Sănătății are pe site-ul său oficial un ghid cu recomandări referitoare la modul de înhumare al persoanelor, dar acesta nu spune nimic despre necesitatea înhumării persoanelor decedate de COVID-19 în sectoare separate sau îndepărtate.

Din ghidul OMS, despre înhumarea persoanelor decedate de COVID- 19



Deși ghidul e complex și conține recomandări pentru toate etapele din momentul decesului persoanei, trecerii acesteia prin procedurile de pregătire pentru funeralii, la capitolul înmormântare, indică doar că persoanele decedate din cauza COVID- 19 pot fi înhumate sau incinerate, în funcție de tradițiile naționale și decizia familiei, fără să se indice asupra unui loc special de înhumare. Totodată, se comunică despre regulile de igienă ce trebuie respectate de cei care participă la procesiunea de înmormântare, apropiații fiind admiși să își ia rămas bune de la persoana decedată, dar fără să o atingă.

Între timp, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, în care a publicat câteva recomandări din ghidul OMS aprobat la 24 martie 2020 cu referire la procedurile de înhumare.

– Demnitatea celor decedați, tradițiile lor culturale și religioase, precum și a familiile lor trebuie respectate și protejate;

– Corpul persoanei decedate în urma COVID nu prezintă așa un pericol iminent de infectare cum în alte infecții (ca febra hemoragică Ebola, Marburg sau holeră);

– Este un mit comun că persoanele care au murit din cauza unei boli transmisibile ar trebui să fie incinerate, cremarea este o chestiune de alegere culturală și resurse disponibile;

„Ghidul nu spune nimic despre locul înhumării. Din moment ce groapa are o adâncime mare și asupra sicriului se lasă o tonă de pământ, nu poate să existe nici un pericol”, mai precizează Ala Nemerenco.

Tot în postarea lui Iurie Botnari se precizează că asupra Ecaterinei Litvinschi s-ar fi făcut presiuni din partea administrației spitalului „Toma Ciorbă”.

„Din dată când a fost Ecaterina Litvinschi înternată în spitalul „Toma Ciorbă” i s-a făcut un presing din partea administrației spitalului, să nu dezvăluie informația, că a fost infectată în timpul serviciului, fiind la chemare la o persoană deja bolnavă”. „Un coleg al doamnei Litvinschi, care tot a dezvăluit informație despre istoria contaminării dnei Ecaterina și care acum se teme că va fi concediat”, a mai scris, Iurie Botnari.

Am insistat să obținem o reacție referitoare și la aceste acuzații, ofițera de presă ne-a redirecționat către directorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Boris Golovin.

Boris Golovin s-a arătat deranjat de apelul nostru și a zis că cele enumerate sunt invenții de ale ZdG.

„Voi sunteți ziarul ce caută doar senzații. Voi singuri stârniți zvonurile astea, voi nu aveți soviste. Nu cred așa ceva, singuri ați alcătuit tot asta, ce parcă ar fi prima dată”, a declarat Golovin.

Când i-am spus că postarea lui Iurie Botnari e publică și deja și alte surse media au făcut știri despre aceasta, Golovin a negat totul.

„E o aberație ceea ce spune acest Iurie Botnari, poate nici nu sunt rude. Oamenii nu au ce face și scriu pe rețele, vă declar cu toată certitudinea morală și judiciară”.

„Nu a făcut nimeni presiune asupra dnei Litvinschi. Toți medicii sunt expuși riscului, asta e important acum, nu zvonurile”, a mai declarat Boris Golovin.

L-am contactat pe Iurie Botnari. Bărbatul a confirmat că este nepotul Ecaterinei Litvinschi.

„Ecaterina Litvinschi este sora tatălui meu, Victor Botnari. Mi-e rușine că avem așa conducere, nu mai am ce comenta”, a răspuns Iurie Botnari.



Ecaterina Litvinschi s-a stins din viață la 27 martie, la vârsta de 79 de ani, decesul fiind cauzat de COVID-19. Doctorița a activat aproape 60 de ani în sistemul public de sănătate, fiind cea mai longevivă angajată de la Centrul de Asistență Medicală Prespitalicească. Cazul ei a fost trecut sub tăcere de autorități.