Declarațiile fondatorului Bismobil Kitchen, care este căutat de oamenii legii după ce a evadat: „Voi explica de ce am fugit pe 7 aprilie”

Pe pagina de socializare a directorului și fondatorului companiei „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, care este căutat de oamenii legii de vineri, 7 aprilie, după ce a evadat, a apărut o postare din numele său. Acesta a afirmat că „știe că într-o zi o să se predea organelor de urmărire penală, sau singuri o să îl rețină, însă până atunci o să se expună online”, explicând de ce a fugit. Antreprenorul nu a comunicat despre locul în care se află în prezent.

ZdG nu a putut să-l contacteze pe Șaran pentru a confirma dacă el a scris mesajul, pentru că nu răspunde la apeluri.

Am ajuns sa fiu fugar, fugar din țara mea proprie, unde am depus suflet și m-am străduit să construiesc ceva frumos, ceva ce nu a mai fost în lumea bucătăriilor, cu oameni devotați, clienți fericiți și investitori satisfăcuți, însă totul s-a distrus, s-a distrus într-un mod foarte organizat, organizat de………………………….. niște oameni fără suflet, oameni care văd doar bani și nimic altceva”, se arată în postarea publicată pe pagina sa de Facebook în seara zilei de marți, 11 aprilie.

Acesta susține că a fugit de oamenii legi pentru că și-ar fi pierdut încrederea în justiție și ar fi înțeles că nu avea sens să aștepte pronunțarea instanței de judecată, care examina cererea procurorilor de plasare în arest preventiv în penitenciar.

„Am pierdut încrederea în justiţie, am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preţ, am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitiv pentru procurori și negativ pentru mine, de aceea am și plecat acasă.

Însă lângă casă deja mă așteptau grupa operativă care dorea să mă aresteze cu o plăcere deosebită, aceiași grupă care mi-au făcut percheziție la domiciliu pe 03.04.2023, fără nici un temei au intrat în casă sub pretext înșelător de a mă vizita, însă odată întrați în apartament au scos Ordin de la procuratura PCCOCS de percheziție în flagrant art. 125 (prostii), au ridicat telefonul meu mobil și au plecat, spontan și fără multe explicații.

Asta și a fost motivul pentru care am fugit pe 7 aprilie, cine ar pleca la Penitenciar 13,( binevol), mai ales că condițiile sunt inumane, cu atât mai mult că am stat acasă doar câteva zile din momentul eliberării de Curtea de Apel”, potrivit mesajului făcut public.