În „bucătăria” afacerii „Bismobil”: Mărturii ale clienților, explicațiile avocatului, dezvăluirile unui administrator și dilemele unui investitor: „…Dacă vom fi abili, vom descoperi că s-a pus umărul serios la falimentare de terți”

La 10 ani de la înregistrarea în R. Moldova a firmei „Bismobil” SRL, Mihail Șaran, fondatorul companiei, care a ajuns, între timp, să gestioneze în țară, dar și peste hotare, zeci de companii, prin intermediul cărora se comercializau bucătării la comandă, a fost arestat pentru 20 de zile, după ce oamenii legii au constatat că „ar fi înșelat mai mulți clienți care comandaseră produsele companiei”. Oamenii așteaptă să fie despăgubiți, după ce au rămas fără bucătăriile comandate, dar și fără banii achitați în avans pentru acestea la semnarea contractelor.

În ultimii ani, atât în R. Moldova, cât și în România, Șaran a participat, direct sau indirect, la fondarea a zeci de companii. Totodată, activitatea brandului s-a extins și în alte țări. Așa cum anunță Dumitru Marian, administratorul firmei „Bismobil Kitchen Belgia”, aceste firme, deși comercializau „bucătării la comandă”, nu le produceau, fiind doar un intermediar între client și producătorii de mobilă. „Bismobil” era firmă de concept și vânzări, iar producția se făcea la fabrici subcontractate, care preluau proiectul și se ocupau de producție, livrare, instalare”, afirmă Dumitru Marian.

Ziarul de Gardă a intrat în „bucătăria” companiilor care activau sub umbrela „Bismobil Kitchen” (kitchen – bucătărie, traducere din engleză, n.r.), pentru a discuta atât cu unii clienți păgubiți, cât și cu persoane din interiorul firmelor.

Sediul companiei „Bismobil” din strada Pantelimon Halipa din capitală/ Foto: Ziarul de Gardă

„Noi am strâns mult timp acești bani și bucătăria ar fi trebuit să fie cea mai mare investiție din apartamentul nostru”

Daria este una dintre clienții din R. Moldova ai „Bismobil Kitchen”, care riscă să rămână fără bucătăria comandată, dar și fără bani. Ea a declarat pentru ZdG că a achitat în octombrie 2022 prețul integral al unei bucătării – 7500 de euro, la semnarea contractului. „Mă tem că rămân fără bucătărie și fără bani. Persoana care mi-a luat primele măsuri, mi-a scris mesaj că nu mai lucrează în cadrul companiei, iar la alte numere de telefon nu răspunde nimeni. O să depun o plângere la poliție”, ne-a zis ea.

O altă clientă ne-a declarat că a semnat contractul în noiembrie 2021, în timpul unei promoții a companiei și că a beneficiat de o ofertă avantajoasă. Termenul de livrare a bucătăriei era iulie 2022, iar avansul de 70% (87 de mii de lei) a fost achitat la semnarea contractului.

Publicitate

Publicitate

Anunțul publicat pe ușa de la intrare în sediul companiei „Bismobil” din centrul capitalei

„În luna iulie 2022, când eram gata cu reparația în bucătărie și trebuiau să vină pentru măsurările finale, ne-au anunțat că, din cauza numărului mare de comenzi, livrarea va avea loc în februarie 2023. Am acceptat, pentru că știam că bucătăriile BK erau de o calitate net superioară bucătăriilor de la alți producători. La începutul lunii ianuarie i-am contactat pentru măsurările finale și atunci am aflat că persoanele cu care am conlucrat pentru realizarea proiectului bucătăriei nu mai lucrează la „Bismobil”. Nu am pe cine contacta. Oficiul lor este încuiat. După ce am citit informația din presa din România, mi-am dat seama că situația este foarte gravă. 87 de mii de lei sunt bani foarte mari. Noi am strâns mult timp acești bani și bucătăria ar fi trebuit să fie cea mai mare investiție din apartamentul nostru. Am primit un email de la companie, prin care am fost anunțați că „Bismobil” nu mai ia comenzi noi, dar ne asigură că comenzile în curs de realizare vor fi livrate. Eu încă mai sper că voi primi bucătăria sau banii, dar sunt îngrijorată că, datorită faptului că firma nu mai preia comenzi noi, chiar dacă îmi va fi livrată bucătăria, nu va mai fi la calitatea pe care au avut-o. Și nici nu vom avea cui înainta pretențiile”, se plânge clienta celor de la „Bismobil”.

55 de plângeri depuse de cetățeni ai R. Moldova și un prejudiciu de circa 8 milioane de lei

În situația ei sunt și alte persoane din R. Moldova. ZdG a aflat că până miercuri, 25 ianuarie, pe numele companiilor care activau sub umbrela „Bismobil Kitchen” au fost depuse nu mai puțin de 55 de plângeri ale persoanelor care se consideră păgubite și care reclamă un prejudiciu de circa 8 milioane de lei. Și în adresa firmelor din România ale brandului „Bismobil”, până la mijlocul lunii ianuarie curent, au fost depuse 54 de plângeri, iar în 15 cazuri era deja începută cercetarea penală pentru înșelăciune, informa Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) la solicitarea publicației Știri de Cluj.

Într-o investigație a Știri de Cluj se menționează că cetățenii români au început să facă plângeri încă din luna decembrie în adresa Autorității pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și a Poliției. Între timp, firma a închis toate magazinele din România, iar „reprezentanții ei sunt de negăsit”. Prejudiciul depășea, la mijlocul lunii ianuarie curent, circa două milioane de roni, echivalentul a peste 8 milioane de lei moldovenești. Pe facebook a fost creat un grup „Înșelați de Bismobil” care, la 25 ianuarie 2023 număra 2059 de membri, inclusiv cei din România. Totodată, recent a fost creat un alt grup, format din persoane prejudiciate din R. Moldova. La aceeași dată, grupul avea deja 250 de membri.

Știri de Cluj scria că Bismobil Kitchen „a pus la punct schema perfectă”, prin „cetățenii moldoveni, Mihail Șaran, asociat unic la SC „Bismobil Kitchen” SRL (firma „mamă”) și Andriana Brașoveanu, administratoare la toate cele peste 40 de firme, prin care lucrează brandul „Bismobil Kitchen”. „În fiecare oraș a făcut contract pe altă firmă și în felul ăsta, oamenii au fiecare contract cu altă firmă din șirul de peste 40, fiecare cu capital cât de mic posibil, de 200 de lei, în general. Fiind atât de multe firme, acum e foarte greu să îi găsești pe toți și să stabilești, că, de fapt, principalii vinovați de situație sunt aceleași persoane. În caz de faliment, clienții nu prea mai au ce recupera”, se arată în investigația jurnaliștilor din România.

Mihail Șaran într-un interviu acordat lui Lorand Soares Szasz la sediul „Bismobil” din Chișinău

În România, la firma din Cluj care gestiona afacerea, Mihail Șaran era asociat cu Lorand Soares Szasz, un business coach din România, proprietar al ”Coaching4you”, firmă de consultanță în afaceri. Pentru presa de peste Prut acesta a spus că s-a retras din business în noiembrie 2022, exact în ziua închiderii magazinului de la Cluj, fără să-și recupereze investiția. Pentru ZdG, Lorand Soares Szasz a declarat că „Nu sunt în măsură să comentez ce s-a întâmplat. Cei care au gestionat afacerea trebuie să răspundă la aceste întrebări”.

Fondatorul businessului „Bismobil”, implicat în fondarea și administrarea a zeci de firme

Datele publice arată că Mihail Șaran este fondator sau cofondator la nu mai puțin de nouă firme și în R. Moldova. Compania mamă, „Bismobil” SRL, a fost înființată în R. Moldova în 2012, iar Șaran figurează ca unic proprietar și administrator. Aceleași informații publice arată că în 2021 firma declara pierderi de 750 de mii de lei, la vânzări de circa 5 milioane de lei. Celelalte companii afiliate cu brandul „Bismobil” au fost fondate recent, în anii 2020 sau 2021, iar la majoritatea dintre ele Șaran este asociat cu alte persoane, multe dintre ele angajate în cadrul companiilor care activau sub umbrela brandului „Bismobil”. În toate aceste firme Mihail Șaran deține cea mai mare cotă parte. Acesta deține cota parte majoritară și în cadrul companiei „BK Corporation”, fondată în 2021, care, la rându-i, a participat la fondarea altor șase firme. De obicei, în ultimii ani, contractele cu clienții pentru comercializarea bucătăriilor erau semnate din numele acestor companii și nu din numele firmei „Bismobil” SRL.

Mihail Șaran are 38 de ani

La fel ca și în România, multe dintre aceste firme o au în calitate de administratoare pe Andriana Brașoveanu. Datele publice arată că Brașoveanu administrează sau are calitatea de fondatoare la nu mai puțin de 16 companii din R. Moldova. Informațiile de pe profilul ei de Linkedin arată că ea, din 2017 este avocata companiei „Bismobil” SRL, dar și avocata firmei „Bismobil Kitchen” din România, înregistrată la Iași în 2020.

Avocat: „Cred că și dosarul e ilegal pornit. E un fel de șantaj legitim, după informațiile de care eu dispun”

ZdG a constatat că sediul central al companiei „Bismobil”, situat pe strada Pan Halipa din capitală, este închis. Totodată, clădirea nu aparține companiei, iar conform informațiilor de la Cadastru, nu există date despre un eventual contract de chirie. „Dragi clienți, în legătură cu situația creată, showroomul este închis. La toate întrebările vă răspundem la numerele de telefoane: 079619638 și 079750303 sau scrieți la adresa de email: info@bismobilkitchen.md”, scrie într-un mesaj amplasat pe ușa sediului companiei.

Sediul „Bismobil”

ZdG a telefonat de mai multe ori la aceste numere, doar că, fie nu ni s-a răspuns, fie telefoanele erau închise. Ulterior am primit un mesaj, prin care eram anunțați că „dacă sunteți clientul actual al Bismobil Kitchen, lăsați vă rog datele pe numele cui este semnat contractul. Revenim cu informații”. Am anunțat că suntem jurnaliști și că dorim să discutăm cu reprezentanții companiei despre „situația creată”, doar că, deși am fost anunțați că se va reveni cu informații, până miercuri seara nu am fost contactați.

Aurel Grosu, avocatul lui Mihail Șaran, ne-a spus că acesta nu recunoaște acuzația de escrocherie, incriminată de oamenii legii.

„Nu am încă permisiunea de a da declarații, dar pot să vă spun că el nu recunoaște ce i se incriminează. Da, el lucrează în firma asta, dar sunt relații contractuale. Poziția mea personală e că e fabricare de dosare, poate din partea concurenților. După informația de care dispun, aici este vorba despre o comandă. Cred că și dosarul e ilegal pornit. E un fel de șantaj legitim, după informațiile de care eu dispun. Nu e chiar așa cum toată mass-media a ieșit și l-a făcut cel mai mare escroc din toată Europa. Noi o să clarificăm încet”, ne-a zis Aurel Grosu.

Șaran, pentru ZdG, înainte de arest: „Orice business poate falimenta oricând”

Mihail Șaran (38 de ani), directorul și fondatorul companiei „Bismobil”, a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească țara. Mihail Șaran se află în arest preventiv, după ce judecătorii i-au aplicat un mandat de arest pe un termen de 20 de zile. „Bărbatul a pus în aplicare o schemă, prin care își însușea banii clienților, fără ca să le livreze mobila comandată de aceștia. Potrivit datelor din dosarul penal, escrocheria pusă la cale de către fondator a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari”, potrivit Inspectoratului General al Poliției.

Mihail Șaran a fondat afacerea „Bismobil” în 2012

Înainte de a fi reținut, Șaran declara pentru ZdG că „orice business poate falimenta oricând. Tragedia companiei BK (Bismobil Kitchen, n.r.) a fost bine organizată. Nu am anticipat consecințele dure și de aceea suntem pe cale de faliment. Partea mea de vină este că am pierdut compania, clienții și investitorii. Este o tragedie pentru mine. Am avut prea mare încredere în parteneri”, zicea el, fără a detalia.

Ulterior, Șaran a postat și un mesaj pe pagina sa de Facebook: „Îmi pare rău de această tragedie care pare a fi un coșmar, experiență neplăcută și vise distruse din ultima perioadă. BK va intra în istorie cu multe proiecte realizate perfect la comandă. Proiect care nu se va mai repeta niciodată”, zicea el.

Marian: „Bismobil era firmă de concept și vânzări, iar producția se făcea la fabrici subcontractate”

Dumitru Marian, administratorul „Bismobil Kitchen” din Belgia, crede că situația în care a ajuns compania „Bismobil Kitchen” se datorează „cu siguranță managementului defectuos, dar nu bag mâna în foc că nu a fost și fraudă”.

Dumitru Marian, administratorul firmei „Bismobil Kitchen Belgia”

„Pot garanta că în Belgia nu am fraudat pe nimeni. Știu o mare parte din motivele pentru care am dat-o în bară, iar unele din ele sunt valabile și pentru România și pentru Moldova”, zice Marian, contactat de ZdG.

„Nu este alb și negru. Acest Șaran, pe care acum toată lumea îl vrea la pușcărie, chiar credea în ce face și ce spune. El chiar dorea să facă showroom-uri în toată Europa și chiar livra bucătării de calitate. E victima propriilor vise, nu e doar un țepar ordinar, cum îl descriu toți. Omul a visat cu ochii deschiși și a pierdut legătura cu pământul, dar nu a dat țepe intenționat”, crede Marian.

„Bismobil era firma de concept și vânzări, iar producția se făcea la fabrici subcontractate, care preluau proiectul și se ocupau de producție, livrare, instalare. Compania avea vânzări bune și a ales să investească bani în dezvoltarea companiei (a showroom-urilor, n.r..)”, a punctat administratorul firmei „Bismobil Kitchen” din Belgia. Aceste informații sunt confirmate pentru ZdG și de alte persoane din interiorul companiilor „Bismobil”.

„Problema este că au crescut mult mai repede decât și-au putut permite”

Marian afirmă că pentru zona de producție compania a optat pentru contractarea companiilor de producere a mobilei care au experiență, dar că nu s-a „calculat scadența investițiilor, inclusiv a bucătăriilor de livrat”. „Problema este că au crescut (Bismobil Kitchen, n.r.) mult mai repede decât și-au putut permite și nu au reușit să ajusteze infrastructura și procesele de lucru. Eu și alți colegi am tot atenționat că nu e ok, dar ni se spunea că totul e calculat și că situația e sub control. Până n-a mai fost sub control”, consideră Marian.

Dumitru Marian

Dumitru Marian povestește că magazinul din Belgia a fost deschis în ianuarie 2022, iar primul contract a fost semnat în luna februarie. Planul financiar (obligatoriu), depus la notar pentru deschiderea companiei în Belgia, prevedea o compensare din partea companiei din R. Moldova în sumă de 50% din cheltuielile totale în primii doi ani, dar „această investiție nu a mai venit, așa că… am supraviețuit până în decembrie 2022”.

În cele zece luni de activitate ale BK Belgia au fost semnate 20 de contracte și au fost realizate și instalate 13 bucătării la comandă. „Din păcate, avem 7 bucătării nelivrate”, menționează administratorul. Potrivit acestuia, cheltuielile fixe pentru magazinul Bismobil Kitchen din Belgia care avea doi angajați, erau de circa 16000 de euro. Prețul mediu de vânzare al unei bucătării era de circa zece mii de euro, iar costul ei – de circa opt mii de euro. Potrivit lui Marian „marja comercială oscila între 15-25%”.

„Eram la autogestiune financiară, pentru că restul proceselor erau dirijate din R. Moldova și România. Baza de date a clienților, marketingul, strategiile de vânzări, prețurile, prioritățile în producție, verificările tehnologice se făceau în Moldova”, a menționat Marian.

Showroom-uri în mai multe țări și oportunitatea de a investi: „Cu o investiție de 40 000 de euro devii coproprietarul unui showroom Bismobil Kitchen”

Datele de pe site-ul „Bismobil Kitchen” arată că, dacă în 2012, anul înființării, compania avea numai patru membri, în 2022 echipa număra peste 400 de membri și avea mai mult de patru mii de bucătării instalate, cu showroom-uri în R. Moldova, România, Bulgaria, Spania, Rusia, Italia sau Belgia. „Pentru a aduce bucătăria mult visată în casele a cât mai multor familii, am setat un plan ambițios: să deschidem peste 1000 de showroom-uri în toată Europa, până în 2030”, este menționat pe site-ul companiei din R. Moldova.

Captură de pe site-ul Bismobil-invest.com

În ultimii doi ani „Bismobil” s-a lansat și într-un alt tip de afacere. Prin intermediul „Bismobil-Invest” propunea oamenilor să-și investească banii „pentru ca noi să avem posibilitatea să ne extindem rapid. Noi creștem, crește profitul companiei, pe care îl împărțim corect cu tine. Obții venit pasiv și cotă parte dintr-o afacere internațională”, se menționează în mesajul companiei. Suma minimă care trebuia investită era de 40 de mii de euro, iar compania susținea că investițiile urmau să fie recuperate în „12-18 luni”, cu o „cotă a venitului anual între 30 și 60%”. Platforma anunța pe site că ar fi avut deja peste 60 de investitori. „Cu o investiție de 40 000 de euro devii coproprietarul unui showroom Bismobil Kitchen”, este un alt mesaj, cu care se promova platforma de investiții a „Bismobil”.

Anatolie Marchevici, investitor „Bismobil”

Investitor: „…Dacă vom fi abili, vom descoperi că s-a pus umărul serios la falimentare de terți”

ZdG a discutat cu unul dintre investitorii „Bismobil” anunțați pe site-ul companiei, Anatolie Marchevici. Bărbatul ne-a spus că înainte de a investi, împreună cu soția, Rodica, au studiat piața, cât și persoanele cu care urmau să colaboreze. „Era o idee de afacere foarte bună. Și realistă. Pot să vă spun sincer că nu am recuperat toată investiția. Acum că există dosar penal pe Șaran, sunt șanse minime să recuperăm ceva”, admite investitorul. „Impresia mea este că, pe lângă faptul evident că a fost un management defectuos, care este prima cauză a acestui eșec, dacă vom fi abili, vom descoperi că s-a pus umărul serios la falimentare de terți. Este o ipoteză a mea. Acum vedem ce informații dau organele de drept”, a precizat investitorul.

Publicitate