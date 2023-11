Declarație CALM adresată instituțiilor statului și Consiliului Europei: „Invalidarea mandatelor primarilor de Căușeni și Căinari – atentat la voința poporului, abuz și depășire de atribuții”

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră că deciziile de a invalida mandatele primarilor de Căușeni și Căinari reprezintă „acte de abuz, depășire de atribuții legale și exces de putere, cu elemente de subiectivism și politizare”. O declarație în acest sens, semnată de CALM, a fost expediată Comisiei Electorale Centrale (CEC), Guvernului R. Moldova, Parlamentului R. Moldova, dar și Consiliului Europei.

Potrivit declarației CALM, „acțiunile date, în afară de faptul că afectează grav voința poporului și drepturile constituționale de a fi ales și a alege, nu conțin nici o motivare temeinică juridică și chiar contravin competențelor legale a acestor organe”.

Membrii CALM atrag atenția că problemele cu actele de constatare a ANI sunt mai complexe și au existat și în perioada electorală.

Cel de-al doilea mandat al primarului orașului Căușeni, Anatolie Donțu, a fost invalidat duminică, 19 noiembrie, în ziua celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale. Decizia ar fi fost luată în baza acelorași argumente pe care prima instanță și Curtea de Apel Chișinău le-au considerat neîntemeiate, când au examinat mai multe cereri privind anularea înregistrării candidatului Platformei Demnitate și Adevăr (DA).

Donțu a depus o sesizare la CEC, dar aceasta a fost redirecționată spre examinare Consiliului electoral al circumscripției raionale Căușeni, acțiune catalogată drept „spălare pe mâini” de către președintele Platformei Da, Dinu Plîngău, a cărui candidat la funcția de primar este Donțu.

Candidata independentă Maria Ghelan a fost aleasă primară a orașului Căinari în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie, obținând 54.80% din sufragii. Solicitată de Ziarul de Gardă, Maria Ghelan a declarat că un alegător a depus o sesizare împotriva hotărârii prin care a fost aleasă primară, iar Consiliul electoral de circumscripţie raională Căuşeni i-a invalidat mandatul.

Primara aleasă a orașului Căinari susține că se va adresa și în instanța de judecată.

„(…) Astăzi (joi, 23 noiembrie, n.red.) a avut loc convocarea primei ședinței a consilierilor, a fost reprezentant al Cancelariei de Stat care a dat citire acestei hotărâri și mi-a spus că de pe 21 noiembrie eu nu mai pot deține funcția de primar. Am depus o cerere prealabilă. Am trimis-o la CECER Căușeni nr. 10 și la CEC, prin care solicit anularea hotărârii (…).

(…) În anul 2018 eu am făcut declarație la ANI că am semnat actul administrativ de angajare a soțului ca operator în sala de cazane. Am avut hotărârea Curții Supreme de Justiție definitivă și irevocabilă 7 aprilie 2021. Oficiul Teritorial Căușeni a depus cerere de chemare în judecată de ridicare a mandatului pe 14 iulie 2021. Pe 27 ianuarie 2022 s-a respins de Curtea de Apel Chișinău ca fiind inadmisibilă. ANI a depus iar cerere de chemare în judecată pe 23 ianuarie 2023, de ridicare a mandatului, iar în urma Curții de Apel Chișinău, care a fost irevocabilă, nu mai pot să-mi ridice mandatul de pe 3 iulie 2023. La alegerile locale a fost prezentată lista de interdicții (Registrul de stat al interdicțiilor, n.red.)(…). Am fost în lista de interdicții ca apoi în urma solicitării de la CALM și-au dat seama că ei pot să se aleagă cu dosare penale pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, iar având la bază hotărârea Curții de Apel Chișinău, conform legii, eu nu pot să fiu în lista de interdicții până nu mi se ridică mandatul. Eu am fost exclusă din această listă (…)”, a declarat Maria Ghelan.