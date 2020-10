VIDEO/ Culisele afacerii „parcare specială”

Compania „Magda-Tur”, cea care a obținut dreptul să evacueze automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău, a fost desemnată câștigătoare după o licitație la care s-au înscris doar două firme, una dintre ele fiind descalificată după ce „nu a prezentat formularul ofertei și specificațiile complete de preț”.

Compania care evacuează mașini s-a reprofilat în ultimul an. Anterior, ea presta servicii, inclusiv pentru instituții de stat, în domeniul reparației autovehiculelor. Familia care gestionează firma deține, vis-a-vis de „parcarea specială”, un complex de clădiri format dintr-un motel, o cafenea, o spălătorie auto și o stație de testare tehnică a automobilelor, unde în ultimii ani au fost testate inclusiv mașinile poliției.

Familia mai deține o companie de transport internațional care gestionează „un parc de autocare ce depăşeşte 10 unități”, iar în ultima lună a ajuns în atenția opiniei publice, în urma unui șir de acuzații reciproce cu o importantă companie de construcții.

„Parcarea specială” este administrată de un tânăr de 30 de ani, fost angajat al Poliției de Frontieră și al Agenției Naționale Transport Auto, în timp ce secția de testare tehnică este administrată de soția unui procuror-șef din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În ultimele zile, atenția publică din Chișinău este captată de cele câteva evacuatoare care, din 28 septembrie, au demarat procesul de evacuare forțată a automobilelor parcate neregulamentar. Șoferii care au parcat pe trotuare, în intersecții, pe trecerile de pietoni sau în alte spații interzise pentru parcare au rămas fără mașini, acestea fiind ridicate, transportate și depozitate la o parcare specială, amenajată pe traseul Chișinău-Strășeni, în preajma comunei Trușeni.

În aceste circumstanțe, pe lângă amenda și punctele de penalizare aplicate de către oamenii legii, șoferii care au parcat neregulamentar și ai căror mașini au fost ridicate de evacuator vor trebui să acopere și cheltuielile legate de transportarea și depozitarea automobilelor în parcare. Costul pentru ridicarea și transportarea unui automobil este de 790 de lei. Pe lângă aceste cheltuieli, șoferii achită câte 12 lei pentru fiecare oră de staționare a mașinilor în parcarea specială.

O licitație cu două companii

Bugetul de stat nu beneficiază însă, direct, de niciun leu de pe urma procesului de ridicare și transportare a automobilului în parcarea specială. Singurii bani care ajung la stat sunt cei din amenda aplicată șoferului pentru parcare ilegală, între 900 și 1500 de lei, care, dacă sunt plătiți în 72 de ore, se înjumătățesc. Bugetul de stat poate fi, de asemenea, suplimentat din impozitele pe care firma care se ocupă de proces le achită statului.

Toți banii ajung în conturile companiei private „Magda-Tur”, cea care a câștigat o licitație anunțată în luna iulie de către Inspectoratul General de Poliție (IGP). Întrucât nu presupunea cheltuirea banilor publici, tenderul a fost organizat în baza Codului Civil, care permite ca evaluarea și selectarea agentului economic să aibă loc indiferent de numărul de participanți.

ZdG a constatat că, până pe 10 august, la licitație au depus oferte de participare doar două companii: „Magda-Tur” SRL și „Custodis” SRL. Ambii agenți economici urmau să completeze un formular special în care să indice prețurile pentru serviciile de ridicare, transportare și depozitare a mijloacelor de transport.

Caietul de sarcini mai prevedea, printre altele, ca agentul economic care participă la licitație să dețină parcarea în proprietate sau arendă, iar aceasta să nu fie la o distanță mai mare de 10 km de centrul Chișinăului.

Totodată, terenul trebuia să fie acoperit cu pavaj dur, să fie îngrădit, iluminat și aprovizionat cu apă, să dispună de loc pentru gunoi, punct de deservire tehnică, de două porți separate cu acces la drumuri, să aibă pază fizică și o capacitate de depozitare de cel puțin 500 de automobile, dintre care 40 de locuri de parcare să fie acoperite. Prețul pentru asemenea servicii nu trebuia să depășească prețul de piață cu peste 5%.

O firmă a fost descalificată. „Noi nu am dat prețul la motocicletă”

La 17 august, „Custodis” SRL a fost anunțată printr-o scrisoare semnată de Sergiu Paiu, șeful IGP, că „a fost descalificată din procedura de licitație publică din motiv că nu a prezentat formularul ofertei și specificațiile complete de preț, conform caietului de sarcini”.

„Noi nu am dat prețul la motocicletă. Noi am considerat că motocicleta, fiind un mijloc de transport mai mic, pentru parcare să-l taxăm cu zero. Ăsta a fost motivul descalificării”, afirmă Veaceslav Secureanu, administratorul „Custodis” SRL. Acesta susține că, împreună cu juristul companiei, vor analiza legalitatea licitației, iar ulterior ar putea apela în instanța de judecată.

ZdG a analizat ofertele propuse de către cele două companii. Compania „Custodis”, care a fost descalificată, NU a indicat prețul pentru ridicarea și depozitarea motocicletelor, dar a propus un preț mai mic pentru ridicarea, transportarea și debarcarea mijloacelor de transport: 550 de lei pentru mașinile cu o masă totală de până la 3500 de kg, 650 de lei pentru cele care au între 3500 și 5000 de kg și 950 de lei pentru cele cu greutatea între 5000 și 8000 de kg.

Totodată, „Custodis” a propus un preț mai mic pentru depozitarea mijloacelor de transport după a 6-a zi de depozitare. „Magda-Tur”, compania câștigătoare, a propus însă prețuri de trei sau chiar de patru ori mai mici pentru depozitarea autovehiculelor în parcarea specială pentru 30 de minute și pentru o oră.

O analiză generală a prețurilor propuse de cei doi competitori arată că, dacă o mașină obișnuită, cu masa de până la 3500 de kg, ar fi ridicată și ar staționa în parcarea specială până la 10 ore, atunci oferta de preț propusă de „Custodis” SRL ar fi mai bună decât cea desemnată câștigătoare. Dacă un asemenea automobil ar staționa mai mult de 11 ore, atunci oferta de preț a companiei „Magda-Tur” ar fi mai favorabilă.

Vedeți, mai jos, ofertele complete depuse de cele două companii





IGP: „Am încercat să facem o medie și câte plusuri are una și câte plusuri are alta”

Viorel Cernăuțeanu, șeful Direcției Juridice a IGP, susține însă că, chiar dacă firma „Custodis” a fost descalificată, oferta de preț a acestei companii a fost analizată, iar în urma analizei s-a ajuns la concluzia că „Magda-Tur” a propus, totuși, condiții mai bune.

„Am făcut o analiză multifuncțională: cât ar fi pe oră, cât ar fi pe zi, cât ar fi pe săptămână. Și iată din toată asta am încercat să facem o medie și câte plusuri are una și câte plusuri are alta. Chiar dacă au fost descalificați, oricum am vrut să mergem pe prețuri. De ce? Dacă aveam suspiciunea sau prețurile de piață ne arătau că totuși undeva ceva nu, noi avea să mergem la anularea procedurii și la repetarea ei”, explică Cernăuțeanu.

Oficialul precizează că au fost analizate și prețurile de piață de la celelalte parcări disponibile în raza municipiului Chișinău, constatându-se că prețurile oferite de „Magda-Tur” sunt în conformitate cu cele de piață. „Am calculat și cât ar costa o zi pentru o mașină care a fost ridicată și care a staționat în parcare. La „Magda-Tur” iese 1078 de lei, iar la „Custodis” – 1750 lei. Deci, cu 700 de lei mai mult”, susține Viorel Cernăuțeanu.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Direcției Juridice a IGP

Șeful Direcției Juridice a IGP menționează că, pe lângă faptul că nu a completat formularul la rubrica prețului pentru ridicarea și depozitarea motocicletelor, compania „Custodis” nu ar fi îndeplinit și alte condiții stabilite în caietul de sarcini, cum ar fi depunerea a 200 de mii de lei într-un cont bancar sau deținerea în proprietate a evacuatoarelor. Acesta precizează că procesul de licitație a fost unul transparent.

„Când a fost pornită procedura de avizare, în februarie, atunci a fost făcut comunicatul nostru – Poliția inițiază procedura de modificare în partea ce ține de selectarea unui agent economic care urmează să presteze servicii de ridicare, transportare și staționare. Când a fost pe transparență pornit procesul, eu personal am dat interviu, cred că la vreo 5-7 surse mass-media. A fost prima etapă. A doua etapă a fost la 17 iunie, când a fost aprobată hotărârea, iarăși am făcut comunicat și am spus – stimați cetățeni, a fost aprobată hotărârea și în curând urmează să fie inițiată o procedură. A fost al doilea pas care am ieșit public în presă, nu am ascuns că nu știu ce o să facem. Nu putem să spunem că nu s-a cunoscut sau că nu s-a știut”, argumentează Viorel Cernăuțeanu.

Relațiile dintre cei patru proprietari ai parcării speciale

Compania „Magda-Tur”, câștigătoarea dreptului de a gestiona parcarea specială, a fost fondată de Vladimir Nemțanu încă în 2011, în satul Ulmu, raionul Ialoveni, fiind administrată atunci de către Mircea Coșleț, un antreprenor din localitate. Compania are și astăzi adresa juridică în Ulmu, doar pentru că a fost înregistrată în localitatea de baștină a primului ei administrator, iar ulterior adresa nu a fost modificată.

În ultimii ani, compania a activat în domeniul reparației autovehiculelor, furnizând servicii, inclusiv unor instituții de stat. În decembrie 2018, de exemplu, compania a primit de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău 73 de mii de lei pentru „lucrări de reparație a autocarului”.

Diana și Radu Gavril

La începutul anului 2020, compania s-a reorganizat, schimbându-și proprietarii. Vladimir Nemțanu, cel care inițial deținea 100% din capitalul social, a cedat 75% altor trei persoane, 25% au revenit cumnatei sale, Galina Nemțanu, 25% au ajuns în proprietatea Dianei Gavril, soția lui Radu Gavril, proprietarul inițial al terenului pe care acum este amplasată parcarea specială și un vechi colaborator al firmelor deținute de familia Nemțanu.

Celelalte 25% au fost cedate către o tânără de 28 de ani, Natalia Crețu. Aceasta este căsătorită cu Ion Crețu (30 de ani), fost polițist de frontieră și fost angajat în cadrul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Tatăl lui Ion Crețu, care are același nume, activează în calitate de inspector în cadrul Biroului Vamal Centru.

Natalia și Ion Crețu

Parcarea specială gestionată de către „Magda-Tur” este amplasată pe două terenuri alăturate cu o suprafață totală de 3 hectare (teren 1, teren 2). Pe o porțiune din aceste terenuri staționează mai multe autocare, în timp ce spațiul liber așteaptă mașinile parcate ilegal pe străzile din Chișinău. Ambele terenuri au aparținut inițial lui Radu Gavril, iar ulterior, în mai 2020, au fost împărțite în cote-părți egale între cele patru familii care gestionează acum firma „Magda-Tur”.

La 31 iulie 2020, cu 10 zile înainte de anunțarea rezultatelor licitației, unul din cele 2 terenuri a fost dat în locațiune firmei „Magda-Tur”, iar celălalt teren a ajuns în gestiunea companiei în luna septembrie, după ce firma era desemnată drept câștigătoarea licitației.

Litigiu cu Primăria Trușeni pentru drum de acces spre parcare

Ambele terenuri au fost cumpărate în octombrie 2017 de către Radu Gavril, a cărui soție are acum o cotă parte de 25% din „Magda-Tur” SRL. La un an după ce Gavril a devenit proprietarul terenului, acesta a solicitat Primăriei Trușeni să îi fie eliberat certificatul de urbanism pentru proiectarea și autorizația de construire a accesului și parcării.

Reprezentanții Primăriei au refuzat însă emiterea acestui certificat de urbanism, invocând că terenul este unul agricol, nu pentru construcții. Cu privire la cealaltă solicitare, reprezentanții Primăriei au precizat că accesul către teren poate fi realizat pe alte drumuri decât cel public. Nemulțumit de această decizie, Gavril a atacat în judecată Primăria, iar în februarie 2018 Judecătoria Chișinău i-a dat dreptate, precizând că acestuia nu i-a fost asigurată posibilitatea de a avea acces către terenul său.

Reprezentanții Primăriei Trușeni au considerat însă ilegală hotărârea instanței de fond și au înaintat cerere de apel. Astfel, în octombrie 2019, magistrații Curții de Apel Chișinău au constatat că refuzul Primăriei de a elibera certificatul a fost legal și că Gavril are acces la terenul său prin intermediul altor drumuri. Totodată, instanța a mai stabilit că terenul deținut de Gavril era unul agricol și, prin urmare, nu putea fi utilizat pentru construcția unei parcări.

Parcarea specială din preajma comunei Trușeni se întinde pe o suprafață de 3 hectare

Cât privește accesul la drumul public, instanța a stabilit că acest acces urma a fi amenajat pe terenul vecin care este dat în folosință celor de la ÎS Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), fără a fi solicitată vreo permisiune în acest sens. În rezultat, magistrații au decis casarea hotărârii instanței de fond și emiterea unei noi decizii prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de către Radu Gavril împotriva Primăriei Trușeni.

Am apelat la Sergiu Grozav, cel care a reprezentat Primăria la Curtea de Apel, ajuns între timp viceprimar al localității, pentru a afla cum s-a încheiat litigiul, dat fiind faptul că drumul de acces a fost totuși construit, însă acesta a refuzat să discute cu noi, menționând că în atribuțiile sale nu intră să discute cu jurnaliștii.

Într-un răspuns oferit la solicitarea ZdG, reprezentanții ASD ne-au comunicat că, în 2019, Ministerul Economiei și Infrastructurii i-a eliberat totuși lui Radu Gavril autorizația de amplasare pentru „acces și parcare”, iar ASD a coordonat proiectul.

Gestionarii „parcării speciale”, implicați și în alte afaceri

Valeria Negară și Vladimir Nemțanu

Familiile celor patru fondatori ai companiei „Magda-Tur” SRL sunt implicate și în alte afaceri. Oleg Nemțanu și cumnata sa, Valeria Negară, sunt fondatori la „Nemțanu Service”, firmă care gestionează un complex de clădiri aflat chiar peste drum de „parcarea specială” și care găzduiește o spălătorie auto, un punct de testare tehnică a autovehiculelor, un motel, dar și o cafenea.

Tot la această adresă activează și compania de transport „307”, gestionată de familia Nemțanu. Aceasta anunță că „operează curse regulate în spațiul European din 2002” și deține, „un parc de autocare ce depăşeşte 10 unități”, considerându-se una dintre cele mai importante companii de transport de pe piața R. Moldova.

Vis-a-vis de parcarea specială frații Nemtanu dețin și alte afaceri: o stație ITP și un motel cu cafenea

Galina și Oleg Nemțanu

Vladimir Nemțanu și cumnata sa, Galina Nemțanu, gestionează compania de transport „Gorsevit-Trans”. Galina Nemțanu, soția lui Oleg Nemțanu, deține și 50% din compania „Vasoltrans”, cea care gestionează stația de testare tehnică de vis-a-vis de parcarea specială. O cotă-parte de 25% din această firmă este deținută de Corina Baciu, soția procurorului-șef adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Oficiul Nord. Baciu este și cea care administrează în acte compania.

În vara anului 2019, „Vasoltrans” SRL a câștigat un contract „de valoare mică” pentru „servicii de efectuare a testării tehnice a automobilelor de serviciu ale IGP, primind în schimb 29 de mii de lei.

Pe pagina de Facebook a agenției de transport „307” există însă imagini cu mașini ale poliției care treceau controlul tehnic la stația deținută de „Vasoltrans” SRL și în 2017 sau 2018.

Frații Nemțanu și litigiile cu compania „Glorinal”. Au cerut plăți de peste 1,3 milioane de euro

Frații Vladimir și Oleg Nemțanu sunt originari din Filipeni, raionul Leova. Aceștia au ajuns în atenția opiniei publice la mijloc de septembrie, când au fost acuzați de avocații companiei de construcții „Glorinal” de „atac raider”. A doua zi, într-o conferință de presă, Oleg Nemțanu, împreună cu avocatul său, au respins învinuirile, acuzând compania de construcții că nu și-ar fi onorat contractele de investiție.

Oleg Nemțanu într-o conferință de presă dezminte acuzațiile lansate de proprietarul companiei „Glorinal”

De fapt, litigiile dintre frații Oleg și Vladimir Nemțanu și compania „Glorinal” au început încă în 2017, când cei doi frați s-au adresat în instanță și au cerut rezilierea unor contracte de investiție pe care le aveau semnate cu compania de construcții în anii 2008-2012.

Cei doi solicitau de la „Glorinal” rambursarea unei datorii totale de peste 1,3 milioane de euro, 885 de mii de euro reprezentând datoria, iar 438 de mii de euro – dobânda de întârziere. În 2017, instanța a dispus aplicarea sechestrului pe bunuri ale companiei în valoare de 885 de mii de euro. Un an mai târziu, cei doi au mers din nou în judecată, cerând intentarea procesului de insolvabilitate pe numele companiei.

La începutul lunii septembrie, Vasile Chirică, proprietarul companiei „Glorinal” a fost reținut pentru escrocherie, abuz de serviciu și fals în acte, fiind învinuit că firma ar fi folosit contrar destinației 50 de milioane de lei investite de 70 de persoane pentru procurarea apartamentelor în Chișinău.

„Văzând concursul de la IGP, doar am zis, din întâmplare, să încercăm să participăm”

„Compania Glorinal nu deține nimic active, zero. Spuneți-mi vă rog cât de normal la cap ar trebui să fie un om ca să facă atac raider unei companii care deține doar datorii? Aveți un răspuns la răspunsul meu? Nu cred că-l aveți”, afirmă Oleg Nemțanu, cu referire la acuzațiile dintre familia sa și compania de construcții.

Cât despre licitația câștigată de compania pe care familia sa o controlează, acesta a menționat că ea a fost câștigată corect, fără influențe din exterior, dar și că firma și-a schimbat proprietarii la începutul acestui an, pentru că intenționa să dezvolte alte proiecte.

„Nu cred că ar trebui cineva să se intereseze despre relațiile noastre anterioare cu partenerii noștri. Pe scurt, vă precizez că suma care s-a investit pentru procurarea unităților de ridicare, munca depusă nu o poate controla și ține doar o singură persoană. În situația dată ești nevoit să faci un parteneriat cu prieteni, colegi sau cineva din investitori, ca să-ți poți realiza un proiect, indiferent ce proiect ar fi fost pe terenul dat, că este vorba, la ziua de azi, de o parcare cu destinație specială sau dacă ar fi fost o altă construcție, pentru care anterior a fost făcut proiectul pentru alt gen de activitate. Pe ultima sută de metri, văzând concursul de la IGP, am zis, din întâmplare, să încercăm. Dacă nu câștigăm – mergem mai departe cu proiectele pe care le aveam pregătite. Dar dacă s-a întâmplat să câștigăm – așa s-a întâmplat”, zice Oleg Nemțanu.

Fratele acestuia, Vladimir Nemțanu, asociat și administrator al companiei „Magda-Tur”, a refuzat să discute cu ZdG, motivând că „nu dispune de timp”.

„Persoanele care cred că este scump au posibilitatea de a accesa și verifica care este prețul pe piață pentru așa serviciu”

Ion Crețu, care s-a prezentat ca fiind managerul parcării și soția căruia deține 25% din „Magda-Tur”, susține că se cunoaște cu frații Nemțanu de mai mulți ani, iar faptul că el sau tatăl său au lucrat în cadrul Poliției de Frontieră, ANTA sau Serviciul Vamal nu a influențat implicarea lui în afacere și nici câștigarea de către „Magda-Tur a licitației organizate de IGP”. Crețu afirmă că prețurile de ridicare și parcare a autovehiculelor au fost stabilite în concordanță cu cele de piață.

Ion Crețu, managerul parcării speciale de la Truseni și soțul Nataliei Crețu, asociată cu 25% la Magda Tur

„Prețul s-a format din cheltuielile care sunt pentru a transporta, începând de la șofer, motorină, uzură, salariu, impozite, TVA și așa mai departe. Persoanele care cred că este scump, au posibilitatea de a accesa și verifica care este prețul pe piață pentru așa serviciu și o să se convingă că dacă noi o aducem din alt capăt al orașului este tot 790, pe când la privat fără 1000 de lei nimeni nu o să îi aducă așa mijloc de transport”.

Compania plătește TVA, iar faptul că pe rețelele de socializare a apărut un bon fiscal în care se menționa că firma este scutită de TVA s-ar datora unei erori, argumentează reprezentantul „Magda-Tur”. „Noi am procurat mai multe aparate de casă. Unul dintre ele nu a fost setat corect de persoana care ni l-a vândut. Evident, l-am apelat, el a venit, a corectat eroarea la acel bon. Contabila a sunat la Serviciul Fiscal de Stat și a întrebat care e procedura în acest caz. A fost o eroare tehnică și, imediat ce am observat-o, am întreprins acțiuni pentru a o corecta”, precizează Crețu.