Aviz negativ de la Guvern pentru proiectul propus de Tauber, care prevede instituirea unui mecanism de compensare integrală a facturilor la energie

Guvernul a dat aviz negativ proiectului de lege, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber, care prevede instituirea unui mecanism de compensare suplimentară în valoare de 100% din cheltuielile cetățenilor R. Moldova în legătură cu plata facturilor pentru energie electrică, termică şi gaze naturale, în perioada sezonului rece a anului 2023, lunile ianuarie-martie.

Potrivit Guvernului, „pe parcursul perioadei reci a anului 2022-2023, autoritățile au întreprins o serie de măsuri care au contribuit la reducerea impactului creșterii prețurilor pentru sursele energetice asupra consumatorilor finali”, iar avizul negativ a fost dat „având în vedere provocările generate de criza energetică, care au ca efect restricționarea posibilităților bugetare”.

„În acest context, atenționăm că amendamentele propuse de autor la Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice depășesc obiectul de reglementare şi scopul actului normativ, or, acestea propun compensare suplimentară în valoare de 100% din cheltuielile cetățenilor Republicii Moldova în legătură cu plata facturilor pentru energie (electrică, termică şi gaze naturale). Concomitent, semnalăm că în măsura în care inițiativa legislativă implică creșterea cheltuielilor din bugetul de stat, este necesar să se țină cont de prevederile art. 131 alin. (6) din Constituție, conform cărora, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Totodată, conform art. 17 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget”, potrivit Avizului.

Pe parcursul lunii martie, membrii și simpatizanții Partidului „Șor”, în frunte cu Marina Tauber, vizată în două cauze penale pornite pe faptul „acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat” și „falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii”, au participat la mai multe proteste, inclusiv acțiuni de blocare a drumurilor, în care au cerut autorităților să achite integral facturile cetățenilor pentru perioada rece a anului.

Ultimul protest organizat de membrii și simpatizanții Partidului „Șor” a avut loc pe 16 martie, în fața Parlamentului. Pe 12 martie, în centrul Chișinăului, de asemenea, a fost organizat un miting anti-guvernamental. Deși organizatorii manifestației susțineau că la protest au participat 70 de mii de oameni, polițiștii au anunțat că au fost peste 2 100 de persoane.

Atunci, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că oamenii legii au destructurat operațiunea planificată în timpul protestului anunțat pe 12 martie de „Mișcarea Pentru Popor”, unde se intenționa „organizarea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă”.

Studenți ademeniți cu bani u(ȘOR)i pentru a participa la protestul inițiativei „Mișcarea pentru Popor”

„Pațanii, cine vrea de lucru. Dați-mi un mesaj. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”. Acesta este mesajul cu care mai mulți studenți din Chișinău sunt ademeniți să participe la manifestațiile inițiativei „Mișcarea pentru Popor”, coordonată, de facto, de Partidul Șor.

Un reporter al ZdG s-a infiltrat în mai multe grupuri pe o rețea de mesagerie, în care se negociază participarea studenților la acțiunile de protest și remunerarea acestora. Timp de aproape o lună am urmărit discuțiile din aceste grupuri, iar într-un final, am participat la acțiunea organizată duminică, 12 martie, la Chișinău. Am fost fotografiați, dar, deși ni s-a promis că vom fi plătiți, iar peste o săptămână vom participa la un alt protest, aceste fapte nu s-au mai produs. „Am vorbit cu dânsul (organizatorul, n.r.), el trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii, de asta venim azi și ne fotografiem”, argumenta procesul de fotografiere unul dintre organizatori.

„Protestatari în chirie”. În septembrie 2022, patru reporteri ZdG s-au infiltrat printre protestatarii plătiți de Partidul Șor

Nu este pentru prima dată când reporterii ZdG se infiltrează printre protestatarii aduși organizat la Chișinău de către adepții lui Ilan Șor. Patru reporteri s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor în ajunul mitingului din 18 septembrie 2022 de la Chișinău. Am pornit atunci împreună cu oamenii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile am documentat, din interior, modul în care sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”.

Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa-zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei. Banii i-am primit în diferite locații din Orhei, iar tot procesul a fost filmat și documentat de ZdG. Ulterior, banii au fost predați organelor de drept.