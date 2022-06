Agenția Moldsilva rămâne fără conducere. Directorul instituției și-a dat demisia: „Am depus cerere din motive personale”

Agenția Moldsilva a rămas fără conducere după ce Vadim Stîngaci și-a dat demisia din funcția de director al instituției. Solicitat de Ziarul de Gardă, Vadim Stângaci ne-a comunicat că a depus cererea de demisie încă săptămâna trecută și aceasta a fost deja aprobată, iar motivele pentru care a demisionat sunt personale.

„Da, am depus cerere de demisie. Motivul este personal, vă spun sincer. Nu are nicio legătură, nu există nicio presiune, am depus cererea de demisie din motive personale. Cererea de demisie am depus-o săptămâna trecută și a fost acceptată. Vă asigur că am depus cererea de demisie din motive personale”, Vadim Stîngaci.