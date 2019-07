Interpusul lui Șor la Unibank: „Nu era nimic greu și problematic. A fost un lucru nobil”

Deputatul independent Viorel Melnic, anterior șef al Serviciului Vamal și consilier al primarului de Orhei Ilan Șor, a recunoscut că a avut relații de afaceri cu liderul Partidului „Șor”. Acesta a declarat însă că doar și-a dat acordul ca Șor să-i folosească numele drept acționar la Unibank, că acesta a fost un lucru „nobil”, dar că odată cu publicarea Raportului Kroll 2 are multe întrebări pentru fostul primar de Orhei.

Acesta a calificat drept „show mediatic” ceea ce se întâmplă în jurul raportului Kroll și a declarat că beneficiarii finali ar fi, de fapt, ascunși. Totodată, acesta s-a arătat rezervat față de veridicitatea Raportului Kroll.

„Mi-am asumat această responsabilitate pentru că era un lucru, în primul rând, nobil, pe de altă parte, nu e nimic periculos în asta ca să fii acționar. Lui îi trebuiau nume notorii. Pentru noi nu era nimic greu și problematic”, a precizat Viorel Melnic, afirmând că îl așteaptă pe Ilan Șor ca să-l întrebe despre niște „lucruri care nu-mi sunt clare acum”, dar că nu are de gând să depună depoziții împotriva acestuia.

Viorel Melnic a fost ales deputat independent în Parlamentul de la Chișinău, după ce a ieșit învingător în competiția electorală din circumscripția nr. 48, organizată în regiunea transnistreană.

Acesta a venit în Parlament din funcția de conducător al AO „Pentru Orhei”, organizație prin intermediul căreia partidul „Șor” realizează mai multe proiecte.

În 2006, Viorel Melnic a devenit viceministru al Economiei, iar în anii 2008-2009 a fost şef al Serviciului Vamal al R. Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

Fostul director al Serviciului Vamal a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Igor Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016 Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în primul raport al companiei Kroll. Melnic este vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al consiliului de administrație al Unibank.

Anterior însă, acesta a declarat pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.