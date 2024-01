ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a invalidat mandatul de deputat al unui candidat supleant din partea BCS. PAS are un nou parlamentar

Curtea Constituțională (CC) a validat marți, 16 ianuarie, mandatul de deputat în Parlamentul R. Moldova, care îi revine candidatului supleant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ion Poia. Totodată, judecătorii Înaltei Curți au respins validarea mandatului de parlamentar al Svetlanei Popa, de pe listele locului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS).

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, a declarat că judecătorul Vladimir Țurcan a avut o opinie separată.

Ion Poia este antreprenor și consilier în Consiliul raional Ungheni din partea PAS, iar Svetlana Popa este fosta vicepreședintă a fracțiunii Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC) care a fost recunoscută vinovată de excesul de putere în dosarul planurilor urbanistice zonale (PUZ).

„(…) Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că votul meu a fost un vot colegial. 33 de consilieri am votat decizia care a fost pregătită de administrația publică locală care a fost semnată, începând cu executorul, primarul general și secretarul consiliului (…). Au fost deschise dosare la 33 de consilieri separat, deși avem un vot colegial. Consiliul Municipal Chișinău votează colegial. Din fericire, 32 de consilieri au obținut câștig de cauză, numai eu sunt sancționată (…). Mai mult ca atât, toate PUZ-urile care au fost votate de noi au câștig de cauză atât în prima instanță, cât și în a doua (…). Eu m-am conformat deciziei, am achitat amenda de 3000 de lei, am sistat activitatea în Consiliul Municipal Chișinău, deși am fost sancționată pe opt luni, dar mandatul meu expira în trei luni (…)”, a declarat Svetlana Popa în ședința Înaltei Curți.