Prodecana facultății de Jurnalism de la USEM, plasată sub măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării pentru 60 de zile: „Ea parțial a recunoscut ceea de ce este învinuită”; „Nu am recunoscut absolut nimic. Pledez nevinovată”. Detalii de la procurora de caz

Procurora anticorupţie de caz, în dosarul prodecanei facultăţii de Jurnalism din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, a cerut miercuri, 16 iunie, suspendarea prodecanei din funcţie care, potrivit CNA, este bănuită de trafic de influenţă.

Demersul a fost expediat către rectorul USEM, iar printre motivele invocate în solicitare este şi riscul de influenţare a martorilor.

Solicitată de către Ziarul de Gardă, procurora de caz Cristina Gladcov ne-a comunicat că prodecana facultății de Jurnalism de la USEM, Daniela Sîtari, parțial a recunoscut „ceea de ce este învinuită” și tot acuzatoarea de stat ne-a spus că după ce a fost emisă ordonanța de eliberare pe motive de sănătate, respectiv, după eliberare, în privința prodecanei a fost aplicată măsura preventivă – obligarea de nepărăsire a țării pe un termen de 60 de zile.

Contactată de către ZdG, prodecana ne-a spus că „nu a recunoscut nimic și că nu este de acord cu acuzațiile aduse”.

Procurora de caz Cristina Gladcov a declarat pentru ZdG că începând cu 15 iunie curent, prodecana are interdicția de a părăsi R. Moldova pentru o perioadă de 60 de zile, iar în cazul în care va încălca această măsură, acuzatoarea susține că va înainta un demers către judecătorul de instrucție prin care va solicita înlocuirea actualei măsuri preventive cu una mai aspră.

„Astăzi am cerut suspendarea din funcție, rectorul urmează să ia decizia în baza demersului adresat. Se înaintează un demers conform art. 200 de suspendare din funcție și decide angajatorul posibilitatea sau oportunitatea de a fi suspendată. (…) Ea are măsura preventivă obligarea de nepărăsire, în situația în care va fi încălcată, va fi solicitată o altă măsura preventivă, dacă cumva vor fi influențați martorii sau modul de acumulare a probatoriului va fi solicitată înlocuirea măsurii preventive. Ea este sub măsură de obligare de nepărăsire. Dacă a fost emisă ordonanța de eliberare pe motivele indicate, respectiv, după eliberare a fost aplicată învinuitei obligarea de nepărăsire a țării și respectiv ea deja este sub măsură pe un termen de 60 de zile. Dacă ea încalcă măsura, atunci mergem la judecătorul de instrucție pentru înlocuirea măsurii cu una mai aspră. În situația dată noi am solicitat suspendarea din funcție pentru a evita contactul cu restul membrilor comisiei care au participat la susținerea tezei”, ne-a comunicat procurora de caz.